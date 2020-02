Pourquoi Cote de Pablo dit que la saison 3 est son préféré

Ancien NCIS

étoile Cote

de Pablo a révélé une fois sa saison préférée. Voici ce qu’elle a partagé sur elle

temps sur le spectacle.

Cote de Pablo dit qu’elle s’en fichait que les gens aiment Ziva David

Côte de Pablo | Paul Archuleta / .

Lorsque de Pablo a rejoint le casting de NCIS pour la première fois, elle savait exactement comment elle voulait représenter Ziva David. En 2005, l’actrice a déclaré à CBS qu’elle ne voulait pas savoir si les téléspectateurs l’appréciaient. Elle voulait plutôt jouer un personnage avec de la profondeur:

Je ne suis jamais venu avec l’intention de gens qui m’aimaient. J’essayais de représenter, comme je l’ai déjà dit, un personnage en trois dimensions. Si [Ziva] est entrée et elle était ambiguë, alors tant pis. Cela fait partie du personnage que vous apprenez à connaître au tout début. Et j’espère que vous pourrez voir les différentes facettes de ce personnage.

Mon objectif ne devait jamais être aimé. Si les gens m’aimaient, fantastique. Mais je n’essaye pas de plaire aux gens. Je suis sûr que je cocherai parfois des gens, parce que je veux cocher des gens parfois. Et je veux parfois faire pleurer les gens, et je veux parfois faire rire les gens. Et la grande chose au sujet de notre télévision et d’être sur une émission pendant longtemps, c’est que vous avez le luxe de pouvoir explorer tous les jours.

Côté de Pablo était ravi d’aller travailler chaque matin

Cote de Pablo, Mark Harmon et Wilmer Valderrama | Greg Gayne / CBS via .

Lors d’une interview en 2006, de Pablo a déclaré à CBS qu’elle était ravie de

aller travailler tous les jours. Même après avoir été au travail pendant un an, elle était

toujours impatient de travailler:

L’autre jour, je me réveillais le matin et ma mère était juste à côté de moi et je me suis réveillée et j’ai dit: «Oh, mon Dieu, je suis si heureuse.» Et elle a répondu: «Pourquoi?» J’ai dit: «Parce que Je vais travailler. »Et c’était comme, un mercredi, après un an de travail tous les jours. Et elle me regarde juste et elle dit: “C’est génial!” Et je réponds: “N’est-ce pas génial?” Et je viens de monter dans ma voiture, j’ai mis la radio, et je me disais: “Je je vais travailler!

Pourquoi Cote de Pablo aime la saison 3 de «NCIS»

La saison 3 de NCIS revêt une signification particulière pour Côte de Pablo

parce que c’était sa première saison dans l’émission. L’actrice l’a décrite

expérience comme jetée dans un «champ de bataille». Voici ce qu’elle a dit à son sujet

temps sur le spectacle:

Pour moi, l’un des moments les plus incroyables a été la saison 3, uniquement parce que c’était ma première année. J’avais l’impression d’être jeté sur le champ de bataille le plus remarquable. Prenez la violence, prenez la pression, et prenez toutes ces choses horribles qui accompagnent la bataille que nous connaissons.

L’entraînement, le réveil, les longues heures. Le travail, le fait d’être là, le présent, le développement du personnage, la chimie avec DiNozzo, avec Michael, apprendre à connaître tous ces personnages. C’était tellement fascinant pour moi. C’était un tel cadeau.

Lire la suite: «NCIS»:

Michael Weatherly a autrefois décrit la maison de Gibbs comme «solitaire et triste»

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo