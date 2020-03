Pourquoi George Lucas a décidé de ne pas faire de Dark Maul Female

Dark Maul ressemble beaucoup aux représentations traditionnelles du diable. Beaucoup de gens ont supposé qu’il était conçu pour ressembler à Satan. Après tout, Star Wars s’est toujours inspiré des grandes religions du monde comme le christianisme.

En 1999, le réalisateur de Star Wars, George Lucas, a donné aux fans un aperçu de ses intentions derrière Dark Maul. Lucas a déclaré que Darth Maul était inspiré par des monstres de plusieurs religions. De plus, l’inspiration est venue d’autres sources, comme les employés de Lucasfilm et les circuits imprimés.

Une figure de cire du personnage de Star Wars Dark Maul | Stuart C. Wilson / .

L’évolution d’un méchant de «Star Wars»

Croyez-le ou non, Dark Maul était à l’origine une femme. L’artiste Ian McCaig a été chargé de créer un personnage qui ressemblait à son pire cauchemar. McCaig a conçu une méchante avec des cheveux roux et des dents en métal ressemblant à une silhouette effrayante qu’il a vue une fois à l’extérieur de sa fenêtre quand il pleuvait.

Lucas a trouvé la conception du personnage trop effrayante pour son film. Cela est compréhensible, car Star Wars: Episode I – La menace fantôme a été agressivement commercialisé auprès des enfants. Lucas a demandé à McCaig s’il pouvait plutôt concevoir une figurine qui ressemblerait à son deuxième pire cauchemar.

La femelle Darth Maul

Plus tard, McCaig a commencé à dessiner une version du Seigneur Sith de son collègue, David Dozoretz. McCaig a dessiné une carte de circuit imprimé sur le visage de Dozoretz, le faisant paraître menaçant et menaçant. Lucas a aimé l’idée. Il a mis McCaig sur la voie de l’élaboration d’un design différent.

McCaig était intrigué par l’idée dégoûtante de retirer sa chair de son propre visage. Il a dit: «L’idée d’un visage de chair écorchée était à la fois belle et effrayante pour moi. en plus [I took inspirations from] des marques sur toutes sortes d’animaux dangereux: serpents, tigres, guêpes – une bande noire foncée sur le dessus de rouge ou de jaune est souvent un signe d’avertissement aux autres animaux pour les éloigner. Les animaux sans défense adopteront même ce modèle pour effrayer les autres. »

Les influences religieuses sur Dark Maul

Une représentation britannique du diable | DeAgostini / .

Un circuit imprimé, de la chair écorchée et des animaux dangereux ont tous inspiré la conception de McCaig. Il s’est également inspiré des clowns. Si vous y réfléchissez, les tatouages ​​de Dark Maul ressemblent vaguement au maquillage de clown. Peut-être que modeler Dark Maul sur des clowns a aidé le personnage à toucher le public, car la coulrophobie est assez courante depuis la sortie de Stephen King’s It. Dark Maul a également été inspiré par quelque chose de plus effrayant que les clowns: Satan.

Lucas a été interviewé par le savant Bill Moyers en 1999. Moyers a noté une ressemblance entre Darth Maul et le diable telle qu’elle est décrite dans les écrits des auteurs chrétiens John Milton et Dante Alighieri. Parlant de Darth Maul, Moyer a déclaré: “Il est le mal autre – mais avec de puissants traits humains.”

Lucas était d’accord avec l’évaluation de Moyer. Il a également révélé qu’il s’était inspiré de personnalités religieuses de l’hindouisme, du paganisme grec et d’autres religions. Lucas a remarqué que les figures perverses des religions ont souvent des cornes, c’est pourquoi Dark Maul a des cornes. De nombreux téléspectateurs ont remarqué la ressemblance entre le seigneur Sith et le diable, mais l’influence de l’iconographie hindoue et païenne sur le personnage était moins évidente.

Voir aussi: «Star Wars»: le symbolisme secret dans «The Rise of Skywalker»