Pourquoi Blair Underwood a initialement transmis son rôle dans «Sex and the City»

Blair Underwood a été considéré comme un sex-symbol tout au long de sa carrière, incarnant le personnage comme un homme de premier plan dans de nombreux films et séries télévisées. Malgré son sex-appeal, Underwood a pris des décisions intentionnelles sur les rôles qu’il accepte.

Dans la série Strong Black Lead de Netflix, Underwood discute de certains de ses rôles les plus notables et de la façon dont il a failli en transmettre deux – en particulier Sex and the City et Set It Off – en raison du sentiment que les personnages étaient des représentations stéréotypées d’hommes noirs.

Blair Underwood n’était pas intéressé à faire partie de la «curiosité noire» dans «Sex in the City»

Underwood a surpris beaucoup par sa capacité à se démarquer dans une série qui tournait autour des femmes et de l’amitié, en particulier les femmes blanches. Connaissant les prémisses de la série, Underwood a initialement refusé un rôle dans la série en lisant la description du personnage pour la partie qui lui a été proposée.

«Le personnage de Kim Cattrell voulait être avec un homme noir et tout était question de curiosité. Ce que ça fait d’être avec un Noir, ce sont les rumeurs. Et j’ai dit: «Merci, mais non merci. Je l’apprécie et je suis honoré », a-t-il déclaré. “Et je veux dire cela, je ne prends pas cela à la légère lorsque les gens vous proposent un emploi. Mais j’ai dit: «Je ne suis pas intéressé par la curiosité des Noirs, mais merci.» »

Deux ans plus tard, il a été approché par un nouveau casting avec un rôle différent, qu’il jugeait plus approprié. Bien qu’il jouerait un intérêt amoureux pour l’un des personnages, le nouveau rôle concernait davantage un lien entre les deux personnes et la race. Underwood a également été vendu sur la profession du personnage: un médecin.

“Je n’ai fait que cinq épisodes et ils ne l’ont mentionné que [race] une fois », a-t-il expliqué. “Parce que c’est évident. Vous n’avez pas besoin de parler des gars noirs. C’est évident ce que vous êtes. “

Blair Underwood a presque transmis son rôle dans «Set It Off» également

Le sexe dans la ville n’était pas le premier rôle que Underwood avait refusé. Un autre rôle emblématique pour lequel il est connu était Set It Off, avec en vedette l’intérêt amoureux de Jada Pinkett Smith. Underwood est décédé lorsque le script a été présenté pour la première fois en raison du tournage d’un projet sur la vie de Jackie Robinson. Il n’a pas non plus été vendu à l’idée de quatre femmes voleuses de banque.

Mais après que son agent l’ait convaincu de revoir le scénario, il a estimé que le rôle était trop important pour qu’il le transmette.

«J’ai vu l’histoire d’amour entre Jada et Keith, le banquier que j’ai joué. Et je pensais que c’était un bon équilibre. Mais j’ai aussi compris l’histoire qu’ils racontaient à propos de ces quatre sœurs, c’est une histoire d’amour d’amitié et de loyauté et d’être là l’une pour l’autre. Et le fait que Jada et moi avons pu dépeindre cette histoire d’amour noire au milieu d’un tel chaos et qu’il était son refuge hors de ce chaos. Je suis très fier de ce film, d’en avoir fait partie. “

Underwood a déclaré qu’après avoir fait l’erreur de ne pas lire le script de Set It Off entièrement au premier tour, il n’a plus jamais fait l’erreur. Il dit que c’est l’un des rôles pour lesquels il est le plus connu et il est reconnaissant d’en faire partie.