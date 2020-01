Pourquoi 2020 pourrait apporter un important Grammy-Win pour Ariana Grande

Cette diva est de retour et prête à prouver qu’elle est la reine de la musique pop. Ariana Grande a-t-elle déjà un Grammy Award? Assistera-t-elle à la cérémonie de remise des prix cette année? Quelles chansons ont été nominées dans le passé? Voici ce que nous savons de l’artiste derrière des chansons comme «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I’s Bored» et «Thank U, Next».

La chanteuse Ariana Grande arrive aux 58e GRAMMY Awards | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Dans le passé, cette pop star s’est produite aux Grammys et a remporté des nominations

Tout le monde aime une bonne chanson pop et cet artiste a le choix entre plusieurs chansons à succès. Ses premières nominations aux Grammy Awards datent de 2014, pour «Meilleur duo pop / performance de groupe» et «Meilleur album vocal pop». Course.)

Avant cette année, Ariana Grande avait remporté 11 nominations et une victoire aux Grammy. Elle a décroché son premier Grammy en 2019 pour Sweetener. Cet album, avec des chansons comme «No Tears Left to Cry», «The Light Is Coming» et «God is a Woman», a remporté le prix du «Meilleur album vocal pop».

Depuis lors, Ariana Grande a sorti un autre album studio, Thank U, Next et un album live, K Bye For Now, ratissant quelques millions de streams sur Spotify. Cependant, la pop star n’a pas assisté (ou joué) aux Grammy Awards 2019.

Ariana Grande a sauté les Grammy Awards 2019

Bien qu’Ariana Grande ait remporté quelques nominations lors de la cérémonie de remise des prix de l’année dernière, la chanteuse ne s’est pas présentée suite à un conflit avec le producteur Ken Ehrlich. Il a allégué dans une interview à l’Associated Press le jeudi 7 février 2019 qu’Ariana Grande ne se produirait pas aux Grammys 2019 parce qu’elle “sentait qu’il était trop tard pour elle de rassembler quelque chose”.

“J’ai gardé la bouche fermée, mais maintenant vous mentez à mon sujet”, a tweeté Grande en réponse. «Je peux organiser une performance du jour au lendemain et vous le savez, Ken. C’est lorsque ma créativité et mon expression personnelle ont été étouffées par vous que j’ai décidé de ne pas y assister. J’espère que le spectacle est exactement ce que vous voulez qu’il soit et plus encore. “

«J’ai proposé 3 chansons différentes», a-t-elle affirmé. Mais, finalement, le chanteur a continué sur Twitter. “Il s’agit de collaboration. Il s’agit de se sentir soutenu. C’est de l’art et de l’honnêteté. Pas de politique. Ne pas faire de faveurs ou jouer à des jeux. C’est juste un jeu et je suis désolé mais ce n’est pas ce que la musique est pour moi. “

Chanteuse Ariana Grande se produit sur scène lors de la 57e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards | Michael Tran / FilmMagic

Ariana Grande est nominée pour un «Big Four» Grammy Award en 2020

Pour 2020, Ariana Grande est l’un des musiciens avec le plus de nominations, avec les artistes Billie Eilish et Lizzo. Ses cinq nominations aux Grammy Awards incluent “Album de l’année” pour Thank U, Next, qui serait la première fois qu’Ariana Grande remporte une nomination dans l’une des catégories “Big Four”.

D’autres nominés dans cette catégorie incluent Lil Nas X, Billie Eilish et même Lana Del Rey. Avec l’album d’Ariana Grande comprenant des chansons en tête des palmarès comme «7 Rings» et «Thank U, Next», les fans croient qu’elle a de bonnes chances de décrocher ce prix.

Il est difficile de savoir si Ariana Grande assistera ou non à cette cérémonie de remise de prix, et encore moins à y jouer. Cependant, de plus amples informations seront probablement annoncées dans les prochaines semaines. La musique d’Ariana Grande, y compris son album Thank U, Next, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des plateformes de streaming.

Les Grammy Awards ont lieu le 26 janvier 2020.