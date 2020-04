Pourquoi Alien est-il le meilleur film d’horreur spatial de tous les temps?

Alien, l’œuvre emblématique de Ridley Scott, célèbre quatre décennies de nous faire crier dans l’espace. Pour célébrer la longue vie Du Xenomorph, nous rappelons cinq raisons pour lesquelles Alien est le meilleur film d’horreur spatial de tous les temps. Rejoignez-nous donc à bord du Nostromo pour revivre les aspects uniques d’un joyau de science-fiction qui refuse de vieillir.

1. Alien a créé une mythologie

Certains films, certains livres, certaines bandes dessinées ont une capacité irrésistible à devenir des mythes et à engendrer des mythologies. Une fois libérés, ils semblent exercer leur propre pouvoir sur la culture: ils l’infectent avec son originalité de génie et une capacité unique d’émerveillement. C’est arrivé avec Star Wars (1977), bien sûr; mais c’est aussi arrivé avec Dune de Frank Herbert. Et Alien est né à la conjonction fortuite de ces deux gigantesques sagas: sans le succès de Star Wars, la 20th Century Fox n’aurait jamais accepté un nouveau film sur le délire spatial; Sans la désintégration du projet d’adaptation de Dune par Jodorowsky, une équipe créative n’aurait jamais rencontré H. R. Giger en conception, le grand Dan O’Bannon par écrit et Ridley Scott en réalisation.

De là, l’histoire est connue: il n’y a, dans l’existence du film de science-fiction, aucun monstre plus emblématique que celui du film de Ridley Scott. Jabba et Predator pourront jouer dans des catégories de mal très différentes; toutes sortes d’humanoïdes reptiliens d’autres mondes pourront apparaître; Les insectes de Starship Troopers pourront trancher des corps, mais personne ne sera jamais proche du charisme involontaire, de l’élégance discrète et de la terreur pure que produit le Xenomorph Giguerian. Dans l’un de ses derniers moments, l’androïde Ash déclare son admiration pour ce “survivant, non obstrué par la conscience, le repentir ou les illusions de la morale”.

Le huitième passager, contrairement à Predator (1987), ne montre pas de raisons complexes, n’a pas de fin: c’est la chaîne alimentaire couronnée, la pure volonté de vivre, celle qui s’adapte à tout et consomme tout pour régner seule. Et tout se réunit pour créer cet être unique et éternel: le design incroyable tiré du célèbre Necronom IV de Giger, la silhouette élancée et disproportionnée de Bolaji Badejo sous le costume en latex, la grâce unique de Scott qui a décidé d’éviter les astuces habituelles et cachez votre créature glorieuse la plupart du film …

Les conséquences – l’une pire que l’autre après l’engouement bien-aimé de Cameron – ont toujours regardé le fétiche de l’étranger et Ridley Scott a dû revenir pour ajouter de la vie au mystère du Space Jockey oublié. Malgré le fait que Prométhée (2012) n’est pas un bijou comparable – bien qu’il doive être beaucoup réévalué – ou même une explication, au moins cela nous montre à nouveau les capacités mythiques du film original. Car c’est une fondation mythique: en trente ans entre les cassettes, nous sommes passés d’un extraterrestre accidentel à une tentative d’explication de l’origine de l’humanité.

Tout cela est dit facile, mais Alien a donné une vie mythique à l’horreur de la science-fiction. Au-delà de ce que nous pourrions le remercier, nous savons, par ses possibilités mythiques, que le Xénomorph restera toujours vivant, pour ainsi dire, dans notre poitrine rauque.

2. L’originalité de tout voler

Quelque part Dan O’Bannon, le scénariste vedette du film, a déclaré: «Je n’ai volé un étranger de nulle part. Je l’ai volé de partout. ” Et bien sûr, ce chef-d’œuvre de Ridley Scott est influencé par un grand nombre de films, de la connexion évidente de Carpenter à Dark Star (1974) à The Thing from Another World (1951) et l’incroyable Forbidden Planet (1956). bien sûr, par Star Wars (1977). D’une bande il vole l’idée de l’étranger à bord, d’une autre l’isolement, de la prochaine découverte d’un équipage échoué sur une planète particulièrement mystérieuse et hostile; Enfin, du grand film de Lucas, l’idée d’un avenir qui n’a pas à être beau, brillant et argenté, un avenir sale, avec des cantines interstellaires et des briagos, la mécanique spatiale et la graisse cosmique est inspirée.

Dans ce mix se trouve l’énorme originalité de l’Alien: il l’a emporté de partout pour réaliser quelque chose d’authentique. C’est un film d’horreur de science-fiction (“The Texas Chainsaw Massacre in Space”, dira Scott) et, dans l’horreur, c’est l’exemple même du suspense construit, loin des peurs grossières, patient, comme une bonne bombe qui prend du temps à exploser sous une table.

Pour obtenir cet effet avec force, Scott a utilisé quelque chose de très inhabituel pour l’époque: des acteurs expérimentés et plus âgés pour des rôles dans la science-fiction. L’équipage de Nostromo – et le clin d’œil à Conrad est intéressant – est composé d’une série diversifiée d’hommes et de femmes appartenant à des cultures différentes, avec des positions précises et des ressentiments dans les hiérarchies de paiement. Chacun des personnages de cet enfermement constant est unique et bien dessiné devant les autres: la puissance ferme de Dallas, la fragilité émotionnelle de Lambert, le sérieux courageux de Ripley, l’exaltation plaintive de Parker, la complicité de Brett, La curiosité mature de Kane, la froideur médicale d’Ash et la tendresse cornée de Jonesy.

Ce groupe mixte et diversifié, mais si bien défini, crée un sentiment unique de gens ordinaires dans des situations extraordinaires. L’avenir est vaguement familier, tout comme les genres et les influences du film; et c’est précisément dans cette proximité que tout fonctionne ensemble pour réaliser quelque chose de complètement dérangeant. Nous l’avons vu avec d’autres bandes d’invasion de domicile (et c’est ce que Alien est finalement): Du familier répété vient l’horreur la plus profonde de l’inattendu.

3. Science-fiction différente



Cet avenir proche, familier et travaillé, banal et quotidien, est une représentation très originale de la science-fiction du moment: tout se passe dans cette galaxie et à cette époque, il n’y a pas d’opéra spatial mais un réalisme grossier de mondes inventés. La conception aventureuse de l’art unit la technologie usée à un avenir qui maintient les mêmes conditions d’exploitation des entreprises – désormais transgalactiques -; les anciens moniteurs sont empilés devant les claviers durs; tout semble sentir comme de l’huile et de la rouille, une mauvaise utilisation de la vieille sueur. Le design nous demande: les mines seraient-elles comme ça si elles pouvaient voler? Scott, en tout cas, le comprenait très bien: plus l’avenir est avancé, plus sa technologie vieillit, plus banale, plus courante et junky – et sinon, demandez à Rick Deckard.

Mais les étranges innovations pour la science-fiction du moment ne s’arrêtent pas là. Il n’y a pas un seul humain dans les 5 premières minutes du film, la claustrophobie est totale à travers de longs couloirs et des espaces clos, les effets sonores sont discrets et les moments de silence se multiplient … Le postulat était réel: Scott n’a pas fait une épopée la portée spatiale et la distance, ont fait une histoire d’horreur de confinement et d’obscurité où personne ne peut vous entendre crier. Avec Ridley Scott, l’avenir spatial n’est pas spacieux; il n’est pas fait à la mesure transcendante d’un Kubrick, ni à l’énormité médiévale d’un Lucas. Ici l’espace est hostile, serré, sombre et silencieux … Parce que l’infini n’est pas pour notre espèce. C’est pourquoi, enfin, il n’y a pas de soupirs scientifiques: l’exploration appartient à celui qui paie et c’est bien dommage pour tout le monde si ceux qui ont des moyens sont Weylan-Yutani.

Avec un budget limité – malgré avoir réussi, à la pointe des storyboards, à le doubler – Scott a réussi à fabriquer un monde, un environnement, qui ne vit pas d’effets spéciaux, qui se crée, discret, constant et subtil. Un monde enveloppant et réaliste qui n’a pas besoin d’une grande exaltation pour être honnête. C’est de la science-fiction faite avec amour par les favoris du genre: c’est plus d’ingéniosité et d’improvisation que de ressources achetées. En cela aussi, Alien continue de nous enseigner: en regardant en arrière (l’honneur et la reconnaissance de l’exception notable qu’est Moon (2009), il n’y a pas grand-chose de ce qui est fait maintenant qui atteint une telle qualité avec si peu.

4. La profondeur psychologique

Tout dans Alien se répercute dans un environnement de confinement et de silence lourd. Là-bas, entre le métal et la vapeur, le monstre est tellement apprécié car, justement, il faut du temps pour apparaître. Comme nous l’avons dit précédemment, Scott a atteint ce suspense si efficace, si provocateur, mélangeant la terreur de l’apparence extraterrestre avec tout l’intérieur sombre du Nostromo. Le navire, soudain, devant ce redoutable survivant, devient un refuge, se prête au camouflage. Et l’étranger l’adopte comme une arme. Accroché entre ses chaînes, caché dans ses gaines ou confondu avec ses câbles, le parfait prédateur se cache dans ce nouvel environnement avec discrétion et génie.

Soudain, tout ce qui était familier – en tant que carrière pour les travailleurs – se transforme en quelque chose de terriblement dangereux. Tout passe par cette transformation si typique du suspense et, surtout, de l’horreur psychologique: l’étrange irruption d’un élément minimum inquiétant fait que le familier devient singulièrement hostile. (Pour ajouter un peu plus à la pédanterie, Freud appelait cela l’Unheimlich, ou la perturbation de la chaleur domestique par un petit élément anormal). Parce que tout est organisé comme ça: dès la reprise de la scène familiale typique, moment de bonheur, de détente et de convivialité autour de la nourriture, les situations les plus terrifiantes se déclenchent. Ainsi, ils reçoivent les premières nouvelles inquiétantes du signal d’urgence (ou était-ce un avertissement?) Qu’ils doivent enquêter. Ainsi souffle également la poitrine du pauvre John Hurt dans l’une des scènes d’horreur moderne les plus mémorables: tout se passe entre le café et le rire, le lait et les céréales pour les astronautes, les cigarettes roulées à la main et la discussion quotidienne sur les bonus du petit-déjeuner.

Tout mène à la terreur psychologique. Le navire, lieu de repos, de travail et de nourriture, devient l’abri du monstre: il engloutit le capitaine bien-aimé dans ses tripes, l’ingénieur disparaît dans les voûtes, torture un officier dans la cuisine; Dans ses bas noirs, moites et volumineux, il cache l’ennemi obsessionnel. Mais les hommes d’équipage passent aussi du familier à l’hostile: le médecin, en charge de la santé de tous, de prendre soin de l’humanité de l’équipage, ne s’avère pas être humain, ni protecteur, mais bien au contraire.

Ainsi, nous pouvons opposer la révélation de la nature robotique d’Ash aux compte-gouttes, petit à petit, avec de petits indices tout au long du film, de petits indices qui vont dans le familier et mettent la normale en danger. Enfin, le dernier sanctuaire est violé, le dernier refuge à soi, familier et connu: le corps. Le cycle de reproduction de la célèbre bête spatiale a besoin de l’humain pour accueillir sa métamorphose. Ainsi, à la frontière de notre intimité violée, nous sommes tous potentiellement les mères de l’ennemi. Voici le plus obsédant de The Thing (1982), mais il y a aussi Hitchcok, Carpenter, puis des continuations du sinistre dans des choses aussi éloignées que le cinéma corporel de Cronenberg et Lynch.

Tout le monde a jeté sa propre paille aux interprétations psychologiques d’Alien. Entre les commentaires sans fin sur la nature phallique de la créature et les formes vaginales de l’imaginaire de Giger, je me retrouve avec l’opinion de l’écrivain. Parce que, dans ce cas précis, le commentaire semble assez intéressant. O’Bannon a dit, à un moment donné, qu’Alien était un film sur le viol. Et cela avec toutes ses teintes: pénétration forcée du corps, violence et asservissement, œufs dans la gorge et tout ça (je ne mens pas, dit-il). Mais, pour obtenir un maximum d’inconfort dans un public peu habitué à ce type de violence – demandez le premier public de Deliverance (1972) -, dirigez toute la charge sexuelle vers les hommes. Dans Alien, et cela ne fait aucun doute, les victimes qui n’ont aucune chance, ne sont pas l’écolière à moitié nue du slasher mais le commandant viril, le méchant mécanicien et le brave chef. A chacun ses conclusions.

En tout cas, Giger était merveilleusement mal à l’aise dans l’intimité artistique de son atelier à Zurich. Par conséquent, Jodorowski l’a tenté, puis Scott lui a permis de déclencher, pour le vaste public, toutes ces obsessions sublimées sur des moments d’écran mémorables.

5. La force d’un protagoniste unique

Ripley est l’un d’entre nous et est plus que nous tous. En cela, il est un personnage si fort, imposant et courageux pour son manque total d’exceptionnalité. Ce n’est pas votre héroïne d’action typique montrant une jambe nue tout en brandissant deux mitraillettes, en portant un short taille pour piller les temples antiques, ou en cuir serré pour botter le cul. Ripley est une personne normale, avec un travail mécanique ennuyeux sur un navire médiocre.

Le personnage de Ripley a traversé toutes sortes de métamorphoses, de vies et de morts. L’essentiel de ce personnage, son énorme force vitale, son caractère imperturbable et sa volonté muette de survivre n’ont jamais été mieux exprimés que dans les deux premiers films de la saga. Sa survie n’est pas due à la force ou à des connaissances particulières en armement et au combat, mais à une survie obstinée qui l’affronte, avec une force vitale, à la volonté inépuisable de détruire le parfait prédateur.

Ripley est la force vitale qui ne peut pas arrêter de sauver des vies. Nous le verrons dans la confrontation de survie de l’espèce – contre Queen Alien – dans le film de James Cameron, bien sûr, avec une protection constante pour Newt. Mais, beaucoup plus tôt, nous l’avons vu avec Jonesy. Ripley n’a pas à risquer sa vie pour un chat, mais il le fait: personne n’est laissé pour compte, aucune forme de vie ne peut être sauvée. Le xénomorphe est la force qui ne recule devant rien pour détruire, Ripley est la force qui ne recule devant rien pour sauver. Éros et thanatos, vie et mort, violence et amour: Ripley est toujours la volonté humaine de survivre, l’impulsion de la vie, face à une destruction insensée.

Alien est ce qu’elle est par la force de cette protagoniste dans la performance de Sigourney Weaver, une présence imposante à l’écran, humaine, fragile et courageuse; une présence à l’écran qui a changé à jamais la perception du slasher des rôles féminins. Ici, nous sommes loin des dénominations désobligeantes des reines hurlantes. Il n’y a aucun cri dans l’espace et Ripley n’a pas besoin de crier.

Il reste à dire l’évidence et pour cela cela ne prend pas beaucoup de place: Alien a établi un genre et, jusqu’à présent, personne ne l’a dépassé dans son royaume. L’influence de ce film est énorme, la brillante simplicité des “Jaws for Space” a établi un ton et une continuité. Ni les conséquences, ni les tentatives disparates de terreur spatiale, n’ont même été proches de la claustrophobie, de la complexité psychologique et de la conception immaculée de ce joyau de science-fiction. Trois ans plus tard, Ridley Scott filmerait cet autre grand monument du genre, Blade Runner (1982), librement inspiré du magnifique roman Do Androids Dream of Electric Sheep? par Phillip K. Dick. Et bien, depuis lors, il a eu des rebondissements, quelques réalisations discrètes et beaucoup de choses que personne ne comprend encore (ou a-t-il encore Russel Crowe pour le casting de Robin Hood?). Peut-être aussi, en tant qu’étoile mourante, que l’énergie créative brille le plus lorsqu’elle est consommée. En tout cas, Alien a marqué une génération, inauguré le génie de Scott et, d’un seul coup, l’a presque tué: apparemment, personne n’est sauvé du parfait prédateur.

En revenant voir Alien, d’un bon souvenir, il faut avouer que ces 40 ans lui ont bien servi et que le film continue de garder, immaculé, sa force. Au fil de ces années, nous resterons toujours à bord du Nostromo, dans sa beauté dangereuse, en spectateurs accrochés: nous et tous les passagers infiltrés.

