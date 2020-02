Pour les parents qui aimaient les enfants sans être les leurs, merci simplement

Aujourd’hui, nous voulons remercier tous ces hommes qui se sont armés de courage pour accepter et aimer ceux qui finiraient par devenir leurs enfants. Jouer le rôle de père n’est pas une tâche simple, encore moins lorsque les enfants avec qui vous partagerez le reste de votre vie ne sont pas de votre sang.

Cet incroyable acte d’amour mérite d’être reconnu pour sa pureté et pour le niveau d’empathie qu’il requiert. Quand un homme accepte d’élever un enfant comme le sien, il donne son amour pour le plaisir et non pour l’obligation.

Et bien qu’il soit très triste de savoir qu’un père biologique abandonne ses enfants, c’est parfois la meilleure chose qui puisse leur arriver, car en réalité cela n’a aucun sens de partager les moments les plus importants de notre vie avec ceux qui ne veulent pas être en eux.

Heureusement pour de nombreux enfants, finalement quelqu’un de spécial arrive dans la vie de leur mère, prêt à dépasser les attentes et à devenir leurs parents. Et bien qu’il n’y ait aucun lien de sang entre eux, la relation qu’ils créent est inégalée.

Cette relation se développe au fil des ans, à chaque réalisation de leurs enfants, à chaque but marqué, à chaque festival de la fête des pères; Pour eux, ce nouvel emploi devient leur favori et ils aiment savoir qu’ils s’occupent de leurs enfants.

Ces paroles vont donc à tous ceux qui ont guéri la vie de ces petits et de leurs mères. Pour tous ceux qui, bien que n’étant pas sous leur responsabilité, l’ont assumé avec tout l’amour du monde. Pour ceux qui se produisent, ce qui se passe sera conscient de vous. Pour ceux qui ont décidé de devenir parents d’une manière différente.

Si vous avez l’un de ces parents, merci. Dites-lui combien vous l’aimez et combien vous êtes heureux de savoir qu’il fait partie de votre vie. Dites-lui qu’il est entré dans votre vie quand vous en aviez le plus besoin et demandez-lui de toujours vous accompagner dans les bons et les mauvais moments.

Partagez cet article avec votre famille et vos amis afin que davantage de personnes reconnaissent leur excellent travail et puissent remercier leurs parents.

