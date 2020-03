Pourquoi est-il bon d’avoir une perfusion après les repas?

Vous avez sûrement entendu dire par votre famille que, si vous vous sentez “très gonflé” après le déjeuner ou le dîner, prenez un thé pour réduire cet inconfort. C’est certain?

21 mars 202013: 33 h

La plupart d’entre nous ont entendu prendre une infusion après avoir mangé Il est fortement recommandé de préserver ou d’améliorer notre santé générale.

Les propriétés de nombreux thés sont universellement cuites, comme la camomille pour les maux d’estomac. Mais la plupart contribuent également à améliorer la digestion et à satisfaire l’appétit.

Ils améliorent le processus digestif ce qui le rend plus rapide et d’une manière beaucoup plus agréable et facile à gérer.

Ceux qui incluent sont recommandés substances excitantes comme la théine ou la caféine, comme le thé blanc, le thé vert et, surtout, le thé noir.

Aussi, favoriser la sensation de satiété. Nous aurons moins de risques de prendre du poids et de contracter des maladies en consommant un excès de sucres ou de calories inutiles, nous aurons également une meilleure utilisation des nutriments et une plus grande sensation de légèreté et de confort.

Maintenant que vous savez: ce n’était pas seulement un conseil de votre grand-mère, mais une vérité très saine!

