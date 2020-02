Pour commencer le printemps marathon! C’est tout ce qui arrivera à Netflix en mars

Ils disent qu’il n’y a pas de meilleure façon de commencer le mois que de regarder des films et des séries, et ils ont une raison à cela. Apparemment, ce dicton est totalement vrai et à la fortune de nous tous, Netflix a une très belle sélection chaque mois avec beaucoup de contenu qui sortira sur la plateforme pour que nous commencions la saison des concerts et l’anniversaire de Benito Juárez comme il se doit, jiar jiar.

D’ici mars 2020, le géant du streaming prévoit de nous avoir – comme d’habitude – au bord de la chaise, à commencer par tous les films de la série The Hunger Ganes ainsi que Le Seigneur des anneaux: les deux tours, l’un des meilleurs films adaptés de l’histoire originale de J. R. R. Tolkien et maintenant l’intégralité du catalogue complet d’Estudio Ghibli. La série ne sera pas non plus laissée pour compte, car nous verrons le retour des intrigues que beaucoup aiment comme Elite, Ozark et On My Block entre autres. Il y en a pratiquement pour tous les goûts et toutes les saveurs.

Mais pour qu’ils ne les saisissent pas en courbe et connaissent très bien tous les films qui arriveront ce mois-ci tellement émus, ici on laisse toutes les sorties pour la plateforme en mars:

Séries

Elite Saison 3 (13/03/2020)

Un nouveau meurtre ouvre une nouvelle enquête. Les élèves se tournent vers l’avenir, mais les conséquences du passé les tourmentent.

Lettre au roi (20/03/2020)

Dans cette série fantastique éblouissante, un garçon qui porte avec lui le destin du royaume se lance dans l’aventure afin de délivrer un message secret.

Ozark Saison 3 (27/03/2020)

Troisième saison de la série primée aux Emmy Awards sur une famille de banlieue qui lave de l’argent dans les lacs Ozark au Missouri.

Les meurtres de Valhalla (13/03/2020)

Deux détectives: elle, d’Islande; lui de Norvège. Une mission: enquêter sur une série de meurtres avec la sombre marque du passé

The Protector Saison 3 (3/6/2020)

Alors que le chaos envahit la ville, Hakan fait face à un Immortel qui cherche la clé pour détruire Istanbul.

Madame C.J. Walker: une femme autodidacte (20/03/2020)

Cette mini-série raconte l’histoire incroyable et vraie de Madame C.J. Walker, la première Afro-américaine à devenir millionnaire par ses propres efforts.

On My Block Saison 3 (03/11/2020)

Troisième saison de cette série comique mettant en vedette un groupe d’amis qui doivent relever le défi de grandir dans un quartier dangereux de Los Angeles.

Le Cercle: Brésil (03/11/2020)

Seriez-vous gagnant à être vous-même? Cela doit être décidé par les participants qui contestent le prix en espèces attribué par ce concours de stratégie qui arrive au Brésil.

Velvet Collection Saison 3 (1/3/2020)

Noël, 1969. La vente imminente de Velvet rassemble le personnel passé et présent à Madrid pour partager des souvenirs, une seconde chance et de nouveaux débuts.

Les films

Spenser confidentiel (3/6/2020)

Récemment libéré de prison, Spenser retourne dans le côté obscur de Boston pour enquêter sur un décès. Basé sur les livres à succès et mettant en vedette Mark Wahlberg.

Sitara: Laissez enfin les filles rêver (3/8/2020)

Une jeune fille pakistanaise rêve de devenir pilote sans savoir que son père envisage de l’épouser avec un homme plus âgé. Réalisé par la gagnante d’un Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy.

Filles perdues (13/03/2020)

Dans ce drame basé sur une histoire vraie, la recherche d’une mère pour sa fille découvre une vague de meurtres non résolus. Avec Amy Ryan et Gabriel Byrne.

Jusqu’à ce que la mort les rassemble (1/3/2020)

Lorsque son père décède, quatre frères rentrent chez eux pour pleurer leur perte pendant une semaine, mais le deuil cède rapidement la place aux vadrouilles et aux coups de couteau.

Attrape-moi si tu peux (1/3/2020)

Un agent du FBI assume la mission de capturer l’escroc rusé Frank Abagnale Jr. comme sien, mais Frank non seulement s’échappe, mais se réjouit de la persécution.

De mon ciel (1/3/2020)

Lorsque Susie, une jeune fille de 14 ans, est assassinée, elle regarde d’en haut comment sa famille gère sa mort tragique, tandis que son tueur prépare une autre attaque.

Documentaires

Taylor Tomlinson: Crise du quart de vie (3/3/2020

Au milieu de la vingtaine et fatiguée des jeunes, Taylor Tomlinson est déterminée à faire suffisamment d’erreurs pour donner de bons conseils lorsqu’elle a des enfants.

Camp extraordinaire (25/03/2020)

Près de Woodstock, dans un camp d’été pour les jeunes handicapés, une révolution qui a transformé des vies et favorisé un important mouvement s’est épanouie.

Ugly Delicious Saison 2 (3/6/2020)

Dave se rend à Bombay, Sydney, Istanbul et d’autres destinations à la recherche du prochain défi culinaire alors qu’il se prépare pour sa plus grande aventure: être papa.

Enfants et famille

Tut Tut Cory Bolids Saison 2 (1/3/2020)

Fêtes, danses, anniversaires, chasses au trésor … et les crevaisons occasionnelles. Mais la vie c’est pour vivre, et Cory a toujours un réservoir plein!

Un patron en couches: retour aux affaires (16/03/2020)

Après avoir perdu son emploi chez Baby-Corp, le chef Baby improvise une équipe avec ses compagnons et se lance seul. Une mission clé arrive!

Shaun, l’agneau: les aventures du fond moussu (17/03/2020)

Little Bheem prépare toutes sortes de farces pour la fête du printemps, des spectacles impromptus à une pluie de couleurs avec des amis! T.

Little Beheem: Festival des couleurs (3/3/2020)

dShaun, un agneau inhabituellement intelligent et habile, revient avec plus d’aventures dans cette belle série dérivée de Wallace et Gromit.

Carmen SanDiego: voler ou ne pas voler?

Zack et Ivy sont tombés dans les griffes de V.I.L.E., et Carmen a besoin de votre aide pour les sauver. Dans cette aventure interactive, vous êtes aux commandes!

Manga

Castlevania Saison 3 (3/3/2020)

Belmont et Sypha déménagent dans une ville aux secrets sinistres, Alucard guide quelques fans et Isaac se lance dans une mission pour retrouver Hector.

7 graines partie 2 (26/03/2020)

Le monde qu’ils connaissaient n’existe plus. Leur nouvel environnement est dangereux, mais pas autant que les autres humains. Basé sur le manga de Yumi Tamura. Saison 2 de 7SEEDS.

Sol Levante (23/03/2020)

Projet expérimental de Netflix et Production I.G, l’un des plus importants producteurs d’anime au Japon, pour réaliser le premier court dessiné en 4K HDR.