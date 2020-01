Pourquoi Anne With a E a-t-elle été annulée? – HITC

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur mécontentement.

Anne With an E a été annulée, et bien sûr, les fans se demandent pourquoi…

C’est toujours un coup écrasant quand un grand spectacle est écourté, mais nous y sommes déjà assez habitués. Nous avons vu tant de cas similaires au fil des ans, mais maintenant le moment est venu pour ce drame canadien bien-aimé de prendre le coup.

Basée sur le roman Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery datant de 1908, la série télévisée de Moira Walley-Beckett est revenue en 2017 sur CBC. À l’extérieur du Canada, en revanche, il est accessible au public sur Netflix.

La deuxième saison a atteint les fans sur Netflix en juillet 2018, et elle a été renouvelée pour un troisième un mois plus tard. Malheureusement, ce sera tout d’Anne avec un E…

Anne With an E a été annulée

Comme l’a souligné le Hollywood Reporter, Netflix a récemment confirmé que la saison 3 serait la dernière.

Une déclaration conjointe de la CBC et de Netflix se lit comme suit: «Nous avons été ravis de présenter l’histoire typiquement canadienne d’Anne avec un E aux téléspectateurs du monde entier. Nous remercions les producteurs Moira Walley-Beckett et Miranda de Pencier ainsi que les talentueux acteurs et l’équipe pour leur travail incroyable dans le partage de l’histoire d’Anne avec une nouvelle génération. Nous espérons que les fans de la série adoreront cette dernière saison autant que nous, et que cela apportera une conclusion satisfaisante au parcours d’Anne. “

Avec le dernier épisode prêt à conclure les choses pour les téléspectateurs de Netflix, la série a peut-être simplement suivi son cours, capable de satisfaire les fans avec seulement trois saisons.

Parfois, les émissions traînent inutilement, alors au moins ce ne sera pas le cas ici.

Pourquoi Anne With a E a-t-elle été annulée?

Bien qu’aucune raison concrète n’ait été avancée, beaucoup croient que c’est le résultat de la rupture du partenariat entre la CBC (Société Radio-Canada) et Netflix, comme le souligne The Digital Wise.

Dans une publication Instagram du lundi 25 novembre 2019, la créatrice Moira Walley-Beckett a écrit:

“Chers fans et amis de #AWAE, je suis désolé pour les tristes nouvelles de Netflix / CBC aujourd’hui. J’aurais aimé que ce soit différent mais ce n’est pas possible. Nous avons atteint la fin de la route rouge des pignons verts après 3 merveilleuses saisons. Mon cœur est lourd mais je suis tellement fier de ce spectacle – fier de mon talentueux casting, équipe, scénaristes et réalisateurs pour avoir travaillé ensemble avec passion pour donner vie à ma vision de #annewithane. »

Elle a poursuivi: «Je suis reconnaissante et humiliée par cette expérience et je me sens vraiment bénie d’avoir eu l’opportunité de partager cette belle histoire pleine de sens avec vous tous, mes frères et sœurs. Je sais que vous avez autant aimé cette série que moi et je vous en remercie pour toujours et un jour… »

Les fans réagissent à l’annulation d’Anne avec un E

Comme l’a noté 660 News, certains ont même travaillé pour faire sortir des panneaux publicitaires afin de promouvoir les tentatives de sauver la série. D’autres se sont tournés vers Twitter pour donner leur avis.

L’une a récemment plaisanté: “Anne avec un E annulé 12 heures après la diffusion de la finale de la saison 3 sera mon histoire d’origine méchant si quelqu’un ne résout pas ce rapide @CBC #renewannewithane.”

De même, ce fan a tweeté: “Je suis vraiment tellement triste que AWAE soit annulé, j’ai été dans le déni toute la journée, mais maintenant il me frappe … ce spectacle signifie tellement pour moi et m’a beaucoup appris. Je n’aurai vraiment aucun lien avec un spectacle comme je le fais avec Anne With E. #renewannewithane #renewawae. »

Un autre a également soutenu: «Ils viennent d’annuler l’émission la plus significative de nos jours et il semble qu’ils le savaient depuis le début. Je ne peux pas m’imaginer sans une autre scène AWAE à laquelle réagir. Je ne peux tout simplement pas le traiter. @CBC VEUILLEZ NOUS ENTENDRE! #renewannewithane. ”

