Pourquoi Camille Grammer est “ déçu ” des producteurs de la saison 10

Camille Grammer est l’une des stars originales de The Real Housewives of Beverly Hills. L’ancien Bravolebrity est parti après la saison 2 et a depuis joué dans la série. Dans la saison 9, elle était une «amie officielle» des Housewives et a fait des confessionnaux pour la série télé-réalité. Après la sortie de Lisa Vanderpump, Grammer a joué avec la plupart des dames et porté le backend de la saison avec du drame.

Camille Grammer | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

De nombreux fans s’attendaient à ce que Grammer se voie offrir un diamant pour la saison 10 mais elle n’a même pas été offerte un rôle “ami de”. Les choses ont changé plus tard lorsque les producteurs l’ont saisie et lui ont demandé de faire une apparition. Après le lancement de la bande-annonce de la nouvelle saison, de nombreux téléspectateurs avaient des questions. Un fan particulier a demandé à l’ancienne star de RHOBH quelle était sa participation et a exprimé son mécontentement de ne pas être femme au foyer à temps plein.

“Étant donné que je me suis présenté pour la réunion et que j’ai apporté le drame, j’ai été déçu de ne pas avoir été invité à revenir avant quelques mois”, a répondu Grammer sur Twitter. «J’étais censé faire des confessions (interviews) mais cela ne s’est pas produit. Donc, je ne pense pas que vous me verrez beaucoup cette saison. “

Camille Grammer stans Denise Richards

Une grande partie du drame sur la bande-annonce se concentre sur Denise Richards et son trio présumé avec Brandi Glanville. Grammer soutient complètement Richards et a exprimé son soutien sur la médiane sociale.

“Je suis prêt à en parler. Je stan Denise », a-t-elle écrit. “Vous entendrez ce que j’ai à dire cette saison. Je suis toujours là. “

Ce n’était pas la première fois que Grammer défend Richards de tous les potins en ligne. Quand un fan a partagé la rumeur selon laquelle l’alun des Wild Things s’était lié à Glanville, Grammer a répondu en défendant son amie.

“Ce n’est pas vrai. Quelqu’un cherche désespérément un diamant », a répondu Grammer en jetant de l’ombre à Glanville.

Camille Grammer abat également Lisa Rinna

Grammer a assisté à une fête en cours de tournage pour RHOBH à laquelle Richards n’a pas assisté. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, Lisa Rinna a ajouté un commentaire à une publication de Richards sur Instagram.

“Denise, ça va?” Demanda Rinna. “Vous ne vous êtes jamais présenté à Dorit [party] Samedi soir, nous étions tous si inquiets pour toi. Qu’est-il arrivé? Vous avez dit que vous veniez. Vous rencontriez Garcelle. Nous n’avons jamais eu de vos nouvelles. Qu’est-il arrivé?”

Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Richards aurait pu quitter l’émission Bravo, Grammer s’est rendu sur Twitter pour faire exploser Rinna.

“Denise n’a pas quitté RHOBH et Rinna, tu as jeté ton amie sous un bus?” Grammer a écrit sur Twitter. “Pourquoi ne pas l’appeler pour voir comment elle va et arrêter de tweeter à ce sujet?”

Rinna a vu le tweet de Grammer et a répondu: «Je l’ai contactée en privé. Merci de votre inquiétude, Camille. »

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Richards avait arrêté de filmer RHOBH.

“Elle ne semble pas apprécier autant de faire le spectacle cette saison et personne ne serait surpris si ce devait être sa dernière”, a déclaré un initié à Hollywood Life. «Elle veut faire plus de théâtre et Housewives a ouvert d’autres opportunités pour elle. Elle n’a vraiment rien à voir avec le drame et semble parfois en être déconnectée. Une grande partie du casting est frustrée par son manque de participation encore cette saison. »

Tout le drame va commencer à se jouer à partir du 15 avril, lorsque The Real Housewives of Beverly Hills reviendra à Bravo.