Pourquoi ce fan parle de Kobe Bryant dans les nouvelles locales devient viral

Le 26 janvier de cette année, l’icône du basket-ball Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, ont été tuées après que l’hélicoptère dans lequel elles se trouvaient s’est écrasé. Bryant laisse dans le deuil son épouse Vanessa Bryant et ses trois filles. Des célébrités se sont rendues sur Twitter et Instagram pour pleurer la mort tragique. Mais une vidéo circulant sur les réseaux sociaux est devenue virale. Dans ce document, un fan rend hommage au puissant héritage de Bryant.

Kobe Bryant assiste au 90e déjeuner annuel des nominés aux Oscars

Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, sont morts dans un accident d’hélicoptère, laissant derrière lui sa femme et ses enfants

“Les 5 personnes décédées dans le tragique accident d’hélicoptère ce matin à l’extérieur de Los Angeles étaient Kobe, sa fille GG, un autre parent et enfant et le pilote”, a écrit le militant et écrivain Shaun King. «Ils étaient en route pour un match de basket spécial.» Bryant et sa fille adoraient le basket-ball et regardaient souvent les matchs des Lakers ensemble, assis à côté du terrain.

Des célébrités et des athlètes ont publiquement pleuré le défunt Laker sur les réseaux sociaux. Taylor Swift a écrit:

Mon cœur est en morceaux en entendant les nouvelles de cette tragédie inimaginable, je ne peux pas comprendre ce que vivent les familles. Kobe comptait tellement pour moi et pour nous tous. J’envoie mes prières, mon amour et mes condoléances sans fin à Vanessa, à sa famille et à tous ceux qui ont perdu quelqu’un pendant ce vol.

La pensée de Kobe tenant sa fille dans leurs derniers moments, sachant ce qui allait arriver, me brise le cœur.

– employé de la bearimy (@crissles) 26 janvier 2020

“Je ne peux pas croire que cela soit réel”, a tweeté le mannequin et auteur Chrissy Teigen. “Mon Dieu. Oh mon Dieu.”

Les fans de Kobe Bryant réagissent à sa mort prématurée sur Twitter

Cependant, un tweet s’est emparé d’Internet plus que d’autres. Un auteur nommé Jeff Pearlman a publié un clip vidéo d’une station de nouvelles de Los Angeles.

“C’était parfaitement, authentiquement déclaré”, a écrit Pearlman dans sa légende.

Dans la vidéo, un journaliste est vu devant le Staples Center, où les fans de Kobe Bryant se sont alignés en masse pour pleurer le joueur de basket-ball décédé. Elle interviewe l’un des pleureurs, un jeune homme nommé Michael, qui parle longuement de son héros.

«Kobe signifiait simplement le monde pour moi et pour nous tous ici à Los Angeles», dit Michael. «Grandir, juste idolâtrer quelqu’un qui se consacre uniquement à son métier.» Michael montre à la caméra le tatouage qu’il a fait pour Bryant il y a quelques années. Il dit qu’une partie du charme de Bryant était sa passion, son dévouement et son agitation.

“Ils ne les font plus comme ça”, dit-il à propos de Bryant. «Tout le monde veut emprunter la voie facile, mais Kobe, il était prêt à ne jamais être satisfait de l’endroit où il se trouvait. Et il a toujours voulu pousser à un niveau supérieur et vous ne voyez plus cela. “

Un fan des Lakers dit qu’il prie pour la femme et les filles de Bryant

Michael parle ensuite directement à Kobe Bryant.

«J’apprécie tout ce que vous avez fait, Kobe. Pour de vrai », dit-il. «Et je prie pour sa famille, sa femme et tout cela, sa fille, aucun d’eux ne mérite cela. Elle allait être une star. »Gianna Bryant était une joueuse de basket extrêmement talentueuse, tout comme son père.

“Mais je suis reconnaissant pour tout ce qu’il a fait et pour sa motivation”, poursuit Michael. Il appelle également le rappeur Nipsey Hussle, qui a été tué à Los Angeles en 2019.

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant assistent à un match de basket

«Nipsey aussi, Repose en paix, Nip, pour de vrai», dit Michael. Il souligne également qu’il y a deux peintures murales au centre-ville de Los Angeles, là où il se trouve: une pour Kobe Bryant et une pour Nipsey Hussle.

«C’est fou comment les deux peintures murales se trouvent juste ici», dit Michael. «Cela devrait nous dire quelque chose. J’espère que cela inspire les gens, vous savez, juste pour être les meilleures versions d’eux-mêmes. »Michael nous laisse un dernier message puissant:

“Nous pourrions être idolâtrés un jour.”

La vidéo sur Kobe Bryant et son héritage est devenue virale sur Twitter

Le tweet a été inondé de commentaires positifs; beaucoup ont été inspirés par les mots de Michael. Le tweet de Pearlman, à ce jour, compte 47 000 retweets et 160 000 likes – et il continue de croître.

Kobe Bryant des Lakers de Los Angeles en 2016

Le message de Michael est parfait pour devenir viral: il est à la fois déchirant, édifiant, stimulant et inspirant. Les fans de Bryant étaient d’accord.

“Cet homme a cette mentalité Mamba et je l’apprécie pour avoir partagé ses pensées”, a commenté un tweeter sur le post.

“Perspicacité et perspective folles de cet enfant”, a écrit un autre.

“Nous avons tous besoin d’amis comme ce jeune homme”, a répondu quelqu’un d’autre.

“Il serait tellement fier s’il entendait cela”, a tweeté un autre fan. Nous pensons que Kobe Bryant serait également fier.