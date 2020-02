“Pour la souffrance, elle n’est pas indemnisée”

Dans la nuit du vendredi 7 février, Cuatro a publié ‘Le débat des tentations’, dans lequel set a montré la première interview de Christofer Guzmán après la diffusion de son passage à travers “L’île des tentations”, programme qui a fini par être abandonné après avoir vu des images de son partenaire, Fani Carbajo, avec Rubén. “Il a été enregistré parce qu’il a demandé à ne pas vivre”Sandra Barneda a expliqué en parlant de l’interview, après quoi elle a souligné que, pour Christofer, il n’était pas “facile de se déplacer sur un poste de télévision”.

Sandra Barneda interviewe Christofer après «L’île des tentations»

“D’une certaine manière, je me sens plus à l’aise, parce que je n’aime pas beaucoup ça. Je ne suis pas bon devant les caméras”Guzmán a expliqué sa décision, après avoir reconnu que sa situation avec Fani dans le programme “avait été très difficile pour moi, sans parler du pire moment de ma vie”. De plus, Christofer a refusé de diffuser des images dans l’interview, car “je l’ai déjà vécu” et a avoué “je voulais rester en dehors de tout”, donc je n’avais pas vu l’émission. “Ce qui m’inquiète le plus, c’est ma famille, ma mère, ma sœur”, A reconnu Christofer, après quoi il a répondu à la question de savoir pourquoi il avait participé à la réalité. “C’était le rêve de mon partenaire. Je n’ai pas été forcé ou forcé. Je suis le premier si vous avez un rêve, je vous soutiens”, a avoué l’ex-participant, qui a reconnu regretter de faire partie de l’édition, car “pour ce qu’il a subi, il n’est pas indemnisé”.

“J’étais tellement sûre de moi et d’elle … tout le temps que nous avons été ensemble, elle ne m’a rien donné pour me méfier d’elle”, a rappelé Guzman. Barneda voulait savoir alors comment il a vécu le moment de son évasion au cri de “Estefanía!”, après quoi il a décidé de ne pas voir plus d’images de sa partenaire, dont Christofer a critiqué le fait “qu’elles se concentrent sur elle, pas sur moi, sur cette douleur que j’avais”. “Ce jour est le pire de ma vie. C’est comme si quelque chose à l’intérieur était cassé. Je voulais mourir”, a déclaré Guzman. “La seule conclusion qui me reste est que vous arrivez sur un site paradisiaque et que vous vous déconnectez de telle manière que vous oubliez tout”, a déclaré Guzmán, concernant ce qui aurait pu arriver à Fani en réalité. “Je décide de ne pas en voir plus car j’ai tellement souffert ce jour-là … J’ai tellement cassé, je ne pouvais plus. Je n’ai pas dormi, je n’ai pas mangé”, a expliqué Christofer, avant d’avouer qu’il ne voulait pas aller se coucher “car les images me sont venues” “, il a donc reçu le soutien de ses coéquipiers, notamment Gonzalo Montoya.

“Je suis humain et je ressentais aussi de la colère”

Christofer, sur le point de pleurer dans sa première interview après «L’île aux tentations»

“Ce n’est pas que je voulais me cacher, c’est que je me suis montré tel que je suis. Je n’ai plus et moins honte d’une telle situation”, a expliqué l’ancien participant à la réalité, avant de rappeler le feu de joie de la confrontation avec Carbajo. “Je ne m’attendais pas à tout moment à tout ce qu’il m’a dit. Fani aura beaucoup de mauvaises choses, mais aussi de bonnes choses”, a avoué Christofer, qui a dit de Carbajo que “ne regardez jamais le bon côté des choses, regardez toujours le mauvais côté”. “Je suis allé à ce feu de joie avec l’illusion qu’il m’a expliqué pourquoi et a dit: ‘Eh bien, c’est une étape qui est passée et je te pardonne.’ Évidemment, je te pardonne mais tu n’oublies pas.”, A reconnu Guzmán, après quoi il a avoué que ce jour-là “il a évité de la regarder, parce qu’il l’a fait et a dit:” Je l’aime “”. “Et j’étais très désolé”, a ajouté Christofer, la voix étranglée.

“Je suis humain et je ressentais aussi de la colère à l’intérieur. Je voulais qu’il parte. Je voulais briser son rêve”, a confié l’ex-participant, se souvenant de son départ du programme, après avoir admis que “je suis parti toute cette journée, mais quand je suis arrivé à Madrid, je me suis effondré”. “Quand je suis parti, la dernière chose que je voulais, c’était de la voir. Je voulais l’oublier à tout prix, je ne voulais rien savoir d’elle“Christofer a reconnu, après quoi il a précisé que” c’était impossible pour moi, car malgré tout je l’aime toujours. “” Aujourd’hui, je vais bien. Mais ce n’était pas une route facile, j’ai été très mauvaise “, a admis Christofer, avant que Barneda ne lui demande ce qu’il pensait de la réaction possible du peuple. “Tout ce qu’ils me disent, ce n’est pas faute, je m’en fiche. Je me soucie seulement de ce que je pense et ressens” l’ex-participant a répondu, après quoi il a déclaré: “J’ai cette conversation en attente, mais je ne sais pas si je veux l’avoir non plus”.

.