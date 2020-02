Pourquoi 1 couverture de magazine a des fans appelant Kylie Jenner “ hors de contact ” avec la réalité

Au début de leur carrière, les célébrités devenant célèbres sont généralement humbles. Ils testent les eaux, toujours incertains de leur position. Mais pour la plus jeune Kardashian-Jenner, grandir sous les projecteurs et être célèbre presque toute sa vie pourrait l’avoir fait sauter cette étape particulière. Après tout, c’est tout ce à quoi elle a été exposée, et c’est transmis à sa fille, Stormi.

Pourquoi les fans aiment détester Kylie Jenner

Kylie Jenner | John Shearer / .

Être une célébrité consiste en partie à permettre au public d’entrer dans votre vie à un certain niveau. Pour Jenner, c’est principalement par choix, car c’est un style de vie que les Kardashian-Jenners se sont fait. Les fans adorent le drame de suivre sa vie, mais ils peuvent aussi être assez avisés quand il s’agit de commenter ce qu’ils pensent de ses choix.

Ils l’ont fait savoir lorsqu’elle a posté sur Instagram une photo de Stormi portant des boucles d’oreilles créoles; la réponse fut choquante et même critique. Les fans ont dit qu’elle essayait trop fort de ressembler à sa sœur, Kim. Ils sont partis sur son choix de clous, disant qu’ils ressemblaient à des capuchons de marqueur. Et bien que ce soit l’argent de Jenner, les fans critiquent toujours comment elle le dépense.

Alors que de nombreux fans aiment son sens de la mode et que d’autres pensent qu’elle est la plus terre-à-terre, les fans trouvent toujours des moyens d’aimer la haïr. Elle est apparemment la Kardashian-Jenner la moins familière aussi.

La couverture du magazine qui a déclenché les fans

Jenner était récemment sur la couverture de Harper’s Bazaar et a fait une longue interview donnant un aperçu de sa vie, de sa maternité, de sa famille et de sa carrière. Alors que certaines interviews vont mieux que d’autres, les fans ne comprenaient pas bien celle-ci. En fait, certains fans l’ont appelée déconnectée de la réalité. Ce n’est pas nécessairement l’entrevue qui l’a causé, cependant; ce sont les photos à l’intérieur.

Pour la séance photo, Jenner portait des vêtements historiques avec une sensation de Marie Antoinette, mais portait un maquillage moderne et ses expressions faciales classiques. Le titre la mentionnait avoir son gâteau et le manger aussi, et il est tombé à plat pour de nombreux fans. Alors que certains fans ont apprécié le contraste frappant des vêtements avec le maquillage et la personne qui les porte, ainsi que la toile de fond de son bureau, beaucoup ont estimé qu’il dégageait de l’arrogance et était un autre signe que Jenner et toute sa famille étaient déconnectés de la réalité. Certains ont supposé qu’ils n’étaient même pas conscients de la façon dont ils s’en sortaient tandis que d’autres ont estimé qu’ils ne s’en foutaient même pas; n’importe quelle presse est une bonne presse.

Un fan a commenté sur un fil de discussion Reddit: «Si quoi que ce soit, cela illustre à quel point elle est à l’aise avec sa richesse et l’étalage. Elle ne se soucie pas des gens en dehors de son cercle. ” Alors que les fans ont discuté de ce que la stratégie de relations publiques aurait pu être pour laisser les Kardashian-Jenners approuver ce tournage, un autre a estimé qu ‘«être habillé comme Marie Antoinette est très approprié. À la fois obscurément riches et déconnectés de la réalité. » Il semble que c’était certainement ce que le magazine recherchait, que Jenner s’en soit rendu compte ou non.

Comment Kylie Jenner ressent tout cela

Jenner n’est peut-être pas si mal que ça. Alors que les fans et les critiques peuvent l’appeler déconnectée de la réalité, elle se sent plutôt bien fondée. Bien qu’il puisse sembler étrange que d’autres célébrités soient celles qui la tiennent en échec, c’est précisément ce qu’elle attribue. Jenner a partagé que depuis que sa famille a tous connu beaucoup de renommée et de richesse, ils se gardent le même niveau. «Je pense que c’est une situation rare lorsque toute votre famille est dans la même situation que vous. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle nous sommes toujours nous. Kim ou Khloé ou Kendall ne peuvent pas commencer à agir différemment un jour. J’ai leur soutien, et je peux toujours courir vers ma mère ou mon père ou mes sœurs, et ils savent tous ce que nous traversons », a expliqué Jenner.

Il vient avec le territoire

Lorsque vous avez plus de 160 millions d’abonnés Instagram et que vous vivez en direct dans une émission de télévision, vous allez recevoir une attention négative, même de la part des fans. Mais quels que soient les choix de Kylie, ce sont les siens à faire.