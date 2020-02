Pourquoi Constance Wu refuse de regarder son film ‘Hustlers’ avec Jennifer Lopez

Constance Wu est l’une des actrices les plus chaudes du moment, après son rôle décisif dans Hustlers. Bien que Wu ait été un nouveau visage pour de nombreux téléspectateurs, elle a en fait été dans l’industrie du divertissement pendant de nombreuses années et est l’un des acteurs les plus intelligents du cinéma. Wu a gagné le buzz majeur pour Hustlers, mais l’actrice a récemment admis qu’elle n’avait pas encore vu le film terminé – et son raisonnement a fait vibrer les fans.

Comment Constance Wu a-t-elle commencé à jouer?

Wu est né en 1982 à Richmond, en Virginie, de parents qui ont immigré aux États-Unis de Taiwan. Les parents de Wu sont tous deux brillants, son père travaillant comme professeur de biologie pendant une grande partie de l’enfance de Wu et sa mère travaillant comme programmeur informatique.

Wu s’est retrouvée attirée par le spectacle à un âge précoce et a joué dans de nombreuses productions théâtrales locales.

En 2005, Wu est diplômé de la State University of New York du Purchase’s Conservatory of Theatre Arts avec un baccalauréat en arts visuels. Après son diplôme universitaire, Wu a décidé de se diversifier et a étudié à la fois l’orthophonie et la psycholinguistique.

Pourtant, le théâtre est resté le premier amour de Wu et elle a fini par déménager à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d’actrice. En peu de temps, Wu s’est retrouvée dans des rôles à la télévision et au cinéma, y ​​compris des films comme Stephanie Daley, The Architect et Year of the Fish.

La célébrité des «Hustlers» de Constance Wu

Constance Wu | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Au cours des premières années de sa carrière, Wu est apparue dans une grande variété de rôles télévisés et a été acclamée pour son travail dans Torchwood, Law & Order: Special Victim’s Unit et la très populaire série Web EastSiders.

En 2014, Wu a eu sa première grande pause lorsqu’elle a commencé à apparaître dans la comédie télévisée Fresh Off the Boat. La série a fait de Wu un visage familier avec de nombreux membres du public et a conduit à son premier grand rôle au cinéma, dans Crazy Rich Asians en 2017. Le film était l’un des films les plus chauds de l’année et Wu elle-même a été nominée pour plusieurs prix pour sa performance, dont un Golden Globe et deux Critics Choice Movie Awards.

En 2019, Wu est apparu dans l’un des rôles principaux du film Hustlers, avec Jennifer Lopez.

Wu s’est engagée dans son rôle de strip-teaseuse et a même pris des cours de pole dance le week-end afin de perfectionner sa forme et de rendre son personnage encore plus convaincant à l’écran. L’actrice a même obtenu des conseils de l’une de ses co-stars: l’ancienne strip-teaseuse Cardi B.

Le travail acharné de la distribution a été récompensé et Hustlers est devenu l’un des films les plus populaires de 2019, un succès éclatant auquel personne ne s’attendait.

Pourquoi Constance Wu n’a pas vu «Hustlers»

Bien que la performance de Wu ait été très acclamée et que le film lui-même ait été un succès retentissant, l’actrice a récemment admis qu’elle n’avait pas vu le film terminé. Dans une apparition sur Live avec Kelly et Ryan, Wu a révélé qu’elle n’aime généralement pas regarder ses performances précédentes.

“Je ne l’ai toujours pas vu. Le dernier film que j’ai vu était le mien Crazy Rich Asians », a déclaré la talentueuse actrice. «C’est en regardant ce film, après cette expérience, que j’ai arrêté de regarder quoi que ce soit. Je n’ai pas regardé mes apparitions dans les talk-shows ou Fresh Off the Boat ou Hustlers. Juste parce que je pensais, vous savez, je veux me concentrer sur le présent et ne pas être autocritique et penser trop, m’attarder trop sur le passé. »

Bien qu’il soit certainement surprenant que Wu n’ait pas regardé un film aussi populaire, cela pourrait être l’un des éléments contribuant à son succès continu – la capacité de regarder vers l’avenir au lieu de se concentrer sur des projets passés.