Pourquoi Chris Paul dit qu’il a toujours besoin d’un jeu de cartes sur lui

Chris Paul est l’un des plus grands noms du basket-ball professionnel. Connu comme l’un des meilleurs gardiens de points qui ait jamais joué au jeu, Paul a également la réputation d’être l’une des personnalités les plus particulières de la NBA.

Cela s’étend sur le terrain, où un jeu d’un type différent domine la passion de Paul et l’aide à passer le temps quand il ne fait pas de basket-ball ou d’entraînement.

De quoi Chris Paul ne peut-il pas vivre?

Chris Paul | Omar Rawlings / .

Dans une vidéo pour GQ, Paul a parlé des choses dont il a besoin avec lui à tout moment pour se sentir à l’aise. Les réponses vont du typique à l’unique. Une des choses les plus uniques que Paul porte avec lui est un roulement lombaire. Cet appareil est porté presque comme un sac banane arrière et est conçu pour aider à maintenir la posture des personnes en position assise.

D’autres éléments comprennent l’eau de pastèque, l’eau de cerise ou de l’eau potable ancienne. Ne pensant pas toujours à sa croissance physique, Paul a toujours un livre avec lui pour élargir son esprit aussi.

Un type à la mode, Paul porte également des montres avec lui dans un étui, déclarant qu’il se sent nu sans montre. De même, Paul déclare son inconfort sans avoir un chapeau ou un collier de famille qu’il prétend porter en tout temps loin de la cour. Pour ses choix plus à la mode, Paul garde constamment une épinglette sur lui. Il complète ses choix de mode avec des chaussettes aérobies.

Pour la vie sur la route, il a toujours un téléphone sur lui, car sa famille maintient sa résidence à Los Angeles alors qu’il joue à Oklahoma City. Il porte également un iPad pour regarder des émissions et des écouteurs pour faire ces deux choses en privé. Un élément en particulier, cependant, pourrait être le plus important pour Paul.

Pourquoi Chris Paul aime-t-il jouer aux cartes?

Peut-être que l’élément dont Paul parle le plus brillamment est ses cartes à jouer. Chris Paul n’a pas seulement besoin de jouer aux cartes avec lui en tout temps, il a besoin de cartes à jouer Bicycle.

“Il n’y a généralement pas un jour qui passe sans que je ne joue aucune forme de cartes.”

Les joueurs de la NBA sont connus pour leur amour du jeu, et avec beaucoup de temps d’arrêt dans les avions et les bus, les joueurs doivent passer du temps. Bien que Paul ne dise pas si les cartes sont à des fins de jeu, il aime les jeux de cartes et les considère comme le moyen ultime de passer le temps et de garder son esprit occupé.

À quoi joue Chris Paul?

Chris Paul a nommé deux jeux en particulier quand il a parlé de son amour pour les cartes à jouer.

“J’ai toujours un jeu de cartes avec moi, juste au cas où quelqu’un voudrait jouer aux tripes, peu importe. Si vous voulez jouer à Tantes, quel que soit le jeu de cartes, je joue aux cartes », a déclaré Paul.

Vraisemblablement, tantes parle de tante Mary, un jeu de cartes qui combine le solitaire, mais le place dans un cadre de groupe qui ajoute un niveau de compétition. Guts est un jeu similaire au blackjack, mais avec plus de mystère. Les joueurs reçoivent deux cartes pour avoir la meilleure main. Ils ont misé entre chaque tour, et le joueur avec la main la plus élevée remporte le jackpot s’il y a de l’argent en jeu.

En plus des jeux, Paul a parlé de son équipe de joueurs de cartes et pourquoi les cartes sont importantes pour lui pendant le voyage.

“Dans notre équipe, notre équipe qui joue est moi, Dennis Schroder, et [Danilo] Gallinari, et nous jouons à chaque vol », a déclaré Paul. “Je suis un peu un mauvais pilote, donc la façon dont je me sens comme si je ne suis pas dans l’avion, c’est que je joue aux cartes. Je dois avoir un jeu de cartes. “

Chris Paul est un grand nombre de couches. Il pourrait être connu pour son jeu acharné sur le terrain, mais en dehors du terrain, il a d’autres intérêts. Les cartes ne sont pas seulement un moyen de gagner de l’argent ou de s’amuser, elles sont une entreprise cathartique. Pour un joueur aussi compétitif que Paul, il est parfaitement logique que quelque chose comme cela pique son intérêt et l’aide à passer le temps quand il ne dribble pas le ballon ou ne lâche pas de dix sous.