Pourquoi Camilla Parker-Bowles n’a jamais voulu épouser le Prince Charles

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles sont populaires dans le circuit royal, mais pendant longtemps ce n’a pas été le cas. Pendant des années, le prince Charles a été marié à la princesse Diana, et presque tout le monde espérait que le mariage durerait pour toujours.

Malheureusement, cela s’est terminé par un divorce en 1996, juste un an avant la mort prématurée de la princesse Diana. Alors que le prince Charles et la princesse Diana se sont rencontrés lorsqu’elle était encore très jeune, il s’avère que le prince et Camilla se connaissaient en fait depuis des années avant cela.

Ce n’est un secret pour personne que les deux ont eu une aventure assez intense, et il y avait en fait des millions de personnes qui en voulaient au prince Charles pour son infidélité et la façon dont il avait profondément blessé la princesse Diana. Même ainsi, nous savons que le prince Charles a toujours été amoureux de Camilla, très probablement depuis leur première rencontre.

Alors que la plupart des gens penseraient que les deux ne pouvaient pas attendre de devenir mari et femme, cela va un peu plus loin que cela. Il s’avère que Camilla n’aurait jamais voulu épouser le prince Charles.

L’histoire des rencontres du prince Charles et de Camilla Parker Bowles

Lorsque le prince Charles a rencontré Camilla lors d’un match de polo en 1970, il a été instantanément frappé. Selon Town & Country, c’est alors qu’ils ont découvert qu’ils avaient beaucoup en commun.

Alors naturellement, la relation était destinée à se poursuivre. La romance royale a commencé. Mais malheureusement, le prince Charles a dû quitter pendant quelques mois pour servir dans la marine royale. Il est revenu pour découvrir que Camilla était prête à épouser quelqu’un d’autre.

L’affaire tumultueuse du prince Charles

Avec le drapeau du Prince de Galles volant depuis la Tour Blanche, Son Altesse Royale et la duchesse de Cornouailles sont arrivées ce matin à la Tour de Londres. L’attraction reçoit plus de 2,8 millions de visiteurs par an. Tout au long de sa longue histoire, la Tour de Londres a servi de palais royal et de forteresse, de prison, de ménagerie et de maison de bijoux. Aujourd’hui, il abrite certains des symboles les plus puissants de l’histoire britannique, y compris les gardiens Yeoman, les corbeaux et les joyaux de la couronne. Les Yeoman Warders, souvent appelés Beefeaters, étaient responsables de la garde des portes et des prisonniers royaux, au début de l’histoire de la Tour. À l’aide d’une réplique de la dague de chasse d’Henri VIII, Leurs Altesses Royales ont coupé un gâteau pour marquer le 535e anniversaire de l’introduction des Yeoman Warders. . Clarence House Photo 4 – Association de presse

Un post partagé par Clarence House (@clarencehouse) le 13 février 2020 à 9h05 PST

Même s’ils se sont tous deux mariés à d’autres personnes, il était évident que le prince Charles et Camilla ne pouvaient tout simplement pas rester éloignés l’un de l’autre. Camilla était mariée à Andrew Parker Bowles et, ironiquement, le prince Charles est le parrain de son fils.

Même lorsqu’il était marié à la princesse Diana, Camilla était un élément permanent de sa vie, et aucun d’eux n’a jamais vraiment essayé de le cacher. La princesse Diana était bien consciente de ce qui se passait, et à un moment donné, elle s’est en fait défendue et a confronté Camilla à propos de l’affaire.

Cela n’a pas empêché le prince Charles de continuer à être infidèle, ce qui a pratiquement détruit sa réputation. Finalement, cela a conduit à la fin de son mariage avec la princesse Diana, bien qu’il ait fallu de nombreuses années avant que Camilla et le prince Charles ne se marient.

Pourquoi Camilla Parker-Bowles n’a jamais voulu épouser le Prince Charles

Camilla, duchesse de Cornouailles | Chris Jackson – Piscine / .

Depuis que le prince Charles a été tellement pris avec Camilla, beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi il ne l’a pas simplement épousée en premier lieu. Eh bien, selon Town & Country, il y a en fait une raison à cela.

Le prince Charles est dans la lignée directe de la succession, et la famille royale ne voyait pas Camilla comme un match «convenable». Heureusement, en 2005, Camilla a été beaucoup plus acceptée par la famille royale, et elle et le prince Charles ont finalement pu se marier lors d’une petite cérémonie civile, faisant de Camilla la duchesse de Cornouailles.

Leur affaire a duré des années, de nombreux fans royaux peuvent être surpris d’apprendre que Camilla n’a jamais réellement voulu épouser le prince Charles.

Pourquoi est-ce? Selon Express, elle a vu la relation sous un jour différent. Au début, Camilla voulait seulement s’amuser avec le prince Charles, ne pas s’installer comme sa femme et la princesse de Galles.

Le fait que le prince Charles était marié à la princesse Diana ne dérangeait même pas Camilla, et elle se contentait parfaitement d’être avec lui, même si leur liaison était largement mal vue. Il semble que Camilla a changé d’avis, et maintenant ils sont heureux et amoureux chaque seconde.