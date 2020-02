Pourquoi Clarissa quitte Silent Witness? Liz Carr fait ses adieux alors qu’Hollywood arrive – HITC

La série 23 de BBC One’s Silent Witness a pris fin de manière extrêmement dramatique.

Si vous avez déjà pensé que Silent Witness de BBC One reposait sur ses lauriers, la finale de la série 23 vous fera sûrement réfléchir à nouveau.

Après une autre série typiquement passionnante, les épisodes 9 et 10 ont grimpé d’un cran et ont complètement changé le visage de la série.

Non seulement avons-nous dit au revoir à Thomas Chamberlain de Richard Lintern de façon déchirante, mais Clarissa Mullery de Liz Carr a également fait sa dernière apparition dans la série.

L’épisode dramatique met fin à huit ans de relative stabilité pour Silent Witness et a laissé un certain nombre de fans se demander pourquoi Clarissa de Liz Carr a décidé de suspendre sa carrière en pathologie.

Silent Witness series 23 finale

La 23e série de Silent Witness a été un autre effort typiquement agréable et passionnant, mais les épisodes 9 et 10 ont propulsé la série dramatique à un tout autre niveau.

Dans le premier épisode des deux parties, l’équipe Lyell est amenée à enquêter sur la mort d’un soldat décédé lors d’un exercice d’entraînement. On pense que sa mort était due à un gaz lacrymogène, mais il semble que sa mort ait été causée par une exposition fatale à un agent neurotoxique mortel.

Tout en aidant un officier de police à enquêter sur la zone, Jack Hodgson est empoisonné par l’agent neurotoxique et au fur et à mesure que les crédits de l’épisode montaient, il ne semblait pas bon.

L’épisode 10 était tout aussi tendu pour les fans, Jack se battant pour sa vie. Miraculeusement, il s’en est sorti grâce à Tom Chamberlain qui, à la place, a été victime de l’agent neurotoxique.

Pendant ce temps, Clarissa de Liz Carr, qui a joué avec l’idée de quitter le Lyell tout au long de la série, a pris une décision dramatique.

Clarissa quitte le Lyell Center

C’est juste après avoir commencé à travailler sur Silent Witness en 2012, Clarissa Mullery de Liz Carr quitte après huit ans dans la série.

La décision de Clarissa de mettre un terme à son séjour au Lyell n’a pas été facile, mais la motivation derrière elle est compréhensible.

Dans les épisodes 7 et 8, la mère de Clarissa avait une énorme peur de la santé et il est clair qu’elle veut passer autant de temps avec sa mère et sa famille que possible, même en disant qu’il était temps de «se concentrer moins sur les morts et plus sur les vivants. . “

Que fait Liz Carr ensuite?

Quitter Silent Witness n’est pas la fin du chemin pour Liz Carr.

Plus tard en 2020, l’actrice et comédienne de 47 ans apparaîtra aux côtés de Hollywood A-lister Mark Wahlberg dans le prochain film Infinite qui est actuellement en post-production après avoir tourné à Cardiff, Londres et Aldershot. Il devrait sortir en août 2020.

Outre ses débuts à Hollywood, Liz Carr a des apparitions dans Disability Monologues et la mini-série télévisée Devs à venir selon IMDb.

La série Silent Witness 23, ainsi que les saisons plus anciennes, sont disponibles en streaming sur BBC iPlayer.

