Pourquoi Bravo a-t-il créé le spectacle?

Shaan Patel et Anisha Ramakrishna de Bravo’s Family Karma ont raconté leur nouvelle émission lorsqu’elles sont apparues sur une station de télévision locale de Miami NBC avant la première du 8 mars.

Ramakrishna et Patel ont révélé comment le spectacle a été présenté sur le petit écran de Bravo. De plus, ils ont discuté de ce à quoi les téléspectateurs devraient s’attendre cette saison. Patel et Ramakrishna ont tous deux indiqué qu’ils venaient de Miami, en Floride. Patel est né et a grandi dans le sud de la Floride. Ramakrishna est arrivée dans le sud de la Floride à l’âge de neuf ans. L’émission suit un groupe de familles qui sont «liées par leurs liens culturels solides et leur vie sociale dynamique à Miami».

Anisha Ramakrishna, Chitra Ramakrishna, Ram Ramakrishna | Tommy Garcia / Bravo

Les jeunes enfants adultes tentent d’équilibrer la vie moderne avec les coutumes indiennes, qui font partie du drame du spectacle. Le spectacle est révolutionnaire car ce sont les premières docuseries américaines à présenter un casting entièrement indien.

Les membres de la distribution de Family Karma ont expliqué comment le spectacle a vu le jour. De plus, les hôtes NBC locaux voulaient savoir si Family Karma offrirait le même niveau de drame que celui que l’on voit dans de nombreuses émissions de téléréalité.

La tradition rencontre la vie moderne à Miami

Ramakrishna dit que Bravo cherchait à créer un spectacle sur les Indiens. «Bravo cherchait à mettre en valeur les Indiens et je pense que nous étions parfaits parce que nous avons des amitiés à long terme. Nos familles se connaissent depuis environ 25 ans ou plus », dit-elle.

«Ils recherchaient un véritable groupe d’amis et de famille qui traînaient et une famille intergénérationnelle et nous étions juste là», ajoute Patel.

Shaan Patel, Kalpa Patel, Dipak Patel | Tommy Garcia / Bravo

Alors que le spectacle suit des vies similaires à la plupart des milléniaux, la culture indienne est toujours répandue. «Je pense que notre culture est si unique et nos familles sont des immigrants», dit Ramakrishna. «Nous pourrions être occidentalisés, mais ces traditions, ces valeurs. Je pense que nous voulons garder ceux-ci dans notre culture. »

«Family Karma» signifie drame familial

La plupart des gens pensent probablement à une communauté hispanique plutôt qu’à une communauté indienne dans le sud de la Floride. «Nos familles ont toutes déménagé ici dans les années 70 et 80 et nous sommes proches depuis», partage Patel. “Je pense que dans l’émission, vous allez nous voir être normaux dans notre vie de tous les jours avec nos parents à la maison.”

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Tommy Garcia / Bravo

Même si le casting vivra une vie normale, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas beaucoup de drames. “Nous sommes Indiens, nous sommes des gens dramatiques”, dit Ramakrishna. Patel ajoute: «Nous sommes très bruyants, nous sommes des gens colorés. Vous nous verrez danser mais vous verrez aussi nos parents nous crier dessus ou se crier dessus. “

Alors que le casting met leur vie en public, Ramakrishna et Patel savaient que le fait de participer à une émission de télé-réalité était risqué. “Et vous verrez cette lutte se dérouler à l’écran”, fait remarquer Patel. Ramakrishna ajoute qu’il n’y a aucun moyen de s’enfuir. De plus, “Vous ne voulez pas aérer votre linge sale dans la communauté”, dit Patel. Alors que Ramakrishna plaisante, “Nous faisons la lessive devant vous!”

Family Karma premiers ministres le 8 mars à 21 h / 20 h central sur Bravo.