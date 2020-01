Pourquoi Adrienne Gang montre-t-elle son soutien à Ashton Pienaar?

Alors que les médias sociaux s’empilent sur Ashton Pienaar from Under Deck, un ancien a le dos. L’ancienne ragoût en chef Adrienne Gang a montré son soutien au bosun sur Twitter, ce qui a amené les fans à se demander pourquoi.

Ben Robinson, Adrienne Gang, David Bradberry | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pienaar est traîné sur les médias sociaux après avoir été montré violent envers le chef du ragoût Kate Chastain. L’équipage entier revenait au bateau après une nuit de boisson. Lorsque Chastain a interrogé Pienaar sur sa mère, il est devenu violent, ayant presque besoin d’être retenu par le chef Kevin Dobson et le matelot de pont Tanner Sterback. Plus tard, Chastain quitte brièvement après qu’elle se querelle avec Pienaar dans le mess de l’équipage.

Les fans n’ont pas pris la scène à la légère. Certains ont exigé que Pienaar soit non seulement licencié mais également accusé d’agression. Alors que certains des membres masculins de l’équipage semblent avoir le dos, presque tout le monde, y compris le capitaine Lee Rosbach, a exprimé sa colère envers Pienaar pour ses actions.

Gang a tweeté son soutien

Au milieu de la mer de commentaires en colère, Gang a tendu le cou pour soutenir Pienaar. Elle a partagé ses réflexions sur Twitter mais a admis qu’elle n’avait pas regardé la nouvelle saison. Mais bien qu’elle n’ait pas vu les images actuelles, elle se tient aux côtés de Pienaar.

Les fans ont rapidement défié Gang à propos de son affirmation. “Si vous ne l’avez pas regardé, comment pouvez-vous penser que lui, ou du moins son comportement déplorable, est si génial?”, A demandé une personne. Mais Gang a insisté sur le fait qu’elle connaissait personnellement Pienaar. «Parce que je le connais. Le faites vous? Ou juste ce que vous voyez à la télé? », A-t-elle répondu.

Un autre fan s’est rappelé que Pienaar avait essayé d’embrasser Chastain plus d’une fois. «L’agression sexuelle filmée deux fois a été formidable. Je me demande combien de fois dans sa vraie vie il a forcé sa langue dans la bouche d’une femme ou pire. J’ai oublié qu’il est un strip-teaseur masculin lol », a écrit la personne. Mais Gang a rappelé au fan qu’il y avait toujours deux côtés à l’histoire.

Certains fans se demandent si c’est pourquoi elle est venue le soutenir

Il n’y a certainement aucun amour perdu entre Gang et Chastain. En fait, Chastain a récemment omis Gang sur le podcast Taste of Taylor. Elle a raconté à l’animatrice Taylor Strecker comment elle avait fini par prendre la relève en tant que ragoût en chef de l’émission. «Je travaillais comme ragoût en chef sur un bateau de même taille», se souvient-elle. “Le ragoût en chef de la saison 1[Gang], elle était vraiment mauvaise. Elle était mauvaise dans son travail, elle avait les cheveux mouillés devant la caméra. »

«C’était embarrassant pour mes amis et les membres de ma famille», a poursuivi Chastain. «Je ne veux pas qu’ils voient cette fille faire le travail de cette façon et pensent que c’est ce que je fais. Parce qu’elle ne l’affiche pas très bien. »Alors Chastain a décidé de faire le travail de ragoût en chef sous le pont et l’a obtenu.

Un fan a suggéré que Gang faisait partie de la «Team Ashton» malgré Chastain. “J’ai l’impression que vous n’aimez pas Kate donc vous soutiendrez tous ceux qui s’opposent à elle”, a tweeté la personne. Mais Gang a déclaré que Chastain n’avait rien à voir avec la raison pour laquelle elle soutenait Pienaar. «Mon dégoût pour elle n’est pas un secret. Ma déclaration ne la mentionnait même pas. Je suis juste un fan personnel d’Ashton. J’ai l’impression que tout le monde fait des erreurs en buvant. TOUTES LES PERSONNES. Je maintiens donc mon soutien à Ashton. »