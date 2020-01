Pourquoi Archie Harrison et Prince George ont-ils des noms de famille différents?

Les observateurs royaux pourraient être surpris d’apprendre que les enfants du prince Harry et du prince William ont des noms de famille différents. Les enfants de William, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis portent le nom de Cambridge, tandis que le fils de Harry, Archie Harrison, porte le nom de Mountbatten-Windsor. Alors pourquoi les enfants de William et Harry portent-ils des noms différents?

Meghan Markle, le prince Harry et Archie Harrison | DOMINIC LIPINSKI / . via .

Un regard sur les noms de famille royaux

Les membres de la famille royale n’utilisent généralement pas leurs noms de famille en public.

Au lieu de cela, ils sont désignés par leur prénom ou leur titre royal.

Quand il s’agit de donner le nom de leurs enfants, ils reflètent généralement le titre des parents. Le prince William et le prince Harry, par exemple, étaient inscrits sous le nom de famille du Pays de Galles lorsqu’ils étaient à l’école. Leur père, le prince Charles, est également connu comme le prince de Galles.

William, quant à lui, a reçu le titre de duc de Cambridge

quand il a épousé Kate Middleton en 2011. Donc, tous ses enfants ont le dernier

nom de Cambridge.

Pour une autre comparaison, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice vont

par le nom de famille de York, qui reflète le titre du prince Andrew en tant que duc de

York.

Harry, d’autre part, est maintenant appelé le duc de Sussex

après son mariage avec Meghan Markle en 2018. Mais son fils aîné, Archie

Harrison, n’a pas Sussex comme nom de famille.

C’est là que les noms de famille royaux deviennent un peu délicats.

Pourquoi le nom de famille d’Archie Harrison est-il différent?

Selon Bonjour

Magazine, la reine Elizabeth a déclaré en 1960 que tous les hommes nés dans

la famille royale qui n’a pas de titres ou de styles recevra le nom de famille de

Mountbatten-Windsor.

Ce nom fait référence à la maison de Windsor et Prince

Le nom de famille de Philip, Mountbatten.

Lorsque Meghan a donné naissance à Archie Harrison en mai de l’année dernière,

Le palais de Buckingham a révélé que les Sussex ont choisi de ne pas lui donner de

titres. Au lieu de cela, ils voulaient qu’il s’appelle Maître Archie Harrison

Mountbatten-Windsor.

Archie Harrison est assez loin sur la liste de succession,

ce qui est probablement la raison pour laquelle Harry et Meghan ont décidé de ne pas lui donner un véritable royal

Titre. Cela et ils veulent donner à Archie une vie aussi normale que possible.

Les enfants du prince William – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – sont les troisième, quatrième et cinquième rangs du trône, après le prince Charles et William. Une fois qu’ils seront tous adultes et mariés, leurs enfants auront également des noms de famille différents les uns des autres.

Qu’en est-il des frères et sœurs d’Archie Harrison?

On a beaucoup parlé de Meghan ayant son deuxième enfant

avec Harry. Les Sussex n’ont rien annoncé sur ce front, mais il le fait

poser une question quant à la façon dont les frères et sœurs d’Archie Harrison seraient appelés.

Dans le cas où Meghan et Harry auraient plus d’enfants, ils

probablement être nommé avec des titres Lord ou Lady. C’est exactement ce qui s’est passé avec

Les enfants du prince Edward et de Sophie.

La fille du couple s’appelle Lady Louise tandis que leur fils est

appelé James, le vicomte Severn (qui est l’un des titres d’Edwards). Quand

en ce qui concerne leurs noms de famille, ils utilisent également le nom de famille de Mountbatten-Windsor.

La même chose sera vraie pour tous les autres enfants qu’Harry et Meghan ont, bien que cela puisse changer si la reine Elizabeth étend ses titres royaux – ce qui est peu probable à ce stade.

Le prince George laisse échapper le nom d’Archie

Avant que Meghan ne donne naissance à son fils en mai 2019, il y avait

spéculation intense sur le nom de son enfant. Mais des mois avant Meghan et

Harry a confirmé le nom d’Archie Harrison, George l’a révélé sur

accident.

Une source aurait rencontré George lors d’un événement royal et lui aurait demandé

le nom de son nouveau cousin allait être. En réponse, Prince George en plaisantant

a dit: “Je m’appelle Archie.”

À l’époque, les gens pensaient simplement que George jouait avec

gens. Il s’avère qu’il disait la vérité.

Pour être honnête, nous ne savons pas quand Harry et Meghan se sont entendus sur le nom, il est donc possible que les commentaires de Prince George aient été une inspiration. Quoi qu’il en soit, Archie Harrison de George révèle que c’était hilarant avec le recul, et nous sommes sûrs que la royauté gardera une laisse plus serrée sur lui pour les futures naissances.