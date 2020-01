Pourquoi cette 1 décision pourrait tout changer pour Bjorn Ironside

Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) s’est fait un nom à plus d’un titre. Il est devenu le roi du Kattegat, mais à quel prix et est-il l’homme pour diriger le peuple? Lisez la suite pour en savoir plus sur un choix récent qui pourrait tout changer sérieusement pour Bjorn. Il y a des spoilers à venir pour la saison 6.

Bjorn Ironside permet à certains hommes d’Ivar de vivre

Alexander Ludwig | Charley Gallay / . pour HISTOIRE

Dans l’épisode premier de la saison 6, Bjorn est roi et doit

décider quoi faire avec certains des hommes d’Ivar (Alex Høgh Andersen) qui ont

actes odieux en son nom. Bjorn choisit de laisser les bandits vivre, y compris

l’homme qui devient leur chef, White Hair (Kieran O’Reilly).

Les bandits ne se précipitent pas simplement dans les bois pour mourir, mais

ils commencent à attaquer et à faire ce qu’ils veulent. Lagertha (Katheryn Winnick), Bjorn’s

mère, est forcée d’abandonner son rêve de vivre une vie de paix comme un simple

agriculteur. Elle prépare tout le monde pour un combat avec les bandits qui viennent enfin

pour eux.

Le fils de Bjorn décède dans l’attaque

L’attaque comprend une mort déchirante pour Bjorn et sa mère. Hali (Ryan Henson), qui est le fils de Bjorn, sort avant le départ des bandits. Il fait ce que les enfants font et tient une épée contre les hommes, mais pas avant que le chef du bandit ne le précipite avec son cheval et ne le tue. Il meurt dans l’attaque et Lagertha est extrêmement dévasté par la perte.

Hali meurt parce que Bjorn permet aux bandits de se libérer

* La bande-annonce officielle * Les dieux les réuniront-ils ou les déchireront-ils? Vikings revient le mercredi 4 décembre à 9 / 8c sur History. pic.twitter.com/rMXm8q0U7z

– #Vikings (@HistoryVikings) 7 octobre 2019

Si Bjorn avait fait ce que beaucoup auraient fait à sa place et tué ces hommes, Hali, son fils, serait peut-être encore en vie. Il a dû faire un appel difficile, mais dans le monde viking, quelqu’un est toujours responsable. Bjorn devra sûrement assumer la responsabilité du comportement des bandits et de la mort de son fils.

Avec l’élection du roi de

La Norvège toujours en l’air, les choses pourraient aller dans les deux sens pour Bjorn. Mais une chose

est certain, il finira par entendre parler de la mort de son fils. Sera-t-il responsable

pour ce qui s’est passé? Bjorn aurait pu tuer les bandits pour ce qu’ils ont fait pour

Ivar, mais il a choisi de ne pas le faire. Il les a laissés partir, et à cause de cela, ils ont fait ce

ils l’ont fait.

Le choix de Bjorn change tout

La vie de Bjorn Ironside ne sera jamais

être le même maintenant. Il a fait un terrible choix en tant que roi du Kattegat et maintenant

les gens tireront leurs propres conclusions. Tout cela pourrait être un tournant pour

Bjorn cependant. Il pourrait rebondir et obtenir justice pour les morts,

y compris Hali.

Cependant, ce n’est pas le seul mauvais choix que Bjorn semble faire dans la saison 6. Il trompe de nouveau sa femme, Gunnhild (Ragga Ragnars). Les fans sont plus que déçus par Bjorn Ironside qui ne sait pas être fidèle à une femme à un moment donné.

Bjorn apprendra-t-il de son passé

des erreurs? Pourrait-il décider qu’être roi, c’est trop et renoncer à la couronne? Heureusement,

les fans obtiendront les réponses dont ils ont besoin dans le prochain épisode de Vikings.