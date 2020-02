Pourquoi Chris Pratt compare hardiment «Jurassic World 3» à «Avengers: Endgame»

Comparer un nouveau film de franchise à Avengers: Fin de partie peut sembler être le battage médiatique ultime. Quand Chris Pratt dit cela à propos de Jurassic World 3, tout le monde doit le prendre au sérieux étant donné qu’il était lui-même dans Endgame.

Son implication maintenant dans les redémarrages de Jurassic World semble arriver à son comble, avec la troisième suite de la franchise relancée ressemblant à l’un des plus grands films jamais tentés.

Pratt a détaillé tout cela lors d’une récente apparition au Ellen DeGeneres Show. Avait-il raison de décrire Jurassic World 3 comme le nouvel équivalent de Endgame? En regardant de plus près l’histoire, elle pourrait être plus que similaire. Ils peuvent avoir la même structure de parcelle.

Les deux films ont une grande distribution A-list

Chris Pratt | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Au cours de l’interview de DeGeneres, Pratt n’a pas semblé résister à donner la formidable liste des acteurs recrutés pour agir dans Jurassic World 3. Considérant que la distribution originale de Jurassic Park sera de retour – Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, ainsi que d’autres – ça va être l’un des plus grands castings de la liste A vu depuis Fin du jeu sorti l’année dernière.

“Il y a à peu près tout le monde”, a déclaré Pratt. “Peut-être que je viens de le faire exploser, mais je m’en fiche. Tous les acteurs du Jurassic Park d’origine reviennent. Cela ressemblera beaucoup à la façon dont Fin du jeu a tout réuni pour Marvel. “

Sans aucun doute, Pratt était un peu excité lui-même en réalisant qu’il pourrait être dans deux des plus grands films de franchise de tous les temps, à part Star Wars. Avec The Rise of Skywalker qui reçoit un accueil tiède en décembre dernier, un film comme Jurassic World 3 pourrait apporter plus d’enthousiasme.

Là encore, les intrigues sont généralement les mêmes dans cette franchise de dinosaures: des gens qui ne sont pas trop brillants pour faire revivre des éléments du parc des dinosaures encore et encore. Si au moins Pratt a apporté une approche rafraîchissante à son nouveau rôle d’Owen Grady, ce film pourrait boucler la boucle un peu comme la fin du jeu.

«Jurassic World 3» aura-t-il pratiquement la même structure de parcelle?

Il va sans dire que certaines structures résonnent toujours, et peut-être que le scénario de base de Endgame sera imité pour les années à venir. Il n’y a pas encore de mot sur ce que sera l’intrigue de Jurassic World 3, mais il semble certainement configuré pour avoir les mêmes points d’intrigue.

Cela vient peut-être de deux groupes générationnels d’acteurs réunis pour une cause commune: Luttez contre les dinosaures plus évolués. Heureusement, un T-Rex n’aura pas la possibilité d’utiliser un appareil pour éliminer chaque être humain en un instant. Les dinosaures affamés mangeant plus de gens sont au moins une évidence.

Si la population de dinosaures a augmenté et est devenue presque impossible à contrôler, cela pourrait aussi être une bataille pour les âges. Les séquences de combat peuvent être aussi épiques que Fin du jeu, y compris avoir plus de quelques scènes de mort dramatiques.

On peut presque compter sur un acteur original mourant. Nul doute que beaucoup espèrent que ce ne sera pas Goldblum, qui incarne le Dr Ian Malcolm. Le faire mourir serait le plus ironique après avoir constamment averti l’équipe scientifique derrière Jurassic Park / World d’arrêter la folie.

Chris Pratt pourrait être le nouveau roi des superproductions de franchise

Bien sûr, Pratt n’aura pas fini avec les superproductions après le tournage de Jurassic World 3. Après avoir terminé, il fera la promotion des Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 l’année prochaine pour continuer la saga Avengers.

Même avec cela, il vaut la peine de réfléchir à ce qu’ils retireront de Fin du jeu dans l’idée de formuler des combats et des morts dramatiques. Il y a même toutes les chances que Star-Lord meure à la fin, selon la rumeur, en utilisant une scène de mort semblable à Tony Stark.

Avec tous les précédents définis dans Endgame, le fait de réaliser qu’il pourrait être copié à mort à travers de nombreuses variantes de scénario en dit long sur l’impact fondamental du film. Pratt étant une partie importante de tout cela prouve qu’il est allé au-delà du simple fait d’être un nouveau Arnold Schwarzenegger.