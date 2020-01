Pourquoi Cassie Randolph s’est sentie seule lorsque la saison de Colton Underwood de “ The Bachelor ” a été diffusée

Aller au baccalauréat n’est pas seulement un jeu ou un jeu amusant. Après avoir participé à l’émission de rencontres, de nombreux concurrents disent que, même s’ils ont passé un merveilleux moment, jouer dans une émission de téléréalité a présenté plus de défis qu’ils ne le pensaient.

«Traverser tout le processus de casting et enfin continuer, vous savez, c’est tellement excitant. Et c’était excitant de le filmer aussi, mais une fois que vous y êtes, il y a tellement plus – c’est beaucoup plus difficile que vous ne le pensez, ou que j’imaginais que ce serait », a déclaré Cassie Randolph, la gagnante de la saison de Colton Underwood, dans une récente interview. avec le podcast «I Suck At Life».

Les conseils de Cassie Randolph aux candidats «Bachelor» de Peter Weber

Bien que Randolph n’ait jamais rencontré aucune des femmes sur la saison actuelle de Peter Weber de The Bachelor, elle a quelques conseils à leur donner pendant la diffusion de l’émission. Elle dit qu’il est normal de se sentir seul et de ne pas exclure ses amis et sa famille.

“Je pense que le fait de m’en sortir m’a fait me sentir seul d’une certaine manière parce que personne autour de vous ou votre famille et vos amis ne savent pas vraiment ce que vous venez de vivre ou ce que vous devez traverser en vous regardant en arrière et en étant édité et se sentir bizarre à ce sujet. Mais je pense que je m’appuie vraiment sur les gens qui sont proches de vous même si vous avez l’impression qu’ils ne comprennent pas. Ils veulent être là pour vous, alors ne les repoussez pas », a-t-elle déclaré.

Randolph dit également aux femmes de «simplement en profiter». Elle ne sait pas si elle a aimé regarder sa saison autant qu’elle aurait pu.

“Ne soyez pas tellement stressé à ce sujet, à propos de ce qui va se passer, que vous oubliez d’en profiter parce que c’est si éphémère. Je repense à la période où il a été diffusé, je me dis: “Ah, j’aurais aimé pouvoir en profiter un peu plus.” Parce que c’était plutôt cool et tout ce qui semble si mauvais souffle. Essayez de ne pas trop vous déranger. C’est un conseil que je me donnerais », a-t-elle déclaré.

Elle a également donné des conseils aux femmes qui s’inscriront à The Bachelor à l’avenir.

«Mon conseil pour les gens qui le pratiquent serait: essayez de rester aussi équilibré que possible. Et avant d’agir sur une situation, essayez d’abord de vous en retirer et pensez: «OK, je suis dans une émission de télévision, détends-toi», a-t-elle déclaré.

Montrant son vrai moi

Après la diffusion de la saison Underwood de The Bachelor, Randolph a été choqué d’apprendre la taille réelle de la base de fans de la série. Elle a été déconcertée par la façon dont «les gens étaient tellement investis dans le spectacle et aiment très, très passionnés.»

Randolph pense que les téléspectateurs se sentent si proches des candidats au baccalauréat parce qu’ils sont placés dans des situations extrêmement vulnérables à la télévision.

«Je pense que les gens se sentent connectés d’une certaine manière parce qu’ils nous ont vus vulnérables. Et alors, ils ont l’impression de vous connaître et d’être connectés à vous et d’une certaine manière, mais pas non plus », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce que les fans ont vu d’elle sur The Bachelor n’était qu’un éclat de qui elle était.

Mais c’est pourquoi elle est reconnaissante pour les médias sociaux, car elle peut montrer au monde son vrai moi.

“C’est une bonne chose maintenant, vous savez, j’ai une plate-forme où je peux être moi-même”, a-t-elle déclaré.

