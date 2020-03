Pourquoi «Hawaii Five-0» se termine-t-il? Qui partait? Aperçu de la série finale

HISTOIRES CONNEXES

Le showrunner d’Hawaï Five-0, Peter M. Lenkov, dit qu’il a souvent planifié ses finales de saison comme si elles devaient également mettre fin à la série, le secteur de la télévision étant imprévisible. Cette prudence a porté ses fruits cette fois-ci, car la finale de la saison 10 de vendredi mettra un terme à la fin du redémarrage de CBS, très émouvante.

“Je pensais que nous avions une chance d’aller peut-être une autre saison – chaque saison, je pensais que pour une raison que le spectacle se terminerait – mais je pense que le réseau a juste pensé que c’était le bon moment” pour conclure, a partagé Lenkov lors d’une entrevue. conversation approfondie avec TVLine. “Il y a tellement de choses différentes qui entrent en ligne de compte – l’économie, tout – et je pense qu’ils pensaient que c’était le bon moment.”

Dans le nombre total de téléspectateurs (une mesure préférée pour «America’s Most Watched Network»), Five-0 se classe quatrième parmi tous les drames CBS actuels dans Live + Same Day, et n’est que légèrement inférieur lorsque la lecture DVR est intégrée. Dans la démo 18-49 , la procédure se classe septième. Invité à donner des détails sur la décision du réseau de mettre fin au redémarrage, un représentant de CBS a renvoyé TVLine aux déclarations publiées par le président du réseau Kelly Kahl et le chef de CBS Television Studios David Stapf.

Lorsque la fin de Five-0 a été officiellement annoncée fin février, cette conversation était que le leader de la série Alex O’Loughlin – qui pendant des années a suggéré que l’usure de faire face au drame à indice d’octane élevé l’obligerait à se rendre son insigne proverbial – avait finalement décidé que c’était assez. Lenkov, cependant, n’est pas si sûr que AOL ait été définitivement et irréversiblement fait.

“Je crois qu’Alex voulait que ce soit sa dernière année”, a déclaré Lenkov à TVLine. «Il n’avait pas de contrat… mais il n’en avait pas non plus l’année dernière, et un accord a été conclu pour prolonger d’un an à la dernière minute, juste avant Upfronts [in May 2019]. Si le studio avait voulu ramener le spectacle pour la saison 11, je dois croire qu’ils auraient essayé de faire rester Alex. Mais c’est désormais théorique. “

Lenkov remet également en question la présomption selon laquelle la co-vedette Scott Caan s’était déclaré dunzo, en tant que Danny Williams, si O’Loughlin était sur le point de sortir. “Habituellement, les acteurs disent qu’ils ont fini quand ils sont prêts à renégocier les contrats, donc je pense qu’il a peut-être dit cela quelque part autour de la saison 7 …?” le PE hausse les épaules. Quoi qu’il en soit, «je crois vraiment que bien des fois, ces conversations sont vraiment là pour amener le réseau, le studio, à se mettre en place.»

Quelle que soit la raison pour laquelle Five-0 se terminait ou qui aurait été là pour une hypothétique saison 11, Lenkov a eu une finale de saison à la fin dans une série. Heureusement, un arc en cours – déclenché il y a plus d’un an par la mort de Joe White et exacerbé par le meurtre de Doris plus tôt cette saison – a indiqué que «quelque chose a changé» pour Steve McGarrett. Et que pour faire face à ce changement, il devra peut-être enchérir sur Hawaï et son ohana Five-0, adieu. Ce scénario a été très clairement proposé dans l’avant-dernier épisode de cette saison, ce qui a poussé certains fans à crier au scandale sur les réseaux sociaux. “McGarrett ne renoncerait jamais à son équipe !!!” et tout ce jazz.

“C’est incroyable pour moi quand quelqu’un dit que c’est sorti de nulle part”, s’émerveille Lenkov. “Je joue [McGarrett’s] après un stress traumatique pendant des années, et il joue naturellement comme s’il s’agissait du monde réel, où il entre et sort dans des situations stressantes. » Lenkov offre comme exemple l’arc de la saison 8 dans lequel “McDanno” visait à ouvrir un restaurant, qui est venu sur les talons de Steve étant dangereusement exposé au rayonnement d’une bombe dans la finale de la saison 7. “Le restaurant était une distraction, une façon pour lui d’envisager une possibilité de se retirer”, note-t-il. «C’est un spectacle de pop-corn, mais j’essaie toujours de tout fonder avec une vraie vérité, honnêteté et motivation. Personne ne peut faire ce qu’il fait sans avoir de problèmes à dormir la nuit. Et il a toujours eu ce problème. “

McGarrett finira-t-il par mettre l’État d’Aloha dans son rétroviseur? Lenkov a-t-il modifié les choses à la dernière minute pour que Steve décide de rester sur place, sachant que Five-0 aura toujours ses six? Ou est-ce que le résultat est complètement différent? La séquence finale se terminant en série a effectivement été classée Top Secret, donc… pas de spoilers ici.

Ce que Lenkov est prêt à révéler, c’est ce qui était important pour lui d’inclure dans cette grande finale. D’une part, il y a ce qu’il appelle «ma scène de Pearl Harbor», dans laquelle nous revenons, via de nouvelles scènes mettant en vedette Wo Fat de Mark Dacascos et Victor Hesse de James Marsters, à la planification de l’extraction d’Anton Hesse qui était au cœur de la pilote de la série. «Cette scène est dans ma tête depuis 10 ans – la planification de cela et son exécution. C’était vraiment important pour moi de voir cette scène », dit-il. “Maintenant, les gars ont 10 ans de plus, alors j’espère que ça va bien!” Lenkov a également “voulu savoir ce qu’il y avait dans cette boîte de Champ” que John McGarrett, qui est également de retour dans de nouvelles scènes avec William Sadler, a laissé pour son fils.

Tout compte fait, la finale de la série de vendredi – qui est sans surprise intitulée “Aloha” – “vérifie chaque case en ce qui concerne ce que cette émission a toujours été, qui est la famille, qui est sur un lien entre ces personnes”, avoue Lenkov. “Il y a une grande action, il y a de grandes surprises et rebondissements, mais surtout, la chose est vraiment enracinée dans le cœur, qui a été un gros ingrédient qui a joué dans cette émission depuis le début.”

Êtes-vous prêt à dire aloha à H50 vendredi?