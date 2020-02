Pourquoi Camilla Parker Bowles a envoyé à la princesse Diana une lettre surprise avant d’épouser le prince Charles

Nous connaissons tous l’histoire: le prince Charles et la princesse Diana se sont mariés lors d’une cérémonie somptueuse en 1981, mais le mariage n’était pas un conte de fées et entaché d’infidélité. La princesse a appris que Charles avait une liaison avec Camilla Parker Bowles et finalement cela est devenu public. Cependant, peu de gens savent que Camilla n’était pas étrangère à Diana avant que la princesse ne découvre qu’elle voyait son mari derrière son dos.

Les dames se connaissaient avant même que le futur roi et Diana ne disent «oui» et étaient en bons termes, ou du moins Diana le pensait. Lisez la suite pour savoir comment ils ont connu les autres, pourquoi Camilla a envoyé une lettre à Diana avant que la princesse et Charles ne nouent le nœud, et ce qui s’est passé lorsque Diana l’a confrontée à propos de l’affaire.

(L) Princesse Diana | Anwar Hussein / WireImage, (R) Camilla Parker Bowles | Indigo / .

Ce que la lettre de Camilla a dit

La biographe de Camilla, Penny Junor, a révélé dans son livre qu’après que Charles et Diana se soient fiancés, ils étaient de fréquents invités au domicile de Camilla et Andrew Parker Bowles. Les femmes s’entendaient bien et un jour, quelques mois avant que Charles et sa fiancée soient prêts à descendre l’allée, Camilla aurait envoyé un mot à Diana.

Dans le documentaire Charles et Di: La vérité derrière leur mariage, la narratrice Tracy-Ann Oberman a affirmé: «Diana avait trouvé une surprise sur son lit. C’était une lettre de Camilla l’invitant à déjeuner dans un restaurant privé de Londres. »

Diana a accepté et pendant le déjeuner, Camilla lui a dit qu’après le mariage, elle “espérait toujours passer du temps avec Charles quand il allait à la chasse”. Camilla pensait que Diana croirait que ce serait la seule raison pour laquelle elle et Charles se verraient de temps en temps.

Princesse Diana et Camilla Parker Bowles | Journaux Express / .

Diana n’était pas ravie de ce qu’on lui disait et si elle n’avait pas de soupçons avant cette heure, elle le faisait après ce déjeuner.

Que s’est-il passé lorsque la princesse Diana a affronté Camilla

Nous savons maintenant que Diana a découvert ce qui se passait entre Camilla et le prince. Que s’est-il donc passé lorsque la princesse a affronté la maîtresse de son mari?

Dans les bandes enregistrées secrètement de Diana qui ont été données au biographe Andrew Morton, la princesse a détaillé ce qui s’est passé la nuit où elle a eu le courage de confronter Camilla à propos de son affaire. Diana a déclaré qu’elle s’était présentée à l’improviste lors d’une fête pour la sœur de Camilla en 1989 et avait répété ce qu’elle dirait quand ils seraient seuls et face à face.

La princesse a déclaré qu’elle avait interrompu une conversation entre Camilla, Charles et un autre homme et avait demandé à parler à Camilla. Selon Diana, Camilla avait l’air “vraiment mal à l’aise et a baissé la tête”.

(L): Princesse Diana | Photothèque Tim Graham via ., (R): Camilla Parker Bowles | Chris Jackson – Piscine WPA / .

Diana se souvient avoir dit aux hommes: «OK, les garçons, je vais juste avoir un petit mot avec Camilla et je serai debout dans une minute.» Les deux hommes ont ensuite tiré en haut comme des poulets sans tête. »

La princesse s’est souvenue lui avoir dit: “Je sais ce qui se passe entre toi et Charles et je veux juste que tu le saches.” “Diana a ensuite révélé que Camilla avait dit:” Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous avez tous les hommes du monde qui tombent amoureux de vous et vous avez deux beaux enfants, que voulez-vous de plus? “” La princesse rétorqua: “Je veux mon mari!”

Après la fête, Diana a avoué que Charles «était partout sur moi comme une mauvaise éruption cutanée, et j’ai pleuré comme je n’ai jamais pleuré auparavant.»

Le prince et la princesse de Galles ont divorcé en 1996, un an avant la mort tragique de Diana. Le 9 avril 2005, Charles a épousé Camilla.

