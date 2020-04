Pour le coronavirus HBO GO rend son contenu gratuit

S’ils recherchaient plus de contenu de séries et de films sur Internet pour mieux passer le confinement causé par le pandémie de coronavirus col COVID 19, installez-vous confortablement car HBO vient d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, elle distribuera gratuitement plusieurs émissions de sa programmation dans toute l’Amérique latine via de savoir si la plateforme HBO GO.

Le premier lot de programmes comprend 5 chapitres de chaque émission et sera le suivant:

Avenue 5

Euphorie

Ses matériaux sombres

The Outsider

Fugitifs

“A cette nouvelle expérience numérique, des titres HBO plus exclusifs seront progressivement ajoutés, comme les saisons de Sex and The City et The Sopranos”, a déclaré HBO dans un communiqué.

Pour accéder à cette sélection de contenu, vous n’avez pas besoin d’être abonné à HBO. Téléchargez simplement l’application HBO GO dans les magasins numériques, accédez au site Web hbogola.com ou sur les plateformes de contenu à la demande des affiliés participants.

