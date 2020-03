Pourquoi Bravo ne publiera pas la saison 12 de ‘RHONY’ et la saison 10 de ‘RHOBH’ tôt pour les fans

Le monde étant en quarantaine sur le coronavirus, il y a eu une demande de nouveaux contenus à la télévision. Les fans de Bravo ont hâte de regarder les nouvelles saisons de The Real Housewives of New York City et The Real Housewives of Beverly Hills, mais leurs dates de première sont encore dans les semaines à venir. Les téléspectateurs ont supplié Andy Cohen et le réseau de repousser la date de sortie des deux franchises, mais il y a une raison pour laquelle cela ne se produira pas.

Les acteurs de «RHOBH» et «RHONY» | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Sophy Holland / Bravo / Banque de photos NBCU via .

Andy Cohen brise le silence

La saison 12 de RHONY doit être diffusée le 2 avril, tandis que la saison 10 de RHOBH devrait être diffusée à partir du 15 avril. Les fans des deux franchises ont vu d’autres réseaux diffuser des émissions plus tôt dans ces moments difficiles, mais Bravo n’est pas en mesure de faire de même. .

“Le problème est qu’il n’y a qu’un certain nombre d’épisodes totalement corrigés en couleurs et verrouillés en ce moment, pour ces deux émissions”, a déclaré Cohen dans l’émission SiriusXM Reality Checked with Amy Phillips. «Je pense que pour RHONY, il y en a comme huit ou neuf faits et pour RHOBH, il y en a comme cinq. Quelque chose comme ca.”

Cohen a déclaré qu’il y avait des pourparlers pour libérer les émissions plus tôt par les éditeurs travaillant à distance, mais le flux de travail ralentirait l’ensemble du processus.

“Si nous libérons tous ceux-ci maintenant, nous finirions par nous visser à la fin, donc c’est le problème”, a poursuivi Cohen. «La vérité est que si cette [coronavirus crisis] va durer un moment, pensez à combien plus nous serons prêts pour RHONY lors de sa première! Je pense simplement que nous devons nous concentrer. »

Andy Cohen teste positif pour le coronavirus

Bravo a subi un autre revers cette semaine lorsque Cohen a confirmé qu’il avait reçu un diagnostic de coronavirus. L’animateur de Watch What Happens Live était censé revenir avec de nouveaux épisodes de son émission de fin de soirée depuis son domicile de New York. La personnalité de la télévision étant malade, les plans ont changé et il va maintenant se concentrer sur sa santé.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a déclaré Cohen sur Instagram. «Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.»

“Je veux remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous et exhorter tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux”, a-t-il conclu.

Lors de la première émission At Home, Nene Leakes, Jerry O’Connell et Ramona Singer auraient été les invités. Cohen allait interviewer les célébrités de son domicile et communiquer avec elles via des appels vidéo. Suite aux nouvelles du coronavirus, cette idée a été abandonnée jusqu’à nouvel ordre.