"Pour l'agresseur!" Ils filtrent la vidéo de Karol G attaquant une autre femme Mais que s'est-il passé?

La chanteuse colombienne a gardé ses manières dans la mesure du possible, cependant, l'autre femme l'a sortie de son jugement rationnel.

27 décembre 2019

Il y a des situations dans notre vie qui font ressortir le pire de nos personnalités, c'est ce qui est arrivé au chanteur colombien Karol G au Venezuela, lorsque, pendant l'enregistrement d'une émission de télévision, il a fini par jeter un verre d'eau sur une autre femme.

Tout était dans certains enregistrements auxquels le désormais reconnu pour des chansons comme "My Bed Sounds" et "To Her", a assisté en tant qu'actrice invitée.

Karol G Il commençait tout juste sa carrière et à cette époque, il pensait que c'était un programme de questions et réponses. Cependant, la situation était différente: c'était un spectacle de caméras cachées.

Qu'est ce qui s'est passé? Eh bien, comme toujours dans ces programmes, il y a un personnage qui veut mettre les invités très en colère et avec Karol G Elle l'a trop fait! … Après plusieurs délits et l'envie de la ridiculiser, le "bébé" n'a pas pu se contenir et a jeté un verre d'eau sur l'actrice qui la faisait se sentir très mal.

Dans la vidéo complète, il montre comment le chanteur était sur le point de pleurer à cause de la colère. Il montre également combien il a enduré avant de quitter son procès. Si vous voulez regarder la vidéo, nous vous laissons le plaisir d'en profiter.

