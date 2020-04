Pourquoi «Fantastic Beasts» est-il un échec?

Si la série Fantastic Beasts est une indication, le monde magique est en difficulté.

J.K. Harry Potter de Rowling est devenu bien plus qu’une série de livres à succès. Ce qui a commencé sur la page en 1997 a rapidement explosé en l’une des séries de films les plus réussies de tous les temps et un empire multimédia. En fait, la base de fans est si dévouée que, à part Star Wars, peu d’autres propriétés geek peuvent vraiment se comparer.

Mais après la série de huit films Harry Potter, Rowling et Warner Bros. avaient besoin d’un moyen de maintenir la marque en vie. La sortie en 2016 de Fantastic Beasts et Where to Find Them – avec Eddie Redmayne, lauréat d’un Oscar – semblait être une excellente occasion d’étendre l’histoire que les fans connaissent déjà. Alors pourquoi disparaît-il lentement sous les yeux des fans?

Le monde sorcier a survécu au-delà de «Harry Potter»

Situé en 1926, Fantastic Beasts and Where to Find Them suit Newt Scamander (Redmayne), un expert des créatures magiques. En partie en raison de sa période, le film initial ne met en évidence aucun personnage précédemment vu dans la série Harry Potter. Avec cette intrigue tirée au sort, le nouveau monde sorcier rebaptisé visait à trouver un nouveau point de départ.

Basé en partie sur le livre de référence Harry Potter 2001 de Rowling, le film a également marqué le premier crédit de l’auteur pour la scénarisation. Le réalisateur David Yates – qui a réalisé les quatre derniers films de Harry Potter – s’est engagé pour Fantastic Beasts. Mais malgré l’implication de Yates, Rowling et Redmayne, le film n’a pas suscité le même genre d’excitation que ses prédécesseurs.

Le premier film de Fantastic Beasts a reçu de bonnes critiques mais n’a toujours pas répondu aux attentes au box-office. Avec 814 millions de dollars dans le monde, le film n’a surpassé que Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban en 2004 et pas beaucoup. Même avec l’inflation de son côté, la nouvelle série Wizarding Wizard a démarré avec seulement 18 millions de dollars de plus que le film Harry Potter le plus faible.

Les chiffres ne s’additionnent tout simplement pas

La suite – Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald – a fait encore moins d’affaires au box-office, rapportant une franchise de 655 millions de dollars dans le monde. Bien que ce nombre puisse sembler solide pour des productions moins chères, le budget de 200 millions de dollars du film rend les perspectives beaucoup plus difficiles pour Fantastic Beasts.

Les retours au box-office en baisse sont encore plus préoccupants si l’on tient compte de ce que Warner Bros. et Rowling ont prévu. Il y a quelque temps, les fans ont appris que l’histoire de Fantastic Beasts devait s’étendre à cinq films. Mais la marge bénéficiaire diminue si vite. Certains experts de l’industrie se sont demandé si le studio envisagerait de réduire un peu cette portée.

Pourtant, quelle que soit la mesure, les performances commerciales de cette dernière ramification de la franchise Harry Potter sont décevantes. Il était une fois, Fantastic Beasts semblait être l’héritier facile de la série précédente en tant que joyau de la couronne de Warner Bros. Pourtant, dans l’état actuel des choses, le Joker, oscarisé d’un milliard de dollars, place l’Univers étendu DC dans une bien meilleure position.

Le problème de préquelle qui afflige ‘Fantastic Beasts’

Bien que nous ne soyons pas sûrs, il est difficile de ne pas se demander pourquoi les fans de Harry Potter – affectueusement appelés Potterheads – semblent perdre de l’intérêt pour Fantastic Beasts. Une partie du problème réside probablement dans la déconnexion initiale de la nouvelle série. Pourtant, même l’introduction de personnages familiers comme le jeune Albus Dumbledore de Jude Law n’a pas aidé.

Peut-être que le problème sous-jacent est le même que celui qui a déjà tourmenté la série préquelle pour les films Star Wars et The Lords of the Rings. Les fans savent déjà où va l’histoire. Il n’ya pas de tension dramatique à se demander comment se déroulera l’affrontement final de Dumbledore et Grindelwald (Johnny Depp). Sans sens de la découverte, la série est déjà perdue.

De plus, les films Fantastic Beasts ont apporté toutes les mauvaises leçons. Placer le spectacle et la construction du savoir avant les personnages et l’histoire ne fonctionne jamais. Il ne faut pas non plus compter sur la bonne volonté du public. Tout comme les fans établis savent ce qui est en jeu pour de nombreux personnages, les nouveaux films ne se sont pas distingués de manière suffisamment intéressante pour conquérir les nouveaux venus.

Bien sûr, les références à la tradition établie de Harry Potter continueront probablement de se reproduire dans Fantastic Beasts. Et peut-être que Warner Bros croisera ses doigts et terminera l’arc de cinq films prévu par Rowling. En attendant, de plus en plus de fans de longue date pourraient abandonner la série, au moins jusqu’à ce que Warner Bros. courtise Daniel Radcliffe et compagnie pour le redémarrage inévitable.

