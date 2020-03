Pourquoi Daniel Radcliffe le fait – et ne le fait pas

Les films centrés sur le rock classique sont énormes en ce moment. Bohemian Rhapsody a fait sauter les portes pour Rocketman, Yesterday, Blinded by the Light et bien d’autres. Un film de David Bowie avec Johnny Flynn est à l’horizon, mais Daniel Radcliffe aimerait avoir sa propre chance de jouer à Bowie.

La star de Harry Potter adorerait jouer la légende du rock – sauf qu’il ne le ferait pas. Radcliffe aimerait interpréter les chansons de Bowie pour un film. Cependant, il a des appréhensions à l’idée de jouer ce rôle.

Daniel Radcliffe posant pour une photo au Festival international du film de Toronto 2013 le 6 septembre 2013 à Toronto, Canada | Mike Windle / .

Les sentiments mitigés de Daniel Radcliffe sur un biopic de David Bowie

Radcliffe a été interrogé sur la possibilité de jouer dans un biopic musical lors d’une interview à Fox News. Il a dit que son rêve était de jouer à Bowie. Radcliffe pense que ce serait amusant de chanter les chansons de Bowie pour un film.

Alors que Radcliffe aimerait jouer le rôle, il pense également qu’il aurait tort pour le rôle. “Mais je ne me soumets pas vraiment pour ça. Je ne pense pas que je serais bon, et je pense certainement qu’il y a des gens qui seraient meilleurs. Et aussi, nous n’avons pas besoin de faire un film sur la vie de chacun. “

David Bowie posant pour le portrait de 1976 qui servira de couverture à son album de compilation Changesonebowie | Archives Michael Ochs / .

Radcliffe a également déclaré qu’il ne voudrait pas faire un film sur un musicien qu’il admire car cela lui mettrait beaucoup de pression. Il a dit qu’il préférait jouer un musicien qui était un chanteur moins accompli que Bowie. Radcliffe pense qu’il pourrait jouer un chanteur punk des années 1970.

L’histoire de Daniel Radcliffe avec de vraies personnes

Radcliffe a été interrogé sur le processus de jouer de vraies personnes dans une interview avec Brent Lang de Variety. Il a déclaré: «Vous vous sentez vraiment responsable de lui rendre justice. Ne pas sembler prétentieux et être tout ce que je déteste à propos des acteurs, mais cela vous donne envie de souffrir un peu plus quand vous savez qu’il y a vraiment une vraie douleur humaine impliquée dans l’histoire que vous racontez. Vous vous sentez plus obligé d’essayer de comprendre ce que c’était. »

Daniel Radcliffe discute de son film Swiss Army Man avec AOL Build le 27 juin 2016 à New York | Roy Rochlin / FilmMagic

Radcliffe a un record de jouer des personnages célèbres. Il a joué Allen Ginsberg, l’un des plus grands poètes américains, dans Kill Your Darlings. L’influence de Ginsberg sur la poésie est comparable à l’influence de Bowie sur la musique rock. Malgré la pression de vivre cet héritage, de nombreux fans de Ginsberg ont estimé que Radcliffe était à la hauteur.

La même chose s’est produite des années plus tard lorsque Radcliffe a joué l’aventurier israélien Yossi Ghinsberg dans le film Jungle. Capturer les émotions d’un homme qui est presque mort quand il a été bloqué en Amazonie est quelque chose que seul un maître acteur pourrait faire. Radcliffe a réussi à le faire. Sa performance a été acclamée, même si le film dans son ensemble ne l’était pas. Radcliffe a quelques réticences à jouer Bowie, mais son palmarès montre qu’il pourrait parfaitement jouer le rôle.

