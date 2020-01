Pourquoi certains fans contrariés ne veulent plus que John Boyega soit dans Star Wars

John Boyega ne pouvait tout simplement pas faire une pause lors de la promotion de The Rise of Skywalker. Tout d’abord, ses collègues l’ont appelé pour une erreur honnête mais embarrassante qui aurait pu le faire virer.

Ensuite, l’acteur est intervenu après avoir fait des commentaires sur la co-star Kelly Marie Tran qui étaient au mieux perçus comme sans grâce.

Maintenant, Boyega est sorti swinguant, publiant une vidéo de lui-même “combattant” tous les tweets que les fans en colère ont dirigés. Maintenant, certains fans ne veulent plus voir Boyega dans Star Wars – et cela pourrait bien lui convenir.

John Boyega a laissé son script

Lorsque vous travaillez sur à peu près n’importe quel film, il est généralement considéré comme négligent de laisser votre script derrière vous. Lorsque vous travaillez sur une méga-franchise d’entreprise dans laquelle les accords de non-divulgation sont à toute épreuve, c’est potentiellement une catastrophe.

Les scripts sont parfois filigranés avec le nom de l’acteur, donc on sait exactement qui a fait l’erreur si le script finit là où il n’est pas censé être.

Le réalisateur JJ Abrams a accordé une interview disant qu’un de ses acteurs avait laissé le scénario de The Rise of Skywalker. Puis une autre personne l’a trouvé et a essayé de le colporter sur eBay, et Disney l’a découvert Abrams n’a pas révélé le coupable, bien qu’il ait dit qu’il le voulait. Boyega a ensuite avoué le méfait en disant:

“Permettez-moi de vous dire comment celui-ci s’est déroulé”, a expliqué Boyega, selon CNBC. «Je déménageais dans des appartements et j’ai laissé le script sous mon lit. J’étais comme, tu sais quoi, je vais le laisser sous mon lit. Quand je me réveille le matin, je le prends et je bouge, mais mes garçons sont venus et, vous savez, nous avons commencé à faire la fête un peu, puis le scénario juste – il est resté là. “

John Boyega a présenté de nombreuses excuses pour ses erreurs

Boyega, Abrams et Disney, du moins publiquement, ont ri de l’incident comme une «oopsie» embarrassante. Cependant, cette infraction s’est avérée mineure par rapport à ce qui allait arriver plus tard.

Pendant The Last Jedi, Boyega a partagé une grande partie de son temps d’écran avec Kelly Marie Tran, qui a joué Rose Tico. Le vitriol dirigé contre Tran par des trolls racistes de Star Wars est devenu si intense qu’il a éloigné Tran des médias sociaux et son rôle diminué dans The Rise of Skywalker a été considéré comme une réaction à cela.

Selon ., Boyega a déclaré à propos des médias sociaux: «Pour ceux qui ne sont pas mentalement forts, vous êtes faible pour croire en chaque chose que vous lisez. C’est, vous savez, c’est ce que c’est. ”

Les fans furieux ont pris cela comme un tir sur Tran. Boyega a insisté sur le fait qu’il ne le pensait pas de cette façon, mais il s’est tout de même excusé en disant: «Je parlais vraiment de mon propre point de vue tout au long de cette franchise. Parfois, je me suis senti fort et parfois je me suis senti faible. “

Ces deux exemples auraient été plus que suffisants pour faire de la tournée de presse quelque chose qu’un acteur voudrait mettre rapidement derrière lui. Mais Boyega n’était pas fini.

John Boyega fait monter les enchères sur Instagram

Maintenant que la réaction initiale à The Rise of Skywalker s’est éteinte, il s’ensuivrait que le tollé sur les commentaires de Boyega le serait également. Mais ensuite, Boyega a jeté de l’essence sur le feu, postant la vidéo Instagram de lui-même déviant les tweets l’appelant pour ses remarques.

Dans la vidéo, Boyega semble combattre les tweets de fans qui étaient en colère contre lui à propos de sa position sur les expéditeurs de Reylo, ceux qui aiment l’idée de romance entre Rey et Kylo Ren.

Une façon de lire cette réponse est que Boyega combat le genre de trolls toxiques qui ont rendu la vie misérable pour Tran. Mais une autre façon de lire cette réponse est que Boyega ne se soucie pas de ce que les fans disent de lui, et c’est une belle ligne à suivre.

Les fans se sont demandé s’ils reverraient Finn, sinon dans un film, alors peut-être une série télévisée Star Wars. Boyega a ri de cette idée en disant: “Tu ne vas pas Disney + moi!”

Après toute cette attention négative, Boyega semble désireux de mettre Star Wars loin, très loin derrière lui.