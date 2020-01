Pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites du film K-pop de Rebel Wilson ‘Seoul Girls’

En novembre 2019, il a été rapporté que Rebel Wilson a écrit et jouerait dans un film centré sur la K-pop appelé Seoul Girls. La réception de l’annonce du film a été mitigée, les fans de K-pop s’inquiétant de la manière dont l’industrie se refléterait dans le film.

Rebel Wilson | Roy Rochlin / FilmMagic

Lionsgate a ramassé «Seoul Girls» que Rebel Wilson a écrit

Deadline a annoncé en novembre 2019 que Wilson avait écrit un script pour Seoul Girls et que Lionsgate avait obtenu les droits du film.

«Wilson jouera également un rôle dans la photo, qui suit une lycéenne coréenne américaine et ses amis qui participent à un concours mondial de talents pour être le premier acte du plus grand groupe de garçons de K-pop au monde. Avec l’aide d’une ex-membre d’un groupe de filles britanniques et d’une ancienne stagiaire en K-pop, les Seoul Girls trouvent leur voix sur la plus grande scène du monde », a lu le rapport de Deadline.

Selon Deadline, Wilson servira également de producteur du film. Bien que Wilson soit connue pour son travail comique et ses rôles dans des films comme Pitch Perfect et Isn’t It Romantic, les réactions au film semblaient appréhensives.

“Entre Julia Roberts dans le rôle d’idée de casting d’Harriet Tubman et Rebel Wilson écrivant et produisant un film centré sur kpop, j’en ai fini avec le ppl blanc dans les médias pour aujourd’hui et pour certains”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Rebel wilson … va produire un film hollywoodien de kpop intitulé seoul girls … .. veuillez l’arrêter”, a tweeté un fan.

Les fans de K-pop s’inquiétaient de la qualité des recherches sur le film

Étant donné le traitement d’Hollywood avec la race, allant des rôles stéréotypés à l’ignorance totale des personnes de couleur pour les nominations aux prix, la méfiance à l’égard du projet semble justifiée.

Il y a aussi la question de savoir comment la K-pop sera représentée dans le film. Dans les médias occidentaux, la K-pop est souvent déformée ou mal étudiée. Après l’annonce de Seoul Girls, les fans de K-pop ont déjà relevé une inexactitude avec l’intrigue.

Les concerts de K-pop n’ont généralement pas d’actes d’ouverture. Bien que cela semble être une petite inexactitude, il suffit d’inquiéter les fans que peu de recherches seront effectuées pour représenter correctement l’industrie.

“1) pourquoi n’auditionnent-ils pas pour être un groupe de filles 2) personne n’a dit à Rebel Wilson que les concerts de kpop n’avaient pas de numéro d’ouverture”, a tweeté un fan.

“Personne n’a dit à rebelle Wilson que les concerts de kpop sont en solo et n’ont pas d’ouverture”, a écrit un fan sur Twitter

Le script a été révisé par Young II Kim

Alors que Wilson a écrit le script original de Seoul Girls, le script repris par Lionsgate est en fait une révision. Selon Deadline, Young Il Kim a révisé le script de Wilson, et c’est la version pour laquelle Lionsgate a obtenu les droits.

L’auteur a confirmé le rapport sur Twitter et a écrit: “Des années passées à K-CON ont payé!”

Pouvons-nous tous nous réunir et féliciter @theyoungilkim pour avoir fait la réécriture sur Seoul Girls?

“Lionsgate a obtenu les droits de Seoul Girls, un long métrage de comédie écrit par la star de Pitch Perfect Rebel Wilson, avec une récente révision par Young iI Kim (Rodham, Billions).” Https://t.co/454icAcMtY

– Cindy Pika Chu (@iamcindychu) 20 novembre 2019

“Félicitations! C’est triste que les gens regardent au-delà de la nature incroyable d’un Coréen travaillant sur un tel film et ne voient qu’une personne blanche associée à ce film! Je pense que vous méritez une plus grande sensibilisation des médias », a répondu un fan à Kim.

Malgré l’implication de Kim dans le film et Wilson assurant les gens que le film aura une distribution diversifiée, certains fans sont toujours inquiets à propos de Seoul Girls.

“C’est cool que le film Seoul Girls ait été révisé par un Américain d’origine coréenne, mais le fait que Rebel Wilson ait écrit et jouera dedans ne me donne pas vraiment confiance que ce film sera bon …”, a tweeté un fan.