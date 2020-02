“Pourquoi es-tu si foutu d’un menteur?”

Le journaliste Antonio Maestre a joué dans plusieurs actualités ces derniers mois pour ses affrontements tendus dans divers sets avec d’autres journalistes ou collaborateurs, tels que ceux qui ont joué avec Ana Rosa Quintana ou Nuria Roca. Ainsi, le 1er février, un autre désaccord est arrivé. Cette fois, Maestre a explosé contre l’analyste politique José Luis Roig en abordant la question des manifestations d’agriculteurs.

Affrontement entre Antonio Maestre et José Luis Roig dans ‘laSexta Noche’

Le différend a eu lieu sur le plateau de «laSexta noche», où certains des collaborateurs habituels du programme dédié à la résolution des problèmes actuels ont abordé le problème des campagnes et des agriculteurs. José Luis Roig a déclaré à un moment donné dans le débat qu’Antonio Maestre est heureux “que la police doive être utilisée à fond avec les agriculteurs”.

Un commentaire qui a beaucoup offensé le journaliste et qui l’a fait exploser pour se défendre contre une accusation aussi grave: “Pourquoi mens-tu? Pourquoi es-tu un menteur, José Luis? Pourquoi tu es si menteuse? Vous êtes un menteur radical parce que je ne l’ai pas dit. “Le Maître a continué à insister sur le fait qu’il n’avait jamais fait de telles déclarations.

“La police frappée par le système”

Le journaliste a ensuite voulu se souvenir de ses paroles, qui étaient une critique de l’action de la police et non des manifestants qui sortaient pour protester dans les rues. “La police a frappé la même chose à Badajoz qu’en Catalogne. La police a frappé par le système et il semble mauvais que je frappe toujours”, a expliqué le Maître. Sentant que le débat pourrait se poursuivre sur d’autres voies que le problème du terrain, Iñaki López a coupé la discussion et a laissé la place au prochain invité du programme, Pedro J. Ramírez.

