“Pour ne pas vouloir parler de toi, je suis chez moi depuis plusieurs mois”

S’il y a une tension constante sur l’ensemble des ‘Survivors’ c’est bien celui entre Antonio David Flores et Belén Rodríguez. Les deux collaborateurs ne parviennent pas à trouver une harmonie entre eux et ils vivent au jour le jour et aussi une confrontation dans l’émission de téléréalité avec Rocío Flores au milieu. Le dernier a eu lieu lors du cinquième gala de «Survivors: Honduras Connection».

Antonio David Flores et Belén Rodríguez discutent de Rocío Flores dans «Survivors: Connection Honduras»

Le programme avait cédé la place à une vidéo dans laquelle la cache de la fille de Rocío Carrasco avait été remontée. Après l’avoir vu, Belén Rodríguez a voulu faire connaître son point de vue: “Celui qui soulève à nouveau la question de l’argent est Rocío parce que c’est elle qui est intéressée à réclamer“Elle voulait montrer aux téléspectateurs qu’elle est une personne très importante.”

Antonio David Flores n’a pu s’empêcher de répondre à l’accusation du journaliste: “Elle n’a rien à prouver. Il a la cache comme le reste des concurrents. “Rodríguez a fini par se lever de sa place en raison de l’impuissance de ne pas pouvoir parler en raison des interruptions du père du susmentionné, auxquelles il lui a assuré que”il est impoli“Non, tu es impoli”, répondit Flores. “Tu n’es là que pour parler de Rocío Flores.”

La rupture de Belén Rodríguez

Fin 2019, Belén Rodríguez a décidé de disparaître de la télévision. L’expert en réalité a laissé échapper ceci à Flores, l’accusant que pour des gens comme lui, il avait décidé de quitter temporairement le petit écran: “Pour ne pas vouloir parler de Rocío Flores et de toi Je suis chez moi depuis plusieurs mois en raison d’une décision volontairealors ne touche plus mon nez parce que Je ne veux pas me retrouver avec la racaille comme toi”.

Cependant, ces mots durs n’ont pas réussi à arrêter le père du candidat, qui a continué à nier tout ce que Rodríguez a dit. “J’aimerais ce monsieur, si vous n’êtes pas en mesure d’avoir votre fille dans un concours et de faire face aux opinions des collaborateurs, pour la faire sortir du concours “, a crié la journaliste, revenant interrompue et mettant fin à son temps de parole lorsque Jordi González a dû céder la place à un autre sujet.

.