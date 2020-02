Pourquoi ce membre de One Direction a mis tant de temps à sortir un album solo

One Direction a rompu et tous ses anciens membres ont parcouru des carrières en solo. Louis Tomlinson a mis le plus de temps à sortir un album solo. Voici pourquoi.

Pourquoi at-il pris autant de temps?

Expliquant le processus créatif derrière son album Walls to Rolling Stone, Tomlinson a déclaré: «J’aurais certainement pu faire un disque rapide, un disque plus branché. Mais je pense que c’est une grande chose pour moi en tant qu’écrivain que ça doit être crédible de sortir de ma bouche. Les paroles sont donc très importantes pour moi. »

S’adressant à Billboard sur la façon dont sa musique s’est développée, il a déclaré: «Vous pourriez travailler sur un certain son pendant 12 mois, puis vous dire:« Je vais supprimer ça, cela ne fonctionne pas tout à fait ». groupe comme One Direction, le projecteur est sur moi. Je dois donc me développer… »Il a ajouté que la création de cet album signifiait« improviser sur le tas et travailler, créer exactement ce qui me semblait authentique. »

Comment Louis Tomlinson prévoit d’être authentique

Tomlinson a déclaré à Rolling Stone: “Quand j’ai commencé ma carrière solo, j’ai fait un morceau électronique avec Steve Aoki … Et j’ai fait un morceau avec Bebe Rexha … quand je repense à ces chansons, je ne pense pas qu’elles me représentent vraiment. Il m’a donc fallu une seconde pour comprendre que je voulais juste suivre mon cœur. »

Il a ajouté: «J’ai le luxe d’avoir fait partie d’un groupe comme One Direction. Et heureusement, j’ai vu beaucoup de succès avec le groupe. Mais au lieu de me concentrer autant sur les chiffres, la position sur les cartes et la radio, j’ai pensé: «Je vais juste suivre mon cœur.» Et, espérons-le, ce sera un enregistrement plus authentique de cette façon. »

Moment de percée musicale de Louis Tomlinson

Tomlison décrit le morceau «Kill My Mind» comme un tournant pour lui. «Avant cette chanson, j’ai eu beaucoup de séances frustrantes – pas nécessairement en termes de qualité, mais plus en fonction du goût et de la façon dont certaines productions sonnaient. Nous sommes entrés dans le studio et nous avons écrit ‘Kill My Mind’, et il a été écrit avec une déclaration d’intention délibérée de mélanger les choses et de voir où nous en sommes arrivés… Ce fut un véritable moment décisif sur l’album parce que c’était là Je voulais être sonore. “

«Kill my Mind» est un départ du travail de One Direction. Il comporte des paroles sombres. Dans la chanson, Tomlinson chante «Le diable dans mon cerveau / chuchotant mon nom / je peux l’entendre dire, ah, ah, ah / je peux soulager la douleur / juste un peu de goût bébé / et tu ne lâcheras pas votre emprise sur moi. “

Expliquant les origines de cette chanson, Tomlinson a déclaré: «Je ne veux pas que les gens se sentent désolés pour moi, donc je ne voulais pas continuer à écrire des trucs lourds et émotionnels. J’ai donc pensé que c’était une excellente occasion de tout changer complètement, et de vraiment saisir mes inspirations. »

Tomlinson a conçu une musique qui convient à ses goûts. Ce sera peut-être un succès commercial aussi important que celui de One Direction. Quoi qu’il en soit, il a certainement suivi son cœur pour le créer.

