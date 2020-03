Pour Selena Gomez, embrasser Dylan Sprouse n’était pas un rêve devenu réalité

Selena Gomez a beaucoup réfléchi sur sa jeunesse. Elle vient de sortir son album Rare et a parlé des problèmes d’anxiété et de dépression. Maintenant, elle participe à des talk-shows sur sa dernière musique et sur l’évolution de ses premiers travaux. Gomez est devenu une star à 16 ans sur Disney’s The Wizards of Waverly Place, et a beaucoup grandi depuis le début du spectacle en 2007. Deux ans auparavant, Cole et Dylan Sprouse ont commencé The Suite Life of Zack et Cody sur The Disney Channel.

Selena Gomez | Tibrina Hobson / .

Parce que Gomez a grandi sous les projecteurs, revenir sur sa carrière signifie revenir sur sa jeunesse. Son adolescence et la plupart de ses 20 ans sont à la télévision, au cinéma, enregistrés en musique et dans les coulisses. Gomez a partagé certaines de ses histoires d’enfance sur The Kelly Clarkson Show le 6 mars, y compris le moment où son chemin s’est croisé avec celui de Sprouse.

Selena Gomez a visité sa maison d’enfance et a rappelé des souvenirs

Gomez a partagé avec Clarkson comment elle retourne souvent dans sa maison d’enfance au Texas pour visiter. Habituellement, elle ne regarde que de l’extérieur, mais la dernière fois qu’elle est rentrée chez elle, elle a eu une surprise spéciale.

Selena Gomez, Kelly Clarkson | Adam Christopher / Banque de photos NBCUniversal / NBCU via .

“J’essaie d’y aller souvent juste parce que c’est nostalgique pour moi”, a déclaré Gomez. “Je suis parti chaque année. J’ai grandi là-bas. Tout a commencé à partir de là, donc j’ai dû frapper à la porte et quelqu’un était enfin là. C’était juste ce mec froid. Il était tellement déphasé que j’étais là. “Ouais, apparemment tu as écrit sur ce mur. Il y a aussi un berceau dans le garage si vous le voulez. “Je me disais:” Mon berceau est dans votre garage? Puis-je l’avoir? “Il était comme,” Bien sûr. “

Messages de la jeune Selena Gomez

Bien avant que Gomez ne devienne une star de Disney à part entière, elle était une enfant de Disney. Elle regardait La Suite Life de Zack et Cody, mais elle écrasait l’autre Sprouse. Il y avait encore des preuves de cela dans sa vieille chambre.

Dylan Sprouse (L) et Cole Sprouse à l’ère de la vie en suite | Paul Archuleta / FilmMagic

“J’avais écrit dans les placards que j’étais amoureux de Cole Sprouse”, a déclaré Gomez. «Cole Sprouse était dans Suite Life de Zack et Cody. J’étais obsédé par ce spectacle et je pensais que nous allions être ensemble un jour. »

Embrasser Dylan Sprouse était tout du travail et pas de jeu

L’invité Gomez a joué dans un épisode de 2006 de The Suite Life de Zack et Cody. Bientôt, elle serait la star de son propre spectacle Disney et aurait une carrière d’actrice et de musique réussie. Ce jour-là, elle n’était qu’un acteur de travail, bien que dans son émission préférée. Le seul problème était que le script l’appelait à embrasser Zack, le personnage de Dylan, pas Cody.

“Ensuite, mon invité a joué dans la série, mais j’ai embrassé son frère et je n’ai pas pu l’embrasser”, a déclaré Gomez. «C’était mon premier baiser. Ce fut l’un des pires jours de ma vie. »

Gomez n’a pas élaboré, mais Clarkson a sympathisé avec la façon dont un premier baiser pourrait être gênant lorsque vous n’êtes pas à la télévision. Imaginez le faire pour le travail.