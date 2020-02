Pourquoi ‘Crash Landing on You’ ne reviendra pas pour une saison 2

Après une saison télévisée incroyable, Crash Landing on You est devenu le deuxième drame câblé le mieux noté de l’histoire sud-coréenne. Naturellement, de nombreux fans réclament pour savoir si oui ou non le K-Drama reviendra pour une deuxième saison. Malheureusement, il est très improbable que Crash Landing on You revienne pour une deuxième saison et voici pourquoi.

Crash Landing on You est une série dramatique sud-coréenne créée par la production dramatique Studio Dragon et écrite par Park Ji-Eun. La série a vu les membres du casting de The Negotiation, Hyun Bin et Son Ye-Jin se réunir, tandis que les seize épisodes ont été réalisés par Romance is a Bonus Books, Lee Jung-Hyo.

tvN peut fièrement se targuer de sept des dix dramatiques par câble les mieux notées en Corée du Sud, avec Crash Landing on You assis en haut de tvN et deuxième en importance dans le pays. Ce n’est que la deuxième fois qu’une série télévisée par câble dépasse 20% de l’audience nationale.

Crash Landing on You a-t-il été renouvelé pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 19/02/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, Netflix et la chaîne de télévision sud-coréenne tvN n’avaient pas encore annoncé l’avenir de Crash Landing on You. C’est à notre connaissance qu’une deuxième saison n’arrivera pas de si tôt.

Très peu de spectacles en Corée du Sud reçoivent plusieurs saisons, avec de nombreux spectacles écrits pour ne durer qu’une seule saison. Il y a quelques exceptions, comme le chef de cabinet et la voix, mais parmi les dramatiques câblées les mieux notées, les saisons suivantes manquent cruellement. Vous pouvez envisager la franchise Reply de tvN, mais cela fonctionne plus comme une anthologie, chaque saison respective se déroulant dans une année différente avec différents membres de la distribution.

On ne peut nier la popularité de Crash Landing on You, et en tant que deuxième drame câblé le plus élevé de l’histoire sud-coréenne, il y aura beaucoup de conversations sur son avenir.

atterrissage forcé sur le dernier épisode a le taux d’audience le plus élevé de l’histoire de tvN, détrônant le gobelin. c’est actuellement le deuxième drame le mieux noté sur la télévision par câble dans l’ensemble, surpassé uniquement par le château céleste de jtbc.

félicitations au casting et à l’équipe de ce show incroyable! ♡ pic.twitter.com/QMC2xzsN2R

– ً (@kdramarchive) 17 février 2020

Crash Landing on You a-t-il besoin d’une deuxième saison?

Cela dépend entièrement de qui vous demandez. Pour de nombreux fans, ils seraient simplement heureux de voir à nouveau leurs personnages préférés revenir, tandis que d’autres sont satisfaits de la conclusion de la série.

Le point culminant de la saison se termine avec Jeong-hyuk et Se-ri réunis en Suisse, passant 2 semaines ensemble en vacances. Avec la tension politique entre les deux nations, les amoureux des stars croisées sont incapables d’avoir une relation traditionnelle. C’est une fin douce-amère pour le couple, mais ils peuvent au moins passer deux semaines ensemble au moins une fois par an dans le magnifique pays de la Suisse.

Quant aux personnages restants, toutes leurs histoires respectives se sont bien déroulées. Dan, bien qu’elle ne trouve l’amour que pour lui être cruellement enlevé, a choisi de consacrer sa vie à la musique et au piano. Les quatre adorables soldats qui sont tombés amoureux de la vie sud-coréenne, cependant, étaient à la recherche de produits de beauté.

Si une deuxième saison devait se produire, le nœud de l’histoire serait la relation à longue distance entre Jeong-hyuk et Se-ri. Naturellement, l’histoire devrait d’une manière ou d’une autre se terminer avec le couple se réunissant pleinement et réellement capable de vivre ensemble, de se marier et de tout le reste qui vient d’être amoureux. Quant à savoir comment cela se passe, c’est entièrement à l’équipe de rédaction!

Que veulent les fans pour l’avenir de Crash Landing on You?

Même avant la diffusion de la finale, certains fans ont déclaré qu’ils auraient préféré une fin heureuse au cours d’une deuxième saison:

Je n’ai pas besoin d’une saison 2 pour #CrashLandingOnYou j’ai besoin d’une fin heureuse. N’ose pas @netflix

– CRASH LANDING ON YOU #CrashLandingOnYou (@yourkdramaqueen) 10 février 2020

Dans deux esprits, mais heureux de la fin de l’histoire.

Même si je veux avoir une saison 2 pour Crash Landing On You, je pense qu’il n’y a aucune possibilité pour S2 et laissons simplement l’histoire se terminer comme ça. Nous avons déjà la fin que nous voulons, donc pas pour la saison 2. 😂 #CrashLandingOnYouFinale

– Ja Nette (@iamjettelaaaaag) 17 février 2020

Là encore, il y a un grand nombre de likes pour ce tweet, demandant aux fans qui aimeraient voir une deuxième saison:

CRASH ATTERRIR SUR VOUS

Qui veut la saison 2? #CrashLandingOnYou # 사랑 의 불시착 # 愛 の 不時 着 # 爱 的 迫降 #HyunBin # 현빈 # ヒ ョ ン ビ ン # 玄 彬 pic.twitter.com/0rNft37NjT

– HYUN BIN (@withhyunbin) 17 février 2020

Dans l’ensemble, de nombreux fans sont satisfaits du résultat de Crash Landing on You.

À notre avis, il serait dommage de voir un drame incroyable se terminer par une deuxième saison inutile.

Aimeriez-vous voir Crash Landing on You revenir pour une deuxième saison? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!