La série à succès Vikings regorge de personnages intéressants qui vous font réfléchir à deux fois sur leurs actions. Certainement, Rollo (Clive Standen). Il est connu pour trahir quiconque pour obtenir ce qu’il veut, y compris son propre frère, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Il change toute sa vie avec un choix qu’il ne semble jamais vraiment regretter. Lisez la suite pour savoir pourquoi «aller de l’avant», peu importe le coût, est si important pour Rollo.

Les fans sont confus quant aux choix de Rollo

Clive Standen | Amy Sussman / .

Tout au long de la série, les fans remarqueront que Rollo fait

choix pour lui-même sans penser aux conséquences de ses actions sur les autres

gens. Un fan a récemment demandé

sur Reddit, pourquoi Rollo semble changer son attitude si souvent.

Rollo passe toute sa vie à essayer de faire mieux que son

frère. Il se compare constamment à lui. Même quand Ragnar a commencé

devient comte, Rollo ne peut pas s’empêcher de lui demander comment ils seront jamais égaux maintenant. Rollo

est prêt à tout compromettre pour obtenir ce qu’il veut dans le

fin.

«Ce compromis est censé être à la fois un simple

compromis de «je suis prêt à vendre quoi que ce soit de moi-même pour obtenir ce que je crois que je

je veux. “En fait, j’aime Rollo dans le contexte où il a besoin de comprendre comment

sortez de l’ombre de Ragnar », a expliqué un utilisateur de Reddit à propos de Rollo.

Rollo fera tout pour atteindre la célébrité

Rollo essaie toujours d’aller de l’avant et de se faire un nom plus grand

pour lui-même. Il ne semble jamais être satisfait du tout avec quoi que ce soit pour

longue. Il y a toujours autre chose à faire ou une autre façon de faire sa renommée

croître encore plus. Il abandonnera tout ce qu’il sait pour y parvenir.

«Rollo est prêt à abandonner sa robe, sa langue, son

la culture, son héritage et sa famille, et surtout sa religion si cela signifie

“Prendre de l’avance” comme il le voit “, a poursuivi l’utilisateur de Reddit. «Le résultat est que

il avance d’une certaine façon et devient une noblesse mineure, mais il n’est pas le

même personne chaque fois que nous le voyons. Il est noblesse dans une culture étrangère, dans un

terre étrangère, et finit par être insatisfait et chasser la célébrité dans sa culture mère

et la patrie. “

Pourquoi «aller de l’avant», peu importe le coût, est si important pour Rollo

Tout au long de la vie de Rollo, il a essayé d’être meilleur que

son frère. Même après avoir trahi Ragnar pour une autre fois, il se sent toujours comme

il n’est pas meilleur que lui. Il essaie constamment de développer sa renommée pour devenir plus grand

que son frère, car il ne peut que se comparer à lui. Mais rien

semble jamais être suffisant.

Duke Rollo a toujours du mal à quitter sa patrie. Il a soif d’aventure et il veut que le monde connaisse son nom. Une fois installé en Normandie, il retrouve finalement le chemin du Kattegat. Il ne peut pas laisser son ancien monde disparaître complètement. Il y a une attraction pour continuer sa légende parmi son peuple d’origine qui ne semble jamais le quitter.

Même après que Rollo ait acquis une grande renommée, il ne suffit pas

parce qu’il se compare toujours à son frère, Ragnar. C’est un

lutte qui le hantera toute sa vie.