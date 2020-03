Pourquoi ABC a choisi Clare Crawley pour devenir la Bachelorette

Juste avant la fin de la saison de licence de Peter Weber, Clare Crawley a été annoncée comme la prochaine bachelorette. Crawley n’est pas étranger à la franchise. Elle a participé à The Bachelor, Bachelor in Paradise (deux fois) et Bachelor Winter Games. Elle espère que la cinquième fois sera un charme.

Clare Crawley | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

Pourquoi ABC pense que Clare Crawley est le meilleur choix pour «The Bachelorette»

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, le chef de ABC Reality, Rob Mills, a expliqué pourquoi Crawley avait obtenu le concert.

«Nous avons rencontré plusieurs personnes, dont plusieurs de la saison de Pete et plusieurs personnes des saisons précédentes. Clare était la dernière personne que nous ayons rencontrée. On repense à ses fiançailles avec Benoit [Beausejour-Savard] aux Jeux d’hiver de licence. Les gens recherchent vraiment Clare et veulent vraiment qu’elle trouve l’amour, alors nous avons pensé: «Rattrapons-la et voyons.» C’était un vrai coup de loin, puis elle est entrée et était tout simplement merveilleuse. Vous êtes parti là-bas et vous ne pouviez pas m’empêcher de dire: «Nous devons lui donner un coup de feu.» C’était vraiment juste cela et je me sentais vraiment, vraiment bien », a-t-il déclaré.

Mills a poursuivi: «C’est son heure et elle est prête. C’est à cela qu’il s’est résolu. La réaction a été unanimement positive. Je pense que les gens l’aiment vraiment et elle se sent comme quelque chose que nous n’avons pas vu depuis longtemps, où c’est quelqu’un un peu plus âgé qui sait ce qu’elle veut. Je pense que ça va nous donner une saison vraiment excitante et nous sentir différent des dernières saisons. “

La liste des candidats de Crawley a été publiée mercredi sur Facebook, et il n’y a que quelques hommes de Crwaley (38 ans et plus). Mills dit qu’il était difficile de lancer des hommes adaptés à l’âge, car beaucoup des hommes qui postulaient pensaient que le bachelorette serait quelqu’un de la saison de Weber.

«La plupart des soumissions étaient basées sur ce qu’elles pensaient et elles pensaient que la Bachelorette proviendrait probablement de la saison de Weber. C’est pourquoi nous avons annoncé Clare un peu tôt et nous l’avons rencontrée plus tôt. Nous avons donc amené des hommes là-bas », a-t-il déclaré.

Cela étant dit, Crawley n’est pas opposé à sortir avec des hommes plus jeunes.

«Clare a également déclaré publiquement qu’elle sortait avec des hommes plus jeunes. Tous les hommes entrent les yeux grands ouverts. Ils savent qui c’est et ils sont tous excités. Donc, je pense que ça va être bon », a déclaré Mills.

Pourquoi ABC n’a pas choisi Hannah Ann Sluss comme bachelorette

Après que Sluss ait mis fin à ses fiançailles avec Weber, une grande partie de Bachelor Nation a senti que le jeune mannequin s’était fait voler The Bachelorette. Mills dit qu’elle (et Madison Prewett) n’ont pas été prises en compte après la fin de leurs relations parce que les sentiments étaient encore frais.

«Nous avons su assez tôt qu’il y avait encore des sentiments des deux côtés entre Peter et Madison et puis je pense qu’avec Hannah Ann, c’était trop tôt. Hannah Ann a montré une telle force, pas que cela signifie qu’elle ne peut pas être la Bachelorette. Mais certains de ces mots auraient été bizarres s’ils avaient dit: «Ok, maintenant je suis prêt à aller à la rencontre de ces cinq gars», a-t-il dit.

Mills a poursuivi: «Nous l’avons fait avec Becca [Kufrin], même si je pense que Becca et Arie ont rompu un peu plus tôt. C’était probablement trop tôt. Mais comme nous l’avons vu avec Clare et avec d’autres personnes, cela ne signifie pas que c’est votre seul coup avec Bachelorette. De plus, Clare se sentait tout simplement trop bien pour laisser passer. »

