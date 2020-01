Pourquoi Alayah revient? Il y a tellement de drame à l’horizon

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] De Champagne Gate à l’apparition de Hannah Brown de The Bachelorette, la saison The Bachelor de Peter Weber est certainement une pour les livres – et il ne semble pas que les choses ralentissent de si tôt. Beaucoup de drame se déroule dans la bande-annonce de The Bachelor Saison 24 Episode 4, y compris le retour d’Alayah Benavidez, qui a été éliminé dans l’épisode précédent. Alors pourquoi Alayah revient à la saison de Weber? Il semble que le teaser ait déjà renversé les haricots sur le raisonnement de l’ancienne Miss Texas.

Pourquoi Alayah a-t-il été éliminé lors de la semaine 3 de «The Bachelor»?

Tout au long de l’épisode The Bachelor du 20 janvier, Sydney Hightower fait connaître son dégoût pour Alayah. Dans un confessionnal, Sydney qualifie Alayah de «faux», expliquant que la reine du spectacle agit différemment devant les caméras.

Finalement, Sydney affronte Alayah. Elle interroge l’ancienne Miss Texas USA 2019 sur son travail, et Alayah lui dit qu’elle en a trois. Mais Sydney veut en savoir plus sur le passé du concours d’Alayah et si le mode de vie a affecté sa vie. Sans phase, Alayah explique que le monde du spectacle lui a appris à parler avec les gens sans les offenser. Elle a également appris «comment répondre sans répondre» à une question à laquelle elle ne veut pas répondre.

Plus tard, Sydney prend du temps avec Weber et l’avertit des femmes qui se transforment en différentes personnes une fois les caméras allumées. Weber est choqué et il fait part de ses préoccupations à tout le monde à la date du groupe. Et puis Weber met Sydney sur le champ pour évaluer exactement de qui elle parlait … devant tout le monde. Elle nomme Alayah et pour le reste de l’épisode, Alayah essaie de défendre son personnage contre Weber.

Pendant ce temps, après la date du groupe, Weber parle aux autres femmes. Certains d’entre eux appellent également Alayah pour son faux personnage. Mais Weber semble faire confiance à Alayah jusqu’à ce qu’il entende Victoria Paul, l’ancienne Miss Louisiane. Selon Victoria P., elle connaissait Alayah avant le spectacle. Mais Alayah lui a dit de ne pas parler aux producteurs de leur passé.

Une fois de plus, Weber parle avec Alayah, qui reconnaît l’accusation. Elle affirme qu’elle craignait d’être disqualifiée. Mais Weber dit que ses actions ne sont pas authentiques.

Puis lors de la cérémonie des roses, Weber panique et doit s’arrêter lorsqu’il atteint les deux dernières roses. Il sort de la pièce et parle avec Chris Harrison. Mais quand Weber sort, Harrison enlève une rose. Et finalement, il élimine Alayah. Cela dit, Weber n’est pas sûr à 100% de sa décision.

“Je ne me sens pas bien en ce moment”, explique Weber à un producteur. “Je sens que je vais le regretter comme un fou.”

Alayah revient à «The Bachelor»

Dans l’aperçu de l’épisode du 27 janvier, Alayah revient à The Bachelor. Au milieu du teaser, Alayah monte les escaliers à ce qui semble être un cocktail de groupe. Elle salue les femmes, envoie un baiser et s’éloigne. Puis dans un confessionnal, Tammy Ly dit: “Le drame est ressuscité des morts.”

La bande-annonce clignote sur un plan entre Alayah et Weber. «Je suis ici pour effrayer le record de ce qui a été dit à mon sujet», dit Alayah. Weber la regarde dans les yeux et répond: “Je suis évidemment menti par quelqu’un.”

Plus tard, il semble que les femmes soient mécontentes de Weber. “Elle vous manipule de la même manière qu’elle m’a manipulé”, explique Victoria P. Pendant ce temps, Deandra Kanu dit à quelqu’un: «C’est comme la plus grosse gifle au visage. Je ne pouvais même pas te regarder. “

Maintenant, Victoria P. parlait clairement avec Weber. Il est possible qu’ils discutent de la situation d’Alayah, compte tenu de ses remarques dans le troisième épisode. Cependant, l’aperçu ne peut pas confirmer avec qui Deandra est contrarié. Quoi qu’il en soit, il est clair que Alayah est de retour sur The Bachelor pour s’assurer que Weber connaît son côté de l’histoire. Mais cela signifie-t-il que Weber ramènera Alayah dans la série? Les fans devront attendre et voir.

Alayah reviendra-t-elle à «The Bachelor» après avoir été éliminée?

Alayah et Mykenna de «The Bachelor» | Eric McCandless via .

Selon le blogueur de Bachelor Nation, Reality Steve, la quatrième semaine de la saison de Weber aura beaucoup de drame autour d’Alayah. Comme nous l’avons vu dans l’aperçu, Alayah revient lors d’un rendez-vous de groupe et dit à Weber qu’elle est là pour lui. Mais à la fin, il lui donne le rendez-vous de groupe.

Naturellement, les femmes du groupe n’étaient pas satisfaites de la décision de Weber. Pour aggraver les choses, Alayah a entendu parler de la relation passée de Chase Rice et Victoria Fuller et a parlé aux autres femmes. Provoquant ainsi une fracture entre Victoria F. et Alayah.

Néanmoins, Reality Steve a révélé qu’Alayah partait au cocktail avant la quatrième cérémonie des roses, car elle pensait que «personne dans la maison n’était de son côté». Mais le blogueur n’est pas sûr que la série de télé-réalité ABC le décrive comme «Alayah voulait partir après avoir senti qu’elle avait été attaquée dans la maison “ou parce que” Peter a changé d’avis et lui a dit qu’elle devrait partir parce que lui donner le rendez-vous de groupe a augmenté quand elle est revenue a causé trop de problèmes. “

