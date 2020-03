“Pour la première fois”: Camilo et Evaluna Montaner aux amoureux purs avec des baisers sur le cou

Les jeunes mariés Camilo et Evaluna de Echeverry montrent une vie pleine, simple et aimante. Leurs réseaux sociaux regorgent d’images et de vidéos où ils montrent leur amour, mais c’est déjà en train de manger devant les pauvres!

12 mars 2020

Les chanteurs (et le mariage) Camilo et Evaluna Montaner de Echeverry ils ont sorti leur premier single ensemble, appelé Pour la première fois.

Le couple, qui s’est marié début février, profite pleinement de sa vie ensemble et a donc pris la musique comme un moyen de montrer ses peurs et ses triomphes en tant que petits amis (et maintenant, mari et femme) depuis 2015, l’année de qui a blanchi leur relation.

Le clip vidéo de “Pour la première fois” a plus de 8 millions de vues sur YouTube. Une folie!

Les fans sont vraiment excités et sans oublier Camilo et la fille de Ricardo Montaner, Evaluna, qui a partagé la vidéo suivante où les mimes sont restés!

Ici, nous pouvons voir le couple Echeverry allongé sur un fauteuil, avec leur chanson en arrière-plan et se donnant de nombreux baisers. Ne sont-ils pas vraiment amoureux?

