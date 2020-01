Pourquoi c’est en fait le moment idéal pour Kourtney Kardashian de se retirer des projecteurs

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, le clan Kardashian-Jenner a honoré la culture pop américaine pendant les 13 dernières années. Et alors que nous avons regardé Kim et Khloé naviguer dans leur vie de jeune adulte à l’écran, Kourtney semble être fatigué de tout cela.

Garder le contact avec les Kardashian a tendance à se concentrer davantage sur les sœurs de Kourtney et le côté Jenner de la famille. Et c’est peut-être mieux pour Kourtney. En tant que plus ancienne des sœurs Kardashian, il semble que Kourtney veuille que ses 40 ans soient sans télévision.

La tension entre Kim et Kourtney a atteint un point d’ébullition récemment (ou, du moins, ils semblaient le faire) car Kourtney a refusé de permettre certains aspects de sa vie devant la caméra.

Le conflit Kim-Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Bien que Kim comprenne certainement la difficulté d’équilibrer la vie personnelle et professionnelle / publique, le fait demeure que les contrats KUWTK obligent les femmes Kardashian à renoncer à une certaine confidentialité.

Kourtney a passé l’année dernière à maintenir sa marque et son entreprise de style de vie Poosh, et il est logique qu’elle ne souhaite pas faire toutes ses affaires devant la caméra. Mais Kim a raison de dire que l’émission a besoin de séquences et Kourtney a accepté de participer.

La solution qui a le plus de sens est que Kourtney arrête simplement de participer au cirque médiatique Kardashian. Il est évident qu’elle ne veut plus que sa vie personnelle et professionnelle soit à l’écran, et elle a droit à la vie privée.

En même temps, les showrunners de KUWTK doivent savoir qu’elle prend du recul pour que les saisons futures puissent être produites sans sa participation.

Kim a raison de dire qu’il n’est pas juste que la série s’appuie sur Kourtney si elle ne va pas livrer, mais Kourtney a également un point sur le fait que la série va trop loin dans sa vie privée.

L’avenir de Kourtney loin de KUWTK

Pendant 17 saisons de KUWTK, Kourtney a consciencieusement accepté les conditions de l’émission et a rendu sa vie privée publique. Saison après saison de son conflit et de sa rupture avec Scott Disick, les discussions sur la culture pop ont été faites pendant des années. Si elle veut garder une partie de sa vie privée, elle a parfaitement le droit de le faire à l’avenir.

Les contrats KUWTK ne sont pas des informations publiques et les fans ne savent pas exactement ce que Kourtney a accepté de partager avec l’émission. Mais si Kim a raison de ne pas participer dans la mesure où elle l’a accepté, alors peut-être qu’il est temps pour Kourtney de passer à autre chose.

Plus important encore, Kourtney n’a pas besoin de KUWTK. Sa présence dans la série ne la rend manifestement pas heureuse, ni au reste de la famille. Kourtney a eu 40 ans l’année dernière et il est temps pour elle de profiter de sa carrière par elle-même. Comme le reste de la famille Kardashian, Kourtney doit une bonne partie de sa renommée à l’énorme émission de télévision.

Mais cela ne signifie pas qu’elle doit rester là-bas. «Se retirer des projecteurs» ne signifie pas nécessairement que Kourtney ne peut pas maintenir son profil sur les réseaux sociaux. Mais il est plus clair à chaque saison qu’elle n’est pas faite pour KUWTK.

Comment les nouvelles saisons de «KUWTK» survivront sans Kourtney

Suivre les Kardashian n’est pas seulement un titre de série télévisée, c’est un mode de vie. Et peut-être que ce n’est plus pour Kourtney.

Elle a partagé certains des moments les plus intimes de sa vie devant la caméra et ce n’est pas juste pour Kim de la distinguer comme elle l’a fait.

Mais les Kardashian (et les Jenners) sont des femmes d’affaires et elles gardent toujours un œil sur les résultats. Si Kourtney quittait la série, elle serait certainement plus heureuse. Et malgré tout l’argent et la renommée, parfois, c’est seulement le bonheur qui compte.

Kourtney en a assez dans son assiette pour occuper sa journée et il est temps pour elle de se concentrer dessus.