Pourquoi Geoffrey Paschel n’a pas répondu aux allégations de violence familiale

90 Day Fiance: Avant que les 90 jours ne viennent de commencer et les fans commencent déjà à sympathiser avec quelques-uns des membres de la distribution. Geoffrey Paschel était une personne que les téléspectateurs ressentaient vraiment. Quand il s’est ouvert sur le décès d’un de ses fils et comment son cœur ne pouvait pas supporter un autre chagrin, les gens espéraient vraiment que les choses se passent entre lui et son amour russe Varya.

Geoffrey Paschel | Instagram @ 90DayGeoffrey

Mais maintenant, de nouvelles informations sont sorties sur le passé de Paschel et les gens attendent qu’il réponde aux revendications.

Le passé déchirant de Geoffrey

Paschel a eu une série d’événements tragiques dans son passé. Il a été marié deux fois auparavant, mais aucun des deux n’a abouti. Il a également perdu l’un de ses enfants avant que celui-ci n’ait même deux ans. Il a commémoré la mort de son fils, Kazhem sur Instagram.

“Aujourd’hui, le 3 février, marque le jour où notre petit garçon aurait 3 ans”, écrit-il. «Il était un joyau absolu et souhaitait au-delà de toutes les mesures qu’il était toujours là pour pouvoir en profiter. Il n’y a pas un moment qui passe alors qu’il n’englobe pas toutes mes pensées. Je sais quelle que soit sa forme, il sera toujours à mes côtés. Je souhaite seulement que j’aurais pu partager sa présence avec le monde au-delà de ses 13 mois. S’il vous plaît, prenez un moment et pensez à une personne spéciale que vous avez perdue et diffusez son énergie. Je sais qu’ils nous manquent encore d’une manière ou d’une autre autant qu’ils nous manquent… »

Des années après le décès de Kazhem, Paschel a rencontré Varya et les deux sont tombés amoureux.

Les allégations contre Paschel

La plupart des émissions vérifient les antécédents de leurs participants avant de leur permettre de participer à l’émission. Soit TLC n’en a pas fait, soit ils s’en fichaient simplement parce que Paschel est toujours dans la série malgré des accusations criminelles pour avoir agressé son ex-petite amie.

Le 17 janvier, Paschel a comparu devant le tribunal et a renoncé à une mise en accusation pour ses accusations d’enlèvement, d’agression domestique, de vandalisme et d’interférence avec les appels d’urgence.

Ces accusations concernent une arrestation qui a eu lieu en juin après que sa petite amie résidante a dit qu’il l’avait attaquée.

“Il m’a frappé / claqué la tête à plusieurs reprises dans les planchers de bois franc de ma maison”, a déclaré la femme dans sa demande d’ordonnance de protection, selon Knox News.

“Il m’a traînée à travers la maison par les cheveux et a continué à jeter mon corps contre les murs et les meubles”, a-t-elle poursuivi. “Je le sais à cause du sang sur mes murs, mes meubles, etc.”

Pourquoi Geoffrey Paschel n’a-t-il pas répondu à ces réclamations?

Paschel a subi un contrecoup important de la part de personnes contrariées par ces allégations.

“Je ne ferais pas confiance à Geoffrey si j’étais Varya”, a tweeté un fan.

“@TLC Je boycotte Geoffrey et son histoire stupide … Je vais tourner la chaîne ou muter jusqu’à ce que le prochain couple soit montré”, a déclaré une autre personne. «Aucun intérêt à entendre quoi que ce soit de sa part! Un abusif **. ”

Le contrecoup est devenu si grave que Paschel est finalement allé sur Instagram pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu aux réclamations.

“J’entends et vois ce qui se dit là-bas et cela me touche énormément”, a-t-il déclaré dans son histoire Instagram le 25 février.

Mais apparemment, Paschel n’est pas autorisé à commenter pour des raisons juridiques.

“Je promets de m’éclairer quand je le peux et le présent n’est pas le moment”, a-t-il déclaré.