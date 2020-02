Pourquoi Harry a-t-il changé dans The Windsors? Channel 4 remplace Richard Goulding pour la saison 3 – HITC

The Windsors revient sur Channel 4 le 25 février mais il y a un nouveau visage dans la distribution royale.

C’est toujours une expérience étrange lorsqu’un acteur de votre franchise de cinéma ou de télévision préférée change en cours de route.

Il y a eu d’énormes exemples au fil des ans avec The Crown de Netflix changeant l’intégralité de son casting et Edward Norton démissionnant, Bruce Banner dans le MCU n’étant que deux des plus importants de ces dernières années.

Les petits projets ne sont pas à l’abri de l’arrivée de nouveaux acteurs pour jouer le même personnage que la satire royale de Channel 4 The Windsors va montrer à l’approche de la série 3.

The Windsors a un nouvel acteur Harry

C’est vrai, après que Richard Goulding ait joué le prince Harry au cours des deux premières séries de la comédie, le troisième volet à venir mettra en vedette un nouvel acteur dans le rôle, Tom Durant-Pritchard.

Lorsque les fans écouteront le nouveau lot d’épisodes, qui arriveront sur Channel 4 le 25 février, de nouveaux scénarios mettant en vedette Prince Andrew et Meghan Markle ne sont pas tout ce qu’ils devront affronter.

Pourquoi Richard Goulding est-il parti?

Selon le Radio Times, Richard Goulding n’a pas pu apparaître dans la série 3 de The Windsors en raison d ‘«engagements contradictoires».

Cela est compréhensible alors que 2020 a démarré de manière impressionnante pour Richard Goulding alors qu’il apparaissait dans la mini-série dramatique de la Maison Blanche de David Boutflour ITV qui a captivé les téléspectateurs du début janvier à février.

(L) Richard Goulding en tant que Prince Harry dans le spectacle de Broadway King Charles III

Qui est Tom Durant-Pritchard?

Tom Durant-Pritchard, l’acteur de 32 ans, reprend le rôle du prince Harry dans la série 3 de The Windsors.

Après avoir fait ses débuts d’acteur dans le film The Skin en 2011, Tom s’est mérité un total de 14 rôles d’acteur à ce jour, selon IMDb, les plus éminents venant de Taboo, Endeavour, Holby City et, à juste titre, de Netflix. La Couronne.

La série Windsors 3 débute à 22h sur Channel 4 le 25 février avec chaque nouvel épisode hebdomadaire suivant.

Alternativement, les fans peuvent regarder les six nouveaux épisodes sur All 4 après les débuts du premier épisode sur Channel 4.

Dans d’autres nouvelles, Sport Relief Challenge 2020: qui sont les célébrités? Où est le désert du Namib?