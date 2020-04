«Pour la fin de la pandémie»: l’Église consacre la Vierge de Guadalupe aux peuples d’Amérique

Mexico.- Unis à distance, les évêques catholiques du continent américain ont célébré la solennité de la résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec leur regard vers l’Insigne et la basilique nationale de Guadalupe où elle s’est tenue. la consécration des peuples latino-américains à la Vierge demander la fin de la pandémie de coronavirus COVID-19.

La cérémonie, présidée par Carlos Aguiar Retes, cardinal archevêque du Mexique et gardien de l’ayate où Santa María de Guadalupe a imprimé son image pour accompagner les peuples d’Amérique, a commencé par un message pontifical envoyé par le Saint-Siège et lu par le nonce apostolique au Mexique, Franco Coppola.

Dans le message, le pape François a envoyé ses salutations à l’Église du Mexique et a célébré le geste des bergers pour consacrer la Vierge de Guadalupe à tous les habitants du continent et de demander que, dans sa providence, il mette fin à la pandémie qui affecte le monde entier.

“Nous ne pouvons pas sauver chacun de nous seuls, mais seulement unis, en tant que frères”, rappelle le message et rappelle que, face aux circonstances difficiles actuelles, les catholiques sont obligés d’être porteurs de foi, d’espérance et d’amour.

La messe de la résurrection a eu lieu sur le maître-autel de la basilique de Guadalupe où, en plus de l’archevêque et du nonce apostolique, les évêques auxiliaires de l’archidiocèse de Mexico, les prêtres chanoines et les membres du Guadalupano Cabildo, ainsi que le clergé affecté à la œuvre pastorale du Sanctuaire et de la curie archiépiscopale.

«Repenser la culture dominante actuelle»

Dans son message homilétique, Le cardinal Aguiar Retes a réfléchi sur «la force de l’amour comme moyen le plus direct de découvrir le Christ Je vis et agis à travers moi-même et ma communauté ecclésiale ». Il a invité les catholiques à se poser trois questions à Pâques: «Est-ce que je découvre l’importance d’aimer Jésus, l’enseignant, à partir du témoignage des Écritures sacrées, de la tradition de l’Église et de ceux qui m’ont transmis la foi? Dans quelle mesure suis-je prêt à commencer mon voyage de foi? Suis-je excité de m’aventurer sur le chemin de Jean le disciple bien-aimé? “

L’archevêque a lancé une critique féroce contre les contextes socioculturels actuels “Ce privilège privilégie le plaisir, la cupidité et l’ambition … le désordre de nos passions” et a appelé à une lutte spirituelle personnelle “pour refléter dans notre vie sociale le témoignage de l’amour du prochain, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin”.

“Vivons l’authentique solidarité chrétienne qui aide ceux qui en ont besoin sans rien attendre en retour”, a-t-il recommandé.

Finalement, l’archevêque a expliqué que face à une pandémie la nécessaire collaboration solidaire de la société s’est éveillée Pour la surmonter: “Nous élevons la prière afin que ce soit l’occasion opportune de repenser les tendances dominantes de la culture actuelle et de nous aider à rectifier la conduite sociale et personnelle de notre temps.”

Protection contre les difficultés

À la fin de la cérémonie, Mgr Miguel Cabrejos Vidarte, archevêque de Trujillo (Pérou) et président du Conseil épiscopal latino-américain, envoyé un message vidéo sur l’initiative de consécration des peuples du continent à la Vierge de Guadalupe, impératrice d’Amérique.

Cabrejos a expliqué que chez les peuples latino-américains, il y a une confiance décisive dans la Vierge de Guadalupe et que, toujours face aux difficultés, il était supplié de lui venir en aide.

Par conséquent, Mgr Cabrejos a demandé que, ainsi que aidé Juan Bernardino, l’oncle de Juan Diego et le peuple mexicain au 18ème siècle pendant la grande épidémieQue la Vierge de Guadalupe apporte son aide “à vos enfants les plus vulnérables pendant la pandémie: enfants, malades, indigènes, migrants, sans-abri et privés de liberté”.

Comme dans tous les diocèses du continent, L’archevêque Aguiar a présidé la prière du prière proposée par l’épiscopat latino-américain pour consacrer les peuples d’Amérique à la Vierge Marie de Guadalupe.