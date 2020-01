Pourquoi certains téléspectateurs ne peuvent pas comprendre le choix de Torvi

Il y a eu pas mal de fois que les personnages principaux des Vikings ont fait des choix qui nous ont fait nous gratter la tête dans la confusion. Cette semaine, Torvi (Georgia Hirst) tente de faire un choix qui aurait pu changer à jamais le cours de la série. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé. Il y a des spoilers à venir pour le dernier épisode de la saison 6.

La mort d’une légende s’accompagne de sacrifices

Georgia Hirst | David M. Benett / . pour l’ICÔNE O2

Lagertha (Katheryn Winnick) a été tuée

par Hvitserk (Marco Ilsø) dans l’épisode 6 dans une tournure choquante des événements. Épisode 7

c’est tout le deuil de Lagertha et ses funérailles somptueuses. Avec une telle cérémonie,

bien sûr, il y a forcément un

sacrifice humain pour l’accompagner. De nombreuses personnes se portent volontaires pour mourir, mais

Le bénévolat de Torvi nous a tous laissé sérieusement confus et choqués. Heureusement,

Gunnhild (Ragga Ragnars) refuse la demande de Torvi considérant qu’elle a une famille

et est également enceinte, donc c’est une bonne idée qu’elle vive.

Ce que les fans disent de Torvi

Les fans ne sont pas exactement ravis que Torvi soit prête à se sacrifier pendant qu’elle est enceinte d’une fille et d’un mari qui ont besoin d’elle. Pensait-elle vraiment qu’ils la laisseraient se sacrifier?

«Ma femme a ri lorsqu’elle s’est offerte. Elle était comme «toi

malhonnête *****, vous saviez qu’ils n’auraient jamais permis à une femme enceinte d’être

sacrifiée »,

L’utilisateur de Reddit a expliqué.

Les téléspectateurs ne sont pas contents

De nombreux téléspectateurs sont contrariés à l’idée que Torvi meure d’envie d’aller avec Lagertha à Valhalla. Elle a encore tant de raisons de vivre dans le présent.

“La chose qui m’a dérangé était que Torvi voulait sacrifier

elle-même », a déclaré un autre utilisateur de Reddit. “Ouais, laisse-moi juste mourir et partir non seulement

mon enfant vivant sans sa mère, mais aussi laissez-moi aller de l’avant et tuer mon

enfant à naître aussi. Quand elle a dit qu’elle voulait mourir, j’étais comme si tu ne flippais pas

Enceinte?”

Certains pensent qu’elle pleure plus pour Lagertha que son fils

D’autres trouvent étrange que Torvi semble pleurer plus pour

Lagertha que la mort de son propre fils aux mains du chef des bandits.

“Je considère que c’est une mauvaise écriture pour Torvi de passer trois secondes

en deuil pour Hali, puis tout le reste de l’épisode pour Lagertha au

point d’être prêt à laisser Ubbe et sa fille qui venait de perdre

son frère et sa grand-mère en se sacrifiant », a écrit un autre utilisateur.

Torvi et Lagertha avaient un lien profond

Torvi et Lagertha sont devenus très proches au fil des ans. Leur

la loyauté les uns envers les autres ne connaissait pas de limites et il est logique que l’on

pleurer pour l’autre. On peut affirmer que Torvi est tout aussi triste de la perte

de son fils comme elle parle de Lagertha, même si elle semble montrer son amour pour

Lagertha plus dans ce dernier épisode.

Les préparatifs funéraires honorent la bouclière la plus célèbre de tous les temps. Ce qui n’a pas de sens, c’est la volonté de Torvi de mourir avec une famille qui a manifestement besoin d’elle. Heureusement, Gunnhild abat tout cela et Torvi vivra pour voir un autre jour. J’espère qu’elle pourra se racheter aux yeux de fans qui sont encore un peu contrariés à l’idée de sa mort.