Pourquoi Bumps n’est-il pas à la télévision ce soir? Les fans veulent plus que le pilote initial! – HITC

Kudos Film et Télévision et al.

Le premier épisode a été un régal, alors pourquoi Bumps n’est-il pas à la télévision ce soir?

Sans doute, vous ne pouvez jamais avoir assez de sitcoms britanniques sur la boîte.

Au fil des ans, nous avons vu tant de joyaux, du dîner du vendredi soir à l’année du lapin, mais comme nous le disons, il y a toujours de la place pour plus.

Récemment, le public a été ravi de découvrir le premier épisode de Bumps, gracieuseté de la BBC. Cela nous a présenté l’histoire d’un divorcé de 62 ans ayant un problème. Bien sûr, elle a deux enfants adultes, mais elle craint qu’il n’y ait aucun signe de petits-enfants à l’horizon.

Prenant les choses en main, elle décide que ce pourrait être une idée d’aborder avoir un bébé elle-même. Cependant, l’intrigue s’épaissit lorsqu’une annonce de famille est faite…

C’était très amusant, avec Amanda Redman réalisant une performance hilarante en tant que Anita. Avec Lisa McGrillis, Seb Cardinal, Philip Jackson et Lucy Montgomery, il y a un grand ensemble, mais pourquoi n’est-il pas de retour sur les écrans?

Pourquoi Bumps n’est-il pas à la télévision ce soir?

Bumps n’est pas à la télévision ce soir car l’épisode que nous avons apprécié n’était en fait qu’un pilote!

Nous savons, nous savons, c’est une honte énorme.

L’épisode a été créé et écrit par Lucy Montgomery et Rhys Thomas, qui ont fait un travail vraiment fantastique. Bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles d’une commission complète, une citation d’Amanda Redman offre de l’espoir. Selon la BBC, elle a déclaré: «Je suis ravie de jouer Anita dans cette comédie BBC One édifiante et divertissante. Lucy et Rhys sont des écrivains très talentueux et j’ai hâte d’entendre ce que les téléspectateurs pensent du chaos. »

Eh bien, en réfléchissant à la réaction générale à la série, les téléspectateurs pensent que c’est un gagnant…

Le public réagit à Bumps sur Twitter

Les fans du pilote ont déjà afflué sur Twitter pour faire l’éloge de l’épisode tout en exhortant la BBC à le commander pour une récolte complète d’épisodes.

Il y a certainement beaucoup de potentiel avec ces personnages et c’est déjà agréable de voir une réponse aussi positive. Découvrez une sélection de tweets:

