Pourquoi Grimes et le bébé d’Elon Musk n’auront pas de sexe

La chanteuse Grimes, l’autre significatif de l’impresario technique Elon Musk, a décidé de ne pas révéler le sexe de son enfant alors qu’elle entame son huitième mois de grossesse. Cela arrive à un moment où les célébrités protègent de plus en plus leurs enfants des regards indiscrets.

Grimes, cependant, prend la mesure de protéger avant même la naissance de son enfant. Elle le fait également à un moment où les révélations de genre sont souvent mal vues.

Comment Elon Musk et Grimes se sont réunis

Elon Musk et Grimes au Met Gala

Musk, un entrepreneur connu principalement pour la gamme de voitures électriques Tesla, et Grimes, qui joue de la musique électronique, ont d’abord rendu leur relation publique au Met Gala 2018 à New York. Selon USA Today, leur rencontre est mignonne grâce à une blague à la fois faite indépendamment l’une de l’autre sur l’intelligence artificielle.

Musk a proposé un jeu de mots sur une expérience de pensée en intelligence artificielle appelée Roko’s Basilisk. Il y a aussi un style d’art européen appelé rococo, donc Musk a combiné les deux et a inventé le «basilic rococo».

Cependant, Musk a découvert que Grimes avait déjà fait la même blague des années auparavant. Pensant que deux personnes qui proposeraient la même blague ésotérique doivent avoir beaucoup de points communs, Grimes a tendu la main et une relation est née.

La paternité ne sera pas nouvelle pour Musk. Il a cinq fils – un ensemble de jumeaux et un ensemble de triplés – issus de son précédent mariage. La maternité, cependant, est nouvelle pour Grimes, et elle a déclaré aux journalistes qu’elle pense que la grossesse n’est pas tout ce qu’elle a craqué.

Elle a écrit sur Instagram: «J’ai l’impression d’être terriblement mal préparée car je ne sais pas si la grossesse est aussi visible ou discutée qu’elle devrait l’être… cela rend le travail beaucoup plus difficile. Bon à écrire et ayant beaucoup d’idées folles, mais tout ce qui est physique est difficile. Je suis aussi beaucoup plus emo et moins capable de bravoure face aux haineux en ligne et aux trucs haha. »

Pourquoi Grimes ne révélera pas le sexe de son bébé

Lorsque quelqu’un apprend qu’une femme est enceinte, l’une des premières questions qui se pose naturellement est «Est-ce un garçon ou une fille?» Grimes a ses raisons de ne pas le dire.

«Je ne veux pas dire le sexe du bébé… parce que je pense que leur vie privée devrait être protégée. Je ne pense pas qu’ils puissent consentir à être célèbres ou à être en public », a déclaré Grimes. “Et je ne veux pas les différencier au cas où ce ne serait pas ce qu’ils ressentent dans leur vie. Je ne sais pas, j’ai juste l’impression que cela n’a pas besoin d’être connu », ont déclaré les gens.

Un tel sentiment n’est pas rare, comme le révèle le sexe est critiqué dans certains milieux, peu importe si les parents sont célèbres ou non. Le genre révèle que les partis, en particulier, ont été critiqués par la visibilité croissante de la communauté trans.

Un article de Marie Claire souligne: “Pour commencer, les fêtes de révélation du genre ne révèlent pas réellement le sexe – elles révèlent l’anatomie. Le genre est une chose totalement différente, inextricablement liée aux constructions sociales qui l’entourent… Une révélation de genre confond les deux. »

Les célébrités protègent de plus en plus leurs enfants du public

Indépendamment de ses sentiments sur la sagesse du genre, les parents célèbres et les futurs parents sont devenus de plus en plus protecteurs envers leurs enfants. Des célébrités telles que Julia Roberts se sont disputées avec des paparazzis photographiant leurs enfants, affirmant que si eux, les célèbres parents, sont du beau jeu, les enfants ne le sont pas. Ils ne se sont pas inscrits pour cela.

Aujourd’hui a rapporté que quand quelque chose de similaire est arrivé à Kristen Bell, elle a fait honte au photographe de supprimer des photos des enfants de leur école. Elle a géré la situation calmement, sachant que si elle était devenue balistique, cela aurait été encore plus dur pour le moulin à tabloïdes.

Quant à Grimes, elle prend un tact similaire, ne disant pas non plus le nom de l’enfant.

«J’ai un nom pour le bébé, mais je ne veux pas dire ce que c’est parce que tout le monde à qui je l’ai dit le déteste, et tout le monde va s’en moquer», a-t-elle partagé. “Mais c’est en fait un nom de génie et les gens ne l’apprécient pas encore parce que c’est trop avant-gardiste.”