Pourquoi Cassie Randolph se sent comme si elle vivait une «double vie»

Cassie Randolph a remporté la saison de The Bachelor de Colton Underwood. Sa vie a beaucoup changé depuis qu’elle a reçu la dernière rose de Underwood.

Shawna Della-Ricca, Cassie Randolph et Mattie Maderos | Charley Gallay / . pour Lancôme x Vogue

Elle compte 1,7 million de followers sur Instagram, d’une part. Et cela lui a ouvert beaucoup de nouvelles portes. Elle assiste à divers événements d’influence, fait des collaborations avec des marques et des modèles. Elle va également à l’université pour devenir orthophoniste.

La double vie de Cassie Randolph

Dans une interview récente que la star de télé-réalité a réalisée avec le podcast “I Suck At Life”, elle a parlé de ce que c’était que d’être à l’école tout en “étant une figure des médias sociaux”.

«J’ai l’impression que parfois je vis une double vie. Ce ne sont que deux carrières très opposées, je pense, être étudiant et être dans les médias et être un truc de type influenceur. C’est juste différent. J’ai donc l’impression que cela me fait beaucoup jongler, mais je pense que j’ai appris beaucoup d’équilibre au cours de la dernière année », a-t-elle déclaré.

Randolph dit qu’elle se sent chanceuse que ses cours soient en ligne. Cela rend possible la réalisation de tous ses projets annexes.

«Si je ne suis pas en stage, je peux littéralement emporter mon ordinateur partout avec moi. Je fais dans les avions, je fais Colton nous conduire des endroits pendant que je fais mes devoirs. C’était fou au début de l’année d’essayer de faire ça. Maintenant, c’est plus calme pour que je puisse faire un trou dans mon appartement pendant deux jours et ne pas partir, faire mes devoirs. Mais non, je pense que c’est facile parce que je peux l’emporter partout avec moi », a-t-elle déclaré.

Aluns «Bachelor» et influenceurs Instagram

Randolph a également parlé du chevauchement entre les diplômés du Bachelor et les influenceurs Instagram. De nombreuses stars de la réalité deviennent des influenceurs dès la fin de leur saison.

L’étudiant en orthophonie dit que tous les bacheliers ont tendance à être proches.

“Je pense que vous faites maintenant partie de cette étrange famille et que vous avez tous cette étrange chose en commun. Donc je veux dire que parfois les gens vont traîner et ensuite vous allez traîner et vous les rencontrez. C’est juste un tout petit monde. Ou grâce au baccalauréat, vous irez sur le podcast de quelqu’un et y rencontrerez un autre baccalauréat. Les célibataires sont partout. Et beaucoup d’entre eux sont aussi à Los Angeles maintenant », a-t-elle déclaré.

«Le monde influent, en général, est vraiment petit et la moitié d’entre eux viennent de Bachelor. Ou vous vous sentez automatiquement proche d’eux même si vous ne les connaissez pas parce que vous savez ce qu’ils ont vécu. Donc, il est facile de tendre la main à quelqu’un de façon super aléatoire et de se dire “He, y quoi de neuf?” “, A poursuivi Randolph.

Lorsque l’interview «I Suck At Life» a eu lieu à la mi-décembre, Randolph a déclaré qu’un membre de Bachelor Nation qu’elle n’avait pas encore rencontré était Pilot Pete.

“Je ne l’ai jamais rencontré auparavant, mais j’ai l’impression qu’il s’est passé beaucoup de choses, donc je ne sais pas s’il est vraiment sorti dans le monde”, a-t-elle déclaré.

“J’ai entendu des choses folles mais c’est comme si on ne sait jamais ce qui est vrai. Il y a tellement de rumeurs qui sortent et, par exemple, c’est partout “, a-t-elle ajouté.

Au moment de l’entrevue, Randolph a déclaré qu’elle et Underwood étaient des observateurs occasionnels du baccalauréat. Ils ont regardé la saison de Brown mais pas religieusement. Elle ne sait pas combien de saison de Peter Weber ils vont regarder.

«En fait, je n’ai jamais vraiment aimé regarder ça religieusement. Je vais probablement [watch it now]. Je suis vraiment mal à aimer avoir un moment précis chaque semaine où je dois regarder un spectacle. Je n’ai pas non plus de câble. Je suis mal à planifier. J’aime pouvoir le regarder à tout moment. Mais peut-être que je devrais le regarder pour que je sache ce qui se passe dans le monde et Bachelor Nation », a-t-elle déclaré.

