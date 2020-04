Pourquoi Blumhouse Productions est le meilleur studio pour faire Dracula

Le mois dernier, The Invisible Man de Blumhouse Productions a fait l’objet de critiques élogieuses avant de devenir un succès au box-office, ce qui en fait le film de monstre universel le plus populaire à paraître depuis les films de Brendan Fraser Mummy de la fin des années 90 / début des années 2000. Ce n’est un secret pour personne que le film a été conçu à partir de l’épave de la franchise Dark Universe échouée d’Universal, en particulier celle du film Invisible Man prévu avec Johnny Depp. Le succès de cette nouvelle version de The Invisible Man, cependant, a soulevé la question de savoir ce qui serait le prochain pour les Classic Universal Monsters étant donné le succès de cette version plus petite et réduite de The Invisible Man. Plus tôt ce mois-ci, nous avons reçu une réponse à cette question. La prochaine fissure d’Universal sur leurs monstres classiques serait une adaptation de Blumhouse Productions du roman classique de Bram Stoker de 1897, Dracula, et l’ajustement est probablement bien meilleur que tout le monde le réalise.

On pourrait facilement faire valoir que l’une des principales raisons pour lesquelles des films comme Dracula Untold et The Mummy (2017) n’ont pas répondu aux attentes d’Universal est qu’ils ont fondamentalement mal compris les bases de fans et le matériel source de ces propriétés. Presque toutes les bonnes versions de The Mummy qui existent prennent généralement la forme d’une histoire d’amour tragique qui condamne souvent subtilement l’impérialisme occidental et son pillage littéral d’autres cultures, laissant les choses ambiguës en ce qui concerne les personnages qui avaient raison. D’un autre côté, The Momie de Tom Cruise transforme le personnage titulaire de Sofia Boutella en une sorcière maléfique générique qui veut mettre l’Egyptian God Set au monde parce qu’il raisonne et consacre une partie importante de son temps d’exécution à établir ce qui devait être la version de l’univers sombre. de SHIELD avec le Dr Jekyll de Russell Crowe / M. Hyde prêchant sur la nature du mal et le détruisant. C’est à peu près aussi éloigné que possible des films originaux. Dire que le film a pu manquer l’attrait de toute la franchise Mummy serait un euphémisme.

Dracula pourrait très bien être le personnage fictif le plus adapté de l’histoire. Il est apparu dans des films, des bandes dessinées, des émissions de télévision, des pièces de théâtre et des jeux vidéo de diverses qualités depuis sa création par Bram Stoker en 1897. Depuis lors, les représentations du personnage ont transformé le vampire autrement basique en quelque chose qui ressemble à un vampire Dieu. Son histoire a été écrite et réécrite des dizaines de fois, beaucoup essayant souvent de retravailler le personnage en quelque chose de plus qu’il ne l’a jamais été dans le matériel source. En fin de compte, ce qui se perd, c’est la simple vérité que le roman original de Bram Stoker était quelque chose de plus proche d’une histoire de meurtre mystère qui a un avantage surnaturel. En outre, il a également établi de nombreux tropes de formules que Blumhouse Productions utilise dans à peu près tous ses films d’horreur à ce jour.

Le roman lui-même est divisé en trois parties environ. La première partie traite de la première rencontre de Dracula avec Jonathan Harker, la finalisation d’un bien immobilier avec lui et la prise de conscience progressive qu’il est prisonnier au château et probablement condamné. La deuxième partie du roman est l’endroit où bon nombre des tropes d’horreur traditionnels ont été établis que Blumhouse emprunte si facilement. Il se concentre principalement sur Dracula s’attaquant à Lucy Westenra et aux autres personnages essayant de comprendre ce qui ne va pas avec elle. C’est un processus subtil et à combustion lente qui, dans un premier temps, oblige les personnages de tous les jours à passer par les étapes logiques pour essayer de comprendre ce qui la rend malade. Comme de nombreux films d’horreur de Blumhouse, les personnages ne sautent pas immédiatement à une conclusion surnaturelle, blâmant les événements littéralement de tout et de tout le reste. Le public / lecteur sait déjà que quelque chose de surnaturel se passe et n’attend que les personnages pour comprendre cela également.

Finalement, les personnages font intervenir Abraham Van Helsing, qui se présente comme l’expert de tout ce qui est surnaturel et découvre le mystère. De même, de nombreux films de Blumhouse ont un personnage similaire qui aide les personnages principaux à résoudre le mystère et / ou à combattre tout ce qui les hante. Cela mène finalement à la troisième partie du livre où les personnages ont plus ou moins compris ce qui se passe avec Dracula et tout ce qui leur reste à faire est de chasser et d’abattre le monstre, ce qui est généralement la façon dont les différentes horreurs de Blumhouse les films se terminent également. Donc, on pourrait facilement faire valoir que la raison pour laquelle Blumhouse Productions est le studio parfait pour faire un nouveau film Dracula est qu’ils le font depuis des années.

Cela aide également à ce que l’histoire elle-même semble faite sur mesure pour un budget Blumhouse Productions. Jason Blum a eu beaucoup de succès en tant que producteur au fil des ans en gardant ses budgets bas et les craintes basées davantage sur des sons et des visuels rapides que sur un gore excessif, ce qui n’est pas du tout différent de la façon dont Dracula est plus des parties inquiétantes ont été écrites. Comme mentionné précédemment, Dracula est un roman qui se joue plus comme un mystère de meurtre qui est écrit dans un format épistolaire du point de vue de plusieurs personnages principaux. Comme résultat secondaire involontaire, la majorité des choses horribles qui arrivent aux personnages se produisent juste avant que les personnages principaux se présentent pour en témoigner ou juste après, laissant beaucoup à l’imagination. Par exemple, Lucy Westenra est un personnage qui meurt progressivement après des visites répétées de Dracula qui la rendent plus pâle et plus faible. Il n’y a rien d’exceptionnellement sanglant à ce sujet parce que le vampire ne perd pas une goutte de son sang et en consomme le dernier morceau. En fait, la seule véritable indication que nous obtenons que du sang soit drainé d’elle dans le roman est que sa peau perd sa couleur et les médecins découvrent des marques de crocs sur son cou. Cette approche subtile serait parfaite pour un projet Blumhouse car d’autres studios exigeraient probablement des seaux de sang pour ces scènes.

Quelque chose d’autre qui a tendance à se perdre dans d’autres adaptations du livre est que Dracula est en fait une histoire à petite échelle. Des projets comme Dracula Untold, Van Helsing, Helsing, Castlevania et d’autres adaptations directes du roman ont tendance à faire exploser l’histoire et à la transformer en une affaire épique tentaculaire avec un large éventail de personnages et d’enjeux qui sont souvent supposés être apocalyptiques. Le roman original, cependant, ne se concentre que sur une poignée de personnages dans quelques endroits. Nous connaissons très bien ces lieux grâce à l’écriture, mais à peu près tous les événements du roman se produisent dans le château de Dracula, l’asile d’aliénés, la maison de Lucy et l’abbaye de Carfax. De même, les films d’horreur de Blumhouse Productions ne se déroulent généralement que dans une poignée d’endroits, en partie pour maintenir les budgets bas. La seule chose qui pourrait empêcher Jason Blum de garder le film dans son budget traditionnel serait les détails de la période. Cependant, aucun de ces sites n’est nécessairement spécifique à la période et pourrait facilement être transposé dans un cadre moderne pour un budget plus modeste.

En fin de compte, cependant, ce ne sont que des spéculations. Blumhouse Productions est peut-être le meilleur studio pour ce travail par pure expérience, mais cela ne signifie pas que le film fonctionnera. L’entreprise a rarement eu un échec financier, mais elle a certainement eu sa juste part de ratés au fil des ans et seul le temps nous dira si Dracula sera l’un d’entre eux. Cela soulève également la question de savoir s’il est utile ou non d’adapter directement Dracula compte tenu de l’influence du matériau source, mais c’est un argument pour une autre fois. Pour l’instant, je me sens à l’aise de dire que Blumhouse Productions est de loin la meilleure entreprise pour redonner à Dracula sa chair de poule.